América Latina

Boliviana de Aviación funciona con la mitad de su flota y el Gobierno estudia acuerdos para revertir la crisis

La compañía estatal afronta retrasos y cancelaciones frecuentes por falta de mantenimiento y repuestos, acumulando además un déficit financiero y deudas con proveedores internacionales

Guardar
Boliviana de Aviación funciona con
Boliviana de Aviación funciona con la mitad de su flota y el Gobierno estudia acuerdos para revertir la crisis (Wikipedia)

La aerolínea estatal de Bolivia, Boliviana de Aviación (BoA), opera con solo la mitad de su flota, según reveló este martes el nuevo gerente general de la entidad, Juan José Galvarro.

De las 20 aeronaves que tiene la aerolínea, solo diez están operando actualmente, lo que explica los frecuentes retrasos, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en rutas nacionales e internacionales. Según Galvarro, la cantidad mínima de aviones para cumplir con los vuelos programados es de 13.

En paralelo, BoA reportó que entre enero y octubre de 2025 acumula un déficit de 215 millones de bolivianos, y arrastra una deuda de 37 millones de dólares con arrendadores y talleres de mantenimiento

Ese contexto —definido por la falta de mantenimiento, carencia de repuestos y una reducción efectiva de aviones disponibles— ha generado críticas de usuarios y sectores privados, que cuestionan la capacidad de la aerolínea para ofrecer un servicio confiable y competitivo, además de activar pedidos para implementar una política de “cielos abiertos”.

Si bien Galvarro descartó que la empresa vaya a ser privatizada, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que no se descarta una alianza público-privada para estabilizar la empresa.

Un avión de la aerolínea
Un avión de la aerolínea BoA, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejon

Según Zamora, hay inversionistas y empresas interesados en BoA en Argentina y Brasil, con quienes aseguró que ya hubo negociaciones. “La idea es que el país mantenga la mayoría, lo que está claro es que necesitamos un manejo privado porque ellos cuidarán a detalle el centavo. Estamos escuchando propuestas, lo bueno es que hay interés”, señaló en una entrevista radial.

Como parte de la respuesta a la crisis operativa en el corto plazo, BoA puso en marcha un plan de contingencia orientado a estabilizar la programación de vuelos y mejorar la eficiencia del servicio en el corto plazo. “Hemos presentado un plan de activación inmediato, pero significa que debo conseguir 270 millones de bolivianos para que tengamos los 13 o 14 aviones para diciembre, que es época alta”, afirmó el ministro.

BoA fue creada mediante decreto durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y entró en funcionamiento en 2009 con el propósito de restablecer la conectividad aérea del país luego de la desaparición de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Con la desaparición de competidores como AeroSur y otras aerolíneas privadas, BoA se convirtió en el principal proveedor de vuelos domésticos y actualmente es la única que cubre todas las rutas nacionales.

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de
FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mira, después de su ceremonia de investidura, en La Paz, Bolivia. Nov 8, 2025. REUTERS/Claudia Morales

Sin embargo, la aerolínea ha enfrentado fuertes críticas: usuarios, analistas y autoridades han denunciado demoras reiteradas, cancelaciones, fallas técnicas en aeronaves, deficiencias en mantenimiento, problemas de puntualidad y cuestionamientos por supuestas irregularidades administrativas, lo que genera dudas sobre su capacidad de garantizar un servicio confiable y seguro.

Meses antes de ser inscrito como candidato, Rodrigo Paz manifestó en una publicación que, de ser presidente, se comprometería a “abrir los cielos del país” desde el primer día de su Gobierno para que “cualquier empresario tenga seguridad jurídica plena para proteger sus inversiones”. Esta posición fue respaldada por el ministro Zamora, que a pocos días de ser posesionado en el cargo, señaló que era necesario “romper con el monopolio” de la aerolínea.

En este escenario, la evolución de BoA dependerá de la capacidad del Gobierno para asegurar los recursos necesarios para abordar la crisis operativa y definir el alcance de una eventual participación privada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si la empresa puede lograr estabilidad y ser competitiva en un mercado que podría abrirse de manera inminente a nuevos operadores.

Temas Relacionados

BoABoliviaBoliviana de AviaciónMauricio ZamoraRodrigo PazJuan José Galvarro

Últimas Noticias

Rodrigo Paz reveló que Bolivia podría perder USD 171 millones en arbitrajes con empresas administradoras de fondos de pensiones

El mandatario boliviano detalló que los juicios se originaron tras el cese de operaciones de las antiguas AFP privadas y el traspaso forzoso de los fondos al sistema gestionado por el Estado

Rodrigo Paz reveló que Bolivia

El ex presidente Juan Orlando Hernández teme por su vida tras el indulto de Trump y posterga su regreso a Honduras

La esposa del ex mandatario reveló que la familia analiza reencontrarse en Estados Unidos y que, de momento, descartan cualquier regreso o actividad política en su país

El ex presidente Juan Orlando

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

La familia denunció que el proceso se llevó a cabo de forma clandestina, con el expediente declarado confidencial y sin permitir acceso a una defensa independiente

La dictadura de Nicolás Maduro

Nueva suspensión en la divulgación de resultados complica el cierre electoral en Honduras y aumenta la incertidumbre

La consejera del CNE, Cossette López-Osorio, denunció que la empresa responsable del sistema interrumpió el procesamiento de actas sin previo aviso

Nueva suspensión en la divulgación

Reforzaron la seguridad en el centro de cómputo electoral de Honduras tras las protestas por la demora en los resultados

La presencia policial aumentó luego de que simpatizantes de Nasralla y Asfura se concentraron frente al lugar para expresar su frustración por la lentitud del escrutinio oficial

Reforzaron la seguridad en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia está a seis años

Colombia está a seis años de quedarse sin gas y que millones de hogares vuelvan a cocinar con leña: “Se opera al límite”

Arrestan a comisario acusado de recibir coimas de policías para permitirles faltar a labores en Santa Anita y El Agustino

Sandra Ortiz buscará la libertad por vencimiento de términos tras suspensión de audiencia por caso Ungrd: esta es la estrategia de su defensa

Gustavo Beliz propuso un “diálogo cuatripartito” para que la IA no se convierta en “una asesina serial de empleos”

Gratificación de diciembre 2025: Sunafil advierte multas de hasta S/ 139 mil por errores comunes en el depósito

INFOBAE AMÉRICA
La contaminación del aire en

La contaminación del aire en Nueva Delhi produjo más de 200.000 casos de enfermedades respiratorias agudas

Rodrigo Paz reveló que Bolivia podría perder USD 171 millones en arbitrajes con empresas administradoras de fondos de pensiones

Los fósiles revelan que las anacondas han sido gigantes durante más de 12 millones de años

Alemania entrega al TPI al libio Jaled el Hishri, buscado por por crímenes de guerra y contra la Humanidad

Principales titulares de los periódicos para el martes 2 de diciembre

ENTRETENIMIENTO

Una carta, dos magos y

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina

Miss Haití exige investigación contra Miss Universo tras declaraciones de Fátima Bosch defendiendo al certamen

“El plazo final se acerca y, honestamente, estoy realmente ocupado”: James Cameron brindó los últimos detalles sobre la tercera entrega de Avatar

La temporada 3 de Euphoria ya tiene fecha de estreno: ¿qué pasará con Cassie, Nate y Rue?