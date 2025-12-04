América Latina

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

El proceso enfrenta demoras por problemas en la transmisión de actas y la necesidad de revisar documentos impugnados, mientras la diferencia entre los dos principales candidatos sigue siendo mínima

Guardar

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y actual líder en el conteo preliminar de votos en Honduras con poca diferencia por sobre Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, advirtió que el resultado oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre “tomará unos días” por la necesidad de realizar un escrutinio especial.

“Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días”, expresó Nasralla en sus redes sociales.

El candidato pidió “calma” y “tranquilidad” mientras avanza el conteo a cuentagotas y reconoció que esperaba tener una “definición” para este miércoles respecto al virtual ganador presidencial, aunque se mostró confiado en que la corta diferencia con Nasry Asfura —respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump— se ampliará a su favor.

El recuento enfrenta dos “procesos de contingencia”: el primero corresponde a actas procesadas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación; el segundo, a documentos que no han sido procesados ni remitidos por las juntas receptoras, según señaló el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta las últimas horas del miércoles, Nasralla sumaba 1.037.896 votos (40,16 %) y Asfura 1.026.770 (39,73%), con el 80,89% de las actas escrutadas. El conteo, que había estado paralizado en dos ocasiones durante la jornada por supuestos trabajos de mantenimiento en el sistema de divulgación de resultados, avanzó solo levemente tras ser reactivado en la tarde.

Asfura y Nasralla compiten por
Asfura y Nasralla compiten por la presidencia de Honduras en el conteo de votos final tras la votación del domingo pasado

Frente a estas demoras, la presidenta del Cámara Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y otra autoridad del organismo manifestaron su inconformidad y responsabilizaron a la empresa encargada del sistema de publicación, que realizaba tareas de mantenimiento sin previo aviso.

Luego de la primera suspensión del conteo, motivada —según el CNE— por dificultades técnicas, las autoridades habilitaron una sala en un hotel céntrico para proyectar los resultados en pantallas, que avanzan con lentitud y pueden ser consultados de forma virtual.

Mientras el país permanece a la espera del anuncio de un virtual ganador desde la noche electoral, el miércoles se reforzó la seguridad en el hotel donde se muestran los resultados y algunos locales comerciales comenzaron a tomar precauciones ante la posibilidad de disturbios.

Por otra parte, desde el ámbito de los organismos internacionales en Honduras, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) informó el martes en Tegucigalpa que, pese al clima de tensión previo, las elecciones generales en Honduras se celebraron en un “clima pacífico y festivo”.

Según el jefe de la Misión, Francisco Assis, “las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”.

El jefe de la Misión
El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, participa en una rueda de prensa este martes (EFE/ Gustavo Amador)

No obstante, la MOE/UE destacó que “la votación se desarrolló de forma pacífica y fue calificada por los observadores de la Unión Europea como buena o muy buena en el 97 % de los colegios electorales observados”. Para el proceso, la UE desplegó al menos 138 observadores de 26 Estados miembros, junto a representantes de Noruega y Canadá. El equipo visitó 414 mesas electorales durante la jornada de votación y 45 mesas durante el recuento de votos.

Assis remarcó que las disputas internas complicaron el funcionamiento institucional: “reflejaron la vulnerabilidad de las instituciones a la parálisis y a la politización excesiva, lo que dificultó la toma de decisiones importantes”. El informe preliminar señala que “la actual configuración política tripartita del CNE ha dado lugar a una dispersión de responsabilidades, una mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones a lo largo del proceso”.

La Misión también expresó que el CNE no estableció una comunicación pública institucional coherente, afectando la transparencia. Destacó que los tres consejeros optaron por difundir información de forma selectiva en sus cuentas personales, brindando en algunos casos versiones contradictorias sobre los preparativos electorales. “Esto afectó incuestionablemente a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral”, concluye el informe de la misión europea.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaHondurasElecciones Honduras 2025Salvador NasrallaNasry Asfuraresultado electoral

Últimas Noticias

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A cuatro días de los comicios, el Consejo Nacional Electoral sigue sin proclamar al ganador a la presidencia en el país

Elecciones en Honduras 2025 EN

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”

Trinidad y Tobago confirmó la

Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

El gobierno de Ecuador formalizó la designación del grupo islamista como amenaza para la seguridad nacional, luego de conocer los detalles de su presencia e influencia en el país sudamericano

Daniel Noboa declaró como terrorista

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La distancia entre la meta oficial y el desempeño real del sector se ensancha al mismo ritmo que se acumulan los incidentes que han afectado a la empresa a lo largo de 2025

La caída de la producción

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

El presidente ecuatoriano partió este 3 de diciembre hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega

La gira de Noboa por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procedente el despido de un

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

La nueva temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno y su creador confirma qué sucede con cada personaje

De falsos dioses y cacofonías

Aniversario de la barbarie inmobiliaria

Un hombre golpeó a su pareja, usó maniobras de artes marciales para estrangularla y permanecerá en libertad

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

Santander vende el 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros

El 93,9% de personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina