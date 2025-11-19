Dos legisladores uruguayos tuvieron un tenso cruce y debieron ser separados: “Decime chapista en la cara”

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani y el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli (redes social X)

El anuncio del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas crispó los ánimos entre el oficialismo y la oposición de Uruguay. El actual mandatario tuvo un cruce público con su antecesor, Luis Lacalle Pou, y habrá una interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Pero además hubo un tenso cruce en el Parlamento.

El intercambio fue protagonizado por el diputado del opositor Partido Nacional Gabriel Gianoli y el senador del oficialista Frente Amplio, Daniel Caggiani.

El origen de la diferencia entre ellos está en un viaje a Vigo que realizó Gianoli como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El legislador había propuesto a la bancada frenteamplista hacer ese viaje pero, ante la negativa, decidió ir solo. Allí, en el astillero Cardama, vio que la construcción de las patrullas que compró Uruguay avanzaba a buen ritmo.

Firma del contrato entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Uruguay y el astillero español Cardama, en diciembre de 2023 (Gobierno de Uruguay)

Pero antes de viajar, Caggiani hizo un comentario sobre él: “Lo que no deja de ser interesante es que hayan mandado a un chapista para ver cómo andaba el barco nuevo. Vamos a ver qué nos trae de información”, dijo en la previa del viaje. “Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica”, agregó.

En las últimas horas, los legisladores se encontraron en el Parlamento y el diputado blanco increpó al senador frenteamplista, informó Montevideo Portal. El banco lo invitó a que le dijera “chapista en la cara” y no a través de los medios de comunicación. “Decime en la cara, decime en la cara”, le insistió el diputado.

Caggiani le respondió algo, pero Gianoli lo intentó arrinconar. Tras esto, apareció en la escena el senador del Partido Nacional Carlos Camy y separó a los dos legisladores.

El diputado Gabriel Gianoli filmó el Vico el avance de la construcción de una patrulla oceánica en el astillero Cardama

El episodio se dio en un pasillo cuando Caggiani salía junto a Camy y otro Rodrigo Blás, otro senador del Partido Nacional. El frenteamplista intentó calmar la situación hasta que un momento lo insultó. En declaraciones a ese medio, Caggiani dio por cerrado el tema. En la coalición de izquierda uruguaya buscan dan por cerrado el asunto.

La Diaria sumó otros elementos del intercambio. Según esta reconstrucción, Gianoli se acercó a Caggiani enojado y fuera de sí. Luego de saludarse, el diputado le pidió que le dijera en la cara lo que le había comentado. El frenteamplista le dijo que estaba “pasado de rosca”, pero el blanco retrucó: “No, no. Me faltaste el respeto a mí y a mí familia”. “No rompas más los huevos”, respondió Caggiani.

Rodrigo Blás, uno de los presentes en el encuentro, declaró a La Diaria que fue Gianoli quien “encaró” a Caggiani. Él pensó que se trataba de una chicana más, de esas que son habituales en el parlamento. Pero luego notó que el intercambio venía “en serio”.

El senador blanco Sebastián Da Silva, en tanto, destacó lo que hizo Gianoli en la red social X. Menos mal que no pasó a mayores, sino tendríamos a la jauría de tupitas victimizándose, habla de valores transversales. No vale todo en política. Bien, Giaonli”.

El viaje de Gianoli a Cardama

Este lunes, en una reunión del Directorio del Partido Nacional, Gianoli contó el resultado de su viaje.

“Allí hay un astillero reconocido, hay una OPV que se está construyendo y que está en el orden del 55% de construcción en grada, y un 70% de corte y plegado”, detalló. El diputado dijo que el contrato con Cardama está vigente y que el astillero español está trabajando “en tiempo y forma”.

“Eso hay que destacarlo todo el tiempo. El contrato entró en vigencia en febrero de 2025 y establece que la primera OPV estará 18 meses después. Si se cumpliera religiosamente, sería en agosto de 2026 que estaría acá la primera OPV. Quedan diez meses por delante y aspiramos a que las autoridades estén arriba del tema”, dijo este lunes en conferencia de prensa.