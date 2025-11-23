América Latina

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

El ex mandatario brasileño fue visto brevemente cuando se despedía de su esposa Michelle, quien lo visitó este domingo

Guardar
Bolsonaro fue visto en la
Bolsonaro fue visto en la puerta de la sede de la Policía de Brasilia cuando fue a despedir a su esposa Michelle (EFE)

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, se dejó ver brevemente este domingo en la entrada de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanece bajo detención preventiva. El momento, inusual por la exposición pública del ex mandatario, ocurrió tras la visita de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien permaneció cerca de dos horas en el lugar antes de retirarse sin hacer declaraciones. Bolsonaro no salió del edificio y solo se lo pudo ver tras una puerta de cristal, en medio del proceso judicial que lo mantiene privado de libertad por riesgo de fuga y manipulación de su tobillera electrónica.

La detención preventiva fue ordenada el sábado por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, quien fundamentó la medida en la existencia de un “riesgo concreto” de fuga y una “amenaza al orden público”, según la resolución judicial.

Jair Bolsonaro dijo que intentó
Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica por un episodio de “paranoia” vinculado a medicamentos (EFE)

El exjefe de Estado, de 70 años, había estado en prisión domiciliaria desde agosto, en el marco del proceso por el que fue condenado por liderar una trama golpista para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La decisión judicial se precipitó después de que las autoridades detectaran, a las 00:08 del sábado, la manipulación de la tobillera electrónica que controlaba los movimientos de Bolsonaro, lo que activó las alarmas sobre un posible intento de fuga.

Durante una audiencia de control de detención celebrada el domingo, Bolsonaro negó cualquier intención de escapar y atribuyó su comportamiento a un estado de “paranoia” y “alucinaciones” provocado, según él, por la mezcla de un antidepresivo y un antiepiléptico. En su declaración, admitió haber intentado dañar el dispositivo de monitoreo con un soldador, argumentando que sospechaba que contenía un sistema de escucha. “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”, reconoció en una grabación difundida por la corte suprema, mientras mostraba la tobillera con marcas de quemadura, según la segunda fuente.

Bolsonaro está condenado por intento
Bolsonaro está condenado por intento de golpe de Estado contra Lula (EFE)

El equipo médico que lo atendió tras la detención señaló que la confusión mental podría estar relacionada con la ingesta de pregabalina, un antiepiléptico cuya prescripción fue suspendida. No obstante, los médicos aseguraron que el estado de salud de Bolsonaro es “estable” y que no sufrió percances durante su primera noche bajo custodia. El ex presidente permanece recluido en una sala reservada de 12 metros cuadrados, equipada con cama, baño privado, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador. El acceso a visitas está estrictamente restringido y requiere autorización judicial expresa.

El arresto de Bolsonaro ha generado un fuerte impacto político y judicial en Brasil, con reacciones encontradas tanto a nivel nacional como internacional. Desde Johannesburgo, al cierre de la Cumbre del G20, el presidente Lula evitó valorar la decisión del Tribunal Supremo Federal, pero subrayó la autonomía del sistema judicial brasileño y la obligación de acatar sus resoluciones. “La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia”, afirmó Lula, quien recordó que el proceso contra Bolsonaro se extendió por casi dos años y medio, con investigaciones, negociaciones de cargos y juicio. El mandatario también restó importancia a los comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el arresto como “muy malo”, y respondió: “Trump necesita saber que somos un país soberano y que nuestra Justicia decide. Y lo que se decide aquí, está decidido”.

Michelle Bolsonaro se retiró de
Michelle Bolsonaro se retiró de la cárcel saludando a los seguidores del ex presidente que se acercaron a expresarle su apoyo (EFE)

La defensa de Bolsonaro, encabezada por los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema para revertir la prisión preventiva. Los letrados expresaron su “profunda perplejidad” por la medida, argumentando que “pone en riesgo su vida” debido al “delicado” estado de salud del exmandatario, quien arrastra secuelas de una puñalada sufrida en 2018 y ha reportado crisis de hipo, vómitos y mareos. Además, cuestionaron la base legal de la detención, señalando que, pese a los supuestos indicios de fuga, Bolsonaro fue arrestado en su domicilio, con la tobillera electrónica y bajo vigilancia policial. También criticaron que la decisión judicial se apoye en la vigilia convocada por Flávio Bolsonaro, defendiendo el derecho de reunión y la libertad religiosa garantizados por la Constitución, según la segunda fuente.

El contexto judicial de Bolsonaro se agrava por los antecedentes de otros aliados y familiares, como el diputado Eduardo Bolsonaro y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, quienes abandonaron el país en circunstancias similares. Junto al expresidente, varios ex altos funcionarios y militares, entre ellos Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto, recibieron penas de entre 16 y 26 años de prisión. La condena de 27 años y tres meses impuesta a Bolsonaro por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal lo señala como “jefe” de una organización criminal armada responsable de intentar impedir la toma de posesión de Lula. Los recursos de apelación presentados por la defensa ya han sido rechazados por unanimidad, dejando el cumplimiento de la condena como un hecho inminente, según la segunda fuente.

Bolsonaro reconoció que intentó quemar
Bolsonaro reconoció que intentó quemar su tobillera electrónica (SEAPE/entrega vía Reuters)

Mientras se resuelven los recursos legales, Bolsonaro permanecerá bajo custodia en la sede de la Policía Federal de Brasilia, en condiciones de reclusión especiales y con acceso restringido a visitas. La situación del expresidente, marcada por la vigilancia judicial y el debate político, mantiene la atención tanto dentro como fuera de Brasil.

La determinación de la Justicia brasileña se mantiene firme y el proceso avanza hacia el cumplimiento de la condena impuesta, sin que el gobierno prevea más comentarios sobre el caso.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroTribunal Supremo Federal de BrasilDetención preventivaLuiz Inácio Lula da SilvaPolicía Federal de BrasiliaBrasil

Últimas Noticias

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe

Turkish se sumó este domingo a Latam, Avianca, Iberia, Tap, Gol y Caribbean Airlines al anunciar la suspensión de sus rutas hacia Caracas mientras persistan las advertencias por riesgos operativos en la región

Aumentan las cancelaciones de vuelos

Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica por un episodio de “paranoia” vinculado a medicamentos

El ex presidente de Brasil negó ante la Justicia que buscara fugarse y atribuyó su comportamiento a efectos secundarios de ansiolíticos y antidepresivos que consume desde hace pocos días

Jair Bolsonaro dijo que intentó

El balance de la COP30 en Brasil: avances limitados y ausencia de un plan contra los combustibles fósiles

Las negociaciones climáticas concluyeron con logros modestos en financiamiento pero sin medidas concretas para frenar el calentamiento global. El ministro de Sierra Leona resumió el sentimiento generalizado: “Esto es un mínimo, no un máximo”

El balance de la COP30

Crisis en Cuba: el país enfrentará nuevos apagones masivos que dejarán sin luz a más de la mitad de la isla

Los cortes están previstos para la tarde-noche de este domingo. El déficit energético responde a centrales termoeléctricas obsoletas y falta de combustible, en una crisis que ha causado cinco apagones nacionales en el último año

Crisis en Cuba: el país

Lula da Silva aseguró que el próximo 20 de diciembre firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en Brasil

“Después de la firma, aún habrá mucho trabajo por hacer para aprovechar los beneficios de este acuerdo, pero será firmado”, aseveró el presidente de Brasil, en el marco de la Cumbre del G20 en Sudáfrica

Lula da Silva aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento del salario mínimo de

Aumento del salario mínimo de 2026: cuándo se conocerá el dato del IPC del Dane, clave para saber qué tan alto será

Cuáles son los beneficios comprobados de la dieta mediterránea y cómo potenciarlos, según expertos de Harvard

Presidente José Jerí concedió su primera entrevista televisiva a Beto Ortiz: se grabó en Palacio y se emitirá esta noche

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 23 de noviembre

Clima CDMX: activan alerta amarilla por frío en estas seis alcaldías para el amanecer del lunes 24 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Italia elimina a Bélgica y

Italia elimina a Bélgica y se mete en su tercera final seguida de Copa Davis

Líderes de la UE celebrarán una cumbre informal este lunes en Luanda aprovechando la cumbre UE-Unión Africana

El Partido Demócrata Europeo se compromete con la diversidad y a defender los derechos de las minorías en Europa

Diego Pablo Simeone: "Baena juega al fútbol donde le pongas, le veo con energía del Atlético"

Olivia de Borbón desvela que finalmente no tomará medidas contra Isabel Preysler

ENTRETENIMIENTO

Rebel Wilson habló sobre la

Rebel Wilson habló sobre la demanda en su contra y el escándalo en el set de ‘The Deb’

Del duelo al renacer: Oscar Isaac comparte su año más intenso en “King Hamlet”, el documental familiar

Lily Collins revela cómo la maternidad y “Emily en París” cambiaron su modo de ver la vida

Dragones, leyendas y ¿un nuevo Westeros?: Game of Thrones vuelve con más sagas e historias inéditas

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico