Periodistas hondureños denunciaron ante la Misión de la UE la creciente violencia política en la campaña electoral

Juan Carlos Sierra, reunido con los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (X: MOE UE)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) conoció este sábado los retos que enfrentan los periodistas de Honduras en la cobertura de las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

“Conocer los retos actuales que enfrentan los periodistas en la cobertura de las Elecciones Generales 2025 es un tema importante para la MoeueHN25. En ese sentido, la analista legal y el de medios se reunieron con el Colegio de Periodistas y el Sistema Nacional de Protección”, indicó la MOE UE en la red social X.

Soldados montan guardia junto a cajas con papeletas electorales durante una ceremonia que marca el inicio de su distribución antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, indicó que la MOE UE ha conocido de su parte la preocupación por la violencia política y las amenazas que han venido recibiendo varios periodistas.

Agregó que la MOE UE también conoció del temor entre los periodistas de cubrir manifestaciones del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

Líderes de Libre han reiterado en los últimos días que las elecciones serán libres y transparentes, aunque ha continuado una campaña de odio entre los tres principales candidatos presidenciales.

De los cinco partidos que participan en la contienda, los que acaparan la mayor cantidad de votantes son Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Rixi Moncada, de Libre, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, este último el más moderado en sus mensajes de campaña.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras (REUTERS/Leonel Estrada)

Más de seis millones de hondureños podrán votar el 30 de noviembre para escoger al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de Libre.

Los hondureños también elegirán a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

La candidata de Libre asegura que ganará las elecciones, aunque en algunos sondeos figura relegada en el tercer lugar, mientras que Nasralla aparece en el primer lugar, y Asfura en el segundo.

La comunidad internacional sigue de cerca el proceso de los comicios generales en Honduras, país que retornó al orden constitucional en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares.

Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria el próximo martes para evaluar la situación y responder a las crecientes señales de inestabilidad institucional.

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, encabezó un multitudinario acto en Tegucigalpa (Infobae)

La petición llegó después de que la propia organización alertara sobre “crecientes riesgos” para la autonomía de los organismos encargados de administrar los comicios del 30 de noviembre.

Los cinco países afirmaron que las advertencias públicas de la Secretaría General de la OEA y de su Misión de Observación en Honduras merecen la atención urgente del Consejo Permanente.

La misión ha detectado retrasos en la preparación electoral y un deterioro en las condiciones que garantizan la independencia de los órganos encargados de arbitrar la votación. En un sistema frágil, cualquier indicio de presión política o judicial se convierte en un foco inmediato de inestabilidad.

La figura que ha encendido la alarma internacional es el fiscal general, Johel Zelaya, quien solicitó un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y contra una de las tres consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusada por la Fiscalía de conspirar contra el proceso.

(Con información de EFE)