El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y actual líder en el conteo preliminar de votos en Honduras con poca diferencia por sobre Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, advirtió que el resultado oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre “tomará unos días” por la necesidad de realizar un escrutinio especial.

“Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días”, expresó Nasralla en sus redes sociales.

El candidato pidió “calma” y “tranquilidad” mientras avanza el conteo a cuentagotas y reconoció que esperaba tener una “definición” para este miércoles respecto al virtual ganador presidencial, aunque se mostró confiado en que la corta diferencia con Nasry Asfura —respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump— se ampliará a su favor.

El recuento enfrenta dos “procesos de contingencia”: el primero corresponde a actas procesadas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación; el segundo, a documentos que no han sido procesados ni remitidos por las juntas receptoras, según señaló el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta las últimas horas del miércoles, Nasralla sumaba 1.037.896 votos (40,16 %) y Asfura 1.026.770 (39,73%), con el 80,89% de las actas escrutadas. El conteo, que había estado paralizado en dos ocasiones durante la jornada por supuestos trabajos de mantenimiento en el sistema de divulgación de resultados, avanzó solo levemente tras ser reactivado en la tarde.

Asfura y Nasralla compiten por la presidencia de Honduras en el conteo de votos final tras la votación del domingo pasado

Frente a estas demoras, la presidenta del Cámara Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y otra autoridad del organismo manifestaron su inconformidad y responsabilizaron a la empresa encargada del sistema de publicación, que realizaba tareas de mantenimiento sin previo aviso.

Luego de la primera suspensión del conteo, motivada —según el CNE— por dificultades técnicas, las autoridades habilitaron una sala en un hotel céntrico para proyectar los resultados en pantallas, que avanzan con lentitud y pueden ser consultados de forma virtual.

Mientras el país permanece a la espera del anuncio de un virtual ganador desde la noche electoral, el miércoles se reforzó la seguridad en el hotel donde se muestran los resultados y algunos locales comerciales comenzaron a tomar precauciones ante la posibilidad de disturbios.

Por otra parte, desde el ámbito de los organismos internacionales en Honduras, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) informó el martes en Tegucigalpa que, pese al clima de tensión previo, las elecciones generales en Honduras se celebraron en un “clima pacífico y festivo”.

Según el jefe de la Misión, Francisco Assis, “las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, participa en una rueda de prensa este martes (EFE/ Gustavo Amador)

No obstante, la MOE/UE destacó que “la votación se desarrolló de forma pacífica y fue calificada por los observadores de la Unión Europea como buena o muy buena en el 97 % de los colegios electorales observados”. Para el proceso, la UE desplegó al menos 138 observadores de 26 Estados miembros, junto a representantes de Noruega y Canadá. El equipo visitó 414 mesas electorales durante la jornada de votación y 45 mesas durante el recuento de votos.

Assis remarcó que las disputas internas complicaron el funcionamiento institucional: “reflejaron la vulnerabilidad de las instituciones a la parálisis y a la politización excesiva, lo que dificultó la toma de decisiones importantes”. El informe preliminar señala que “la actual configuración política tripartita del CNE ha dado lugar a una dispersión de responsabilidades, una mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones a lo largo del proceso”.

La Misión también expresó que el CNE no estableció una comunicación pública institucional coherente, afectando la transparencia. Destacó que los tres consejeros optaron por difundir información de forma selectiva en sus cuentas personales, brindando en algunos casos versiones contradictorias sobre los preparativos electorales. “Esto afectó incuestionablemente a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral”, concluye el informe de la misión europea.

(Con información de EFE)