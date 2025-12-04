América Latina

Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales

La falta de detalle sobre gastos y acompañantes intensifican el escrutinio público sobre la pertinencia de esta nueva gira internacional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (AP Foto/Dolores Ochoa)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de crecientes cuestionamientos por la frecuencia y amplitud de sus viajes al exterior, que se han convertido en un punto de debate político en el país. La gira internacional, difundida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, abarca actividades en España y en los Emiratos Árabes Unidos entre el 4 y el 7 de diciembre, un cronograma que coincide con uno de los eventos deportivos y turísticos más costosos del mundo.

La agenda oficial difundida indica que Noboa llegará a Abu Dhabi la noche del viernes 5 de diciembre y participará en encuentros bilaterales y ceremonias diplomáticas durante el fin de semana, incluida la presentación de la Embajada del Ecuador en ese país y la firma de memorandos de entendimiento en integridad, anticorrupción y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, en paralelo a estas actividades formales, la Embajada ecuatoriana en los Emiratos también anunció que del 4 al 7 de diciembre se llevará a cabo la experiencia cultural “Casa Ecuador – The Embassy of Nature” dentro de la Fan Zone del Grand Prix de Abu Dhabi, un espacio que funciona en el marco del evento deportivo. Para acceder a este recinto se requiere un boleto del Gran Premio, cuyo costo depende del tipo de entrada adquirida por los asistentes, nacionales o extranjeros.

Imagen de archivo del Gran Premio de Abu Dhabi (REUTERS)

De acuerdo con la información disponible en la plataforma oficial del evento, la entrada general para el Abu Dhabi Grand Prix 2025 se encuentra actualmente en AED 995 (dirhams emiratíes), equivalente a unos USD 270–280 según el tipo de cambio vigente.

Valores más altos se aplican para tribunas numeradas y zonas con mejores vistas, cuyos precios pueden ascender hasta AED 7.000, dependiendo de la ubicación y del paquete. En paralelo, portales especializados en experiencias deportivas sitúan el costo promedio de una entrada al GP de Abu Dhabi en alrededor de USD 526, mientras que los paquetes de hospitalidad y acceso VIP pueden superar varios miles de dólares.

Aunque no se ha informado qué tipo de acceso utilizará la delegación presidencial ni si el Gobierno costeará o no entradas para invitados adicionales, la coincidencia de la agenda oficial con un evento de esta magnitud genera cuestionamientos sobre la pertinencia, el gasto y las prioridades en un momento en el que en Ecuador se discuten temas de seguridad, recesión económica y reducción presupuestaria en sectores sensibles.

Vista general del hotel Emirates Palace, en Abu Dhabi (EFE)

La publicación del Boletín 197 de la Secretaría General de Comunicación señaló que los ejes de la gira son el fortalecimiento de la seguridad, el impulso al comercio exterior—especialmente el atunero y florícola—y la promoción de proyectos de vivienda social.

El documento también asegura que Noboa sostendrá reuniones con las máximas autoridades de los Emiratos, entre ellas el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y el vicepresidente y primer ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Además, está prevista la suscripción de memorandos para cooperación en integridad y anticorrupción, así como para el desarrollo del llamado Corredor de Innovación Tecnológica. La agenda incluye actos protocolarios como una ceremonia de entrega floral, una reunión con la comunidad ecuatoriana residente en los Emiratos y una recepción ofrecida por la Jefatura de Estado del país anfitrión.

El viaje también contempla la asistencia de altos funcionarios ecuatorianos: Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; y Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia. Ningún documento oficial detalla el costo total de la gira ni los mecanismos presupuestarios para cubrir el desplazamiento, logística y participación en eventos asociados al Grand Prix.

El presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo (a la izquierda) y el nuevo jefe del Ejército, el general Henry Delgado, en la ceremonia de cambio de mando en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa)

A pesar del carácter diplomático del viaje, la presencia del mandatario en uno de los escenarios deportivos más costosos del planeta reaviva la discusión sobre la frecuencia de sus desplazamientos y la imagen que proyecta al exterior.

Este será uno más en una serie de viajes que, aunque han sido justificados por la Presidencia como parte de una estrategia de posicionamiento internacional, han generado críticas por la falta de transparencia en los gastos, la limitada comunicación sobre los resultados concretos y la percepción de que algunas actividades coinciden con eventos de entretenimiento o alta exposición mediática.

