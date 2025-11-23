América Latina

“Niños sociales”: por qué cada vez hay más menores sanos internados en hospitales públicos de Uruguay

Los pequeños se deben quedar durante semanas en los centros de salud aunque nada justifique su presencia allí. El motivo detrás de este fenómeno que crece y preocupa a las autoridades

Guardar
El hospital pediátrico Pereira Rossell
El hospital pediátrico Pereira Rossell de Uruguay (Presidencia)

Decenas de niños sanos pasan año a año por hospitales públicos de Uruguay y son internados, pese a que nada justifica su presencia en un centro de salud. Los médicos los llaman niños sociales, porque permanecen allí al no tener un hogar a donde ir. Sus padres no se pueden hacer cargo de ellos –por su voluntad o porque la Justicia así lo decide– y durante los días de internación los pequeños se encariñan con los enfermeros.

Esa es la historia, por ejemplo, de tres niños que estuvieron internados durante un mes y medio en el Hospital de Las Piedras, una ciudad del departamento de Canelones ubicada a 10 kilómetros de Montevideo. Según un informe de El Observador, durante ese período de tiempo nadie pasó por ellos: crecieron, recibieron regalos, reconocían las voces de sus enfermeras cuidadoras. Pero nadie les daba un hogar.

Uno de los niños es hijo de una mujer de 34 años que llegó ese hospital de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE, el prestador de salud estatal) para dar a luz a un niño que había decidido no llevar a su casa. Ella no quería el embarazo y cuando quiso abortar ya se había pasado de los plazos legales para hacerlo. Tenía dos hijas de menos de 10 años y una pareja que la agredía desde hacía tiempo.

Una de las salas del
Una de las salas del hospital pediátrico Pereira Rossell de Uruguay (Presidencia)

La madre del otro niño que compartía sala sí lo quería, pero la Justicia la desvinculó del bebé. La mujer ya había perdido la tenencia de una niña de 13 años. Los padres del pequeño son consumidores de pasta base y él, además, está preso.

Por la otra niña que compartía sala en el Hospital de Las Piedras llegó su abuela biológica, que expresó su intención de hacerse cargo de ella.

Estas historias, que son relatadas por ese medio uruguayo, se reiteran todas las semanas en los hospitales públicos, y la cantidad de casos que se registran siguen creciendo.

El hospital pediátrico Pereira Rosell
El hospital pediátrico Pereira Rosell registra un aumento en la cantidad de niños baleados (Presidencia)

Son situaciones que no podrían suceder si se respetara la normativa uruguaya, que establece que el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) tiene 24 horas para avisarle a la Justicia de esos casos. Y el Poder Judicial tiene otras 24 horas para tomar medidas y poner al niño en los brazos de un familiar, una familia que esté dispuesta a adoptarlo, una familia de acogida o un centro de menores.

En los últimos tres años la cantidad de niños sociales en los hospitales públicos ha aumentado. En el hospital pediátrico Pereira Rossell de Montevideo, en 2022 fueron 119 los bebés internados sanos. Esa cifra creció a 135 en 2023. En 2024 fueron 189, según los datos informados por El Observador.

Las autoridades del INAU están preocupadas por estos episodios. Su presidenta, Claudia Romero, dijo que una “estrategia fuerte” del instituto es la “desinternación” de los niños de cero a tres años.

Una niña en un centro
Una niña en un centro del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)

“Tenemos argumentos fuertes y muy sólidos de que la vida en la primera infancia, o lo que pasa en la primera infancia condiciona toda la vida. Una institución, por más que cuiden bien, no es el lugar donde deben vivir estos pequeñitos, estos lactantes, estos niños chiquitos”, dijo Romero esta semana en una rueda de prensa.

Romero, pediatra de profesión, dijo que vivir en un hospital las primeras semanas afecta el desarrollo neurocognitivo y emocional.

Los hogares del INAU no son un lugar donde vivir para esos niños. Los hospitales tampoco. Tenemos que agilizar los procesos que permitan que los gurises egresen más rápido, que vayan a una familia que los contenga, sea su familia de origen u otra familia. En el mes de los derechos, el derecho a vivir en familia es un derecho que debemos cuidar y respetar”, dijo Romero.

Temas Relacionados

Pereira Rossellhospital pediátricoINAUUruguay

Últimas Noticias

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

Desde Johannesburgo, el presidente de Brasil destacó la aprobación unánime del documento final en Belém, subrayando la urgencia de respuestas globales coordinadas ante el cambio climático

Lula celebró el consenso en

De la embajada a la fosa común: la operación encubierta contra militares refugiados que el régimen sandinista negó durante décadas en Nicaragua

Un plan meticuloso, cuerpos enterrados en secreto y la resistencia de quienes exigieron respuestas. El fallo de la CIDH por el caso del coronel retirado José Ramón Silva Reyes que obligó a mirar el pasado de Nicaragua

De la embajada a la

El candidato hondureño opositor Salvador Nasralla denunció un operativo de agresión “premeditado” contra sus militantes

Saraí Vásquez, postulante a diputada, figura entre los afectados por un ataque durante una caravana, hecho que intensifica la preocupación por la seguridad en el proceso electoral hondureño

El candidato hondureño opositor Salvador

La flota pesquera china expande su presencia en Sudamérica: Chile se convirtió en el nuevo centro de operaciones

La reorganización de las embarcaciones desplegadas por Beijing en el Pacífico sur revela la vulnerabilidad regional ante una flota que opera con subsidios estatales, infracciones y apoyo logístico en puertos que antes no formaban parte de su ruta

La flota pesquera china expande

Clara Rojas se destapó sobre su relación con Ingrid Betancourt antes y después de su secuestro: “Que diga lo que quiera”

La abogada aseguró que Betancourt tuvo una importante influencia en su carrera política

Clara Rojas se destapó sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Minerva Cherto, asesora de estudiantes: “La estadística dice que el 76% de los CEOs de las mayores empresas del mundo se titularon en la universidad pública”

Cuándo inicia el Adviento en 2025 y qué significa, según la tradición navideña

El sueño hippie de una familia que terminó por unas setas venenosas: una pareja educa a sus hijos en una cabaña de un bosque, pero las autoridades les obligan a trasladarse

INFOBAE AMÉRICA
Crecen los dominios falsos y

Crecen los dominios falsos y las webs que suplantan tiendas conocidas por Black Friday para engañar a los compradores

Jaime de los Santos (PP) sobre la pornografía: "No va de prohibir ese tipo de cine. Va de regularlo"

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

Santi Aldama comanda el triunfo de los Grizzlies en Dallas

De la embajada a la fosa común: la operación encubierta contra militares refugiados que el régimen sandinista negó durante décadas en Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Revelan cuál es el riff

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock

La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”

“Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

El famoso youtuber Brandon Buckingham se encuentra en estado crítico tras sufrir una falla multiorgánica

El consejo de Paul Newman que cambió la perspectiva de George Clooney sobre la fama