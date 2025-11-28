América Latina

El partido de Bolsonaro le suspende de sueldo y funciones tras su condena por intento de golpe de Estado

El ex mandatario percibía más de 7.200 dólares por cuenta del Partido Liberal, casi la mitad de los cerca de 16.000 dólares que ingresaba mensualmente entre esta aportación y sus pensiones militares y de la Cámara de Diputados

Guardar
El partido de Bolsonaro le
El partido de Bolsonaro le suspende de sueldo y funciones tras su condena por intento de golpe de Estado

El Partido Liberal (PL) de Brasil ha anunciado este jueves la suspensión de sueldo y funciones al expresidente del país y actual presidente honorario de la formación, Jair Bolsonaro, debido a su condena ya ratificada de 27 años y tres meses de prisión --aunque ya se encontraba en prisión preventiva-- que conlleva también la suspensión de sus derechos políticos por liderar un intento de golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones de 2022.

“Lamentablemente, debido a la ley y a la suspensión de los derechos políticos de nuestro presidente honorario, Jair Bolsonaro, las respectivas actividades partidarias de nuestro líder también serán suspendidas, incluyendo su remuneración, mientras se mantengan los efectos de la condena”, ha anunciado el PL en un comunicado del que se ha hecho eco el diario ‘Folha’.

El ex mandatario percibía más de 39.000 reales (casi 6.300 euros) por cuenta del Partido Liberal, casi la mitad de los cerca de 86.000 totales (más de 13.800 euros) que ingresaba mensualmente entre esta aportación y sus pensiones militares y de la Cámara de Diputados.

Bolsonaro fue detenido preventivamente el pasado sábado por la Policía Federal bajo la justificación de un riesgo de fuga, momento hasta el cual se encontraba en arresto domiciliario. Tras su condena en firme, el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decidió mantenerlo detenido en la Superintendencia Regional de la Policía Federal en el Distrito Federal en la que estaba.

El ex presidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no beneficiarse de reducciones sobre la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

El magistrado Alexandre de Moraes determinó que ninguna apelación presentada por la defensa de Jair Bolsonaro puede ser admitida en este momento porque, de acuerdo a las normas del Tribunal Supremo de Brasil, se exigirían al menos dos votos absolutorios entre los jueces del propio tribunal.

El juez Alexandre de Moraes.
El juez Alexandre de Moraes. REUTERS/Mateus Bonomi

Solo uno de los magistrados avaló desestimar el expediente contra el ex mandatario en la condena dictada en septiembre, según publicó ‘O Globo’. Con esta decisión, el camino queda despejado para que el expresidente cumpla de manera efectiva una pena de prisión de 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado, según reportó el medio mencionado.

De acuerdo con la información difundida por ‘O Globo’, la sentencia también afecta a Alexandre Ramagem, ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y actual diputado, y a Anderson Torres, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro.

Ambos enfrentan penas de cárcel vinculadas a la misma causa judicial.

Las acciones del Supremo Tribunal niegan la posibilidad de interponer nuevos recursos que pudieran postergar el inicio de las condenas.

El ex líder brasileño había sido sentenciado originalmente en septiembre por su implicación en la organización y ejecución de una trama destinada a alterar el orden constitucional e impedir la transferencia legítima del mando presidencial.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilPartido Liberal

Últimas Noticias

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

El discurso del régimen chavista coincide con el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela y con la intensificación de la Operación Lanza del Sur, una acción dirigida a desmantelar redes del narcotráfico y al Cartel de los Soles, grupo terrorista operado por altos funcionarios venezolanos

El dictador Nicolás Maduro exigió

Exilio, represión y censura: el periodismo independiente de Nicaragua resiste ante el desmantelamiento y la persecución

A pesar de la adversidad, los comunicadores mantienen su labor para preservar la memoria y denunciar los abusos de poder

Exilio, represión y censura: el

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

El Grupo IDEA instó a organismos regionales y a la comunidad internacional a monitorear el proceso, tras señalar que la integridad del sistema electoral se encuentra bajo cuestionamiento por la participación de las Fuerzas Armadas y presiones a los magistrados

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

El presidente boliviano dijo que solo aceptará un encuentro si el ex mandatario de izquierda acude a La Paz, en respuesta a una carta de su sindicato que exige atención por problemas sociales y medioambientales en la región

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

La ex fiscal Ana Julia Guido y dos jueces que despojaron de nacionalidad a más de 300 disidentes forman parte de la lista de la ONU sobre violaciones de derechos humanos

Nicaragua: tras la purga en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del Caribe a Dubái con

Del Caribe a Dubái con hasta un 55% de descuento: aprovechas las ofertas del Black Friday de Barceló

El PP de Guardiola volverá a liderar la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

El Gobierno se involucra de lleno en el conflicto en el fútbol: “Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado”, anticipó Patricia Bullrich

Con el apoyo de La Libertad Avanza, la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

Cómo una pareja de 74 y 75 años ha convertido su jubilación en viajes gratis por Europa y ahorra 5.000 euros al año cuidando casas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Albares defiende ante israelíes y palestinos que "es hora de acabar con tanto sufrimiento" y una paz duradera

Arrestan en Benidorm un extesorero de la Policía colombiana que huyó con 850 millones de pesos

Kallas pide "los esfuerzos de todos" en la UpM para asegurar una paz duradera en Gaza

Elena Furiase revela el problema de salud que ha obligado a su padre a retirarse de la vida pública

La incidencia del cáncer infantil se mantiene estable desde el 2000 y la supervivencia alcanza el 84%, según un informe

ENTRETENIMIENTO

La actriz Ruth Codd anuncia

La actriz Ruth Codd anuncia su recuperación tras una segunda amputación de su pierna

De Euphoria con Zendaya y Rosalía a la docuserie de la masacre de Flores: los rostros, dramas y misterios que marcarán el año de HBO Max

Dick Van Dyke, a poco de cumplir 100 años, reflexionó sobre su vida y la actuación: “Me siento realmente bien”

El método de Chris Hemsworth: así entrena el actor para mantenerse en forma y motivado

Macaulay Culkin reveló la insólita mordida de Joe Pesci en “Mi pobre angelito” que le dejó una cicatriz de por vida