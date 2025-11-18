América Latina

Brasil busca evitar el fracaso de la cumbre climática de la ONU e impulsa avances inmediatos

La presidencia de la COP30 solicitó a los representantes internacionales resolver puntos críticos este martes, en un esfuerzo por eludir retrasos y asegurar acuerdos sobre transición energética y apoyo a naciones vulnerables

Guardar
Cajas dispuestas con la forma
Cajas dispuestas con la forma de la Torre Eiffel se ubican en la Zona Azul, durante una protesta que destaca la fragilidad del Acuerdo de París, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém, Brasil, el 17 de noviembre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Con una carta directa enviada a las naciones participantes, Brasil, el anfitrión de la COP30, está acelerando la conferencia climática de Naciones Unidas.

La misiva, enviada el lunes por la noche, llega durante la última semana de lo que se ha calificado como una cumbre climática histórica, la primera que se celebra en la selva amazónica, un regulador clave del clima ya que sus árboles absorben dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que calienta el planeta.

El documento antecede a los discursos de alto perfil de ministros previsto para el martes. Entre los principales ponentes hay representantes de influyentes países europeos como Ed Miliband, secretario de Energía de Reino Unido; y la viceprimera ministra de Holanda, Sophie Hermans. También intervendrán más líderes de pequeños estados insulares y naciones en desarrollo como Barbados y Bangladesh, ambos afectados por la pérdida de territorio debido al aumento del nivel del mar consecuencia del cambio climático.

La carta pide a los líderes que resuelvan muchos aspectos de un posible acuerdo antes del martes por la noche, de modo que gran parte del trabajo esté hecho antes de las decisiones finales el viernes, cuando está previsto que termine la conferencia. Las cumbres climáticas suelen extenderse más allá de la fecha de finalización prevista, ya que todas las naciones llegan a la mesa de negociación tratando de equilibrar sus preocupaciones propias con los grandes cambios necesarios a nivel global para proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Activistas indígenas participan en una
Activistas indígenas participan en una protesta climática durante la cumbre del clima de Naciones Unidas, o COP30, el 17 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (AP Foto/Andre Penner)

Las directrices de Brasil para la cumbre, llamada COP30, eleva la esperanza de alcanzar medidas significativas para combatir el calentamiento global, que podrían ir desde una hoja de ruta para abandonar combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, hasta destinar más fondos para ayudar a las naciones a desarrollar energías limpias como la eólica y la solar.

Para los negociadores, la carta de Brasil supondrá jornadas más largas de trabajo en las que intentarán alcanzar acuerdos políticos en una serie de temas polémicos.

“Esperamos concesiones importantes de todas las partes”, afirmó André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. “Se dice que hay que dar para recibir”.

Ese plazo del miércoles es “bastante ambicioso” y hay mucho en juego, apuntó Alden Meyer, miembro del centro de estudios climático E3G.

Una vista aérea muestra un
Una vista aérea muestra un incendio en la selva amazónica, provocado por un sobrevuelo de Greenpeace durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), cerca de Centro Novo, en el estado de Maranhão, Brasil, el 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

“Ya sea lidiar con los efectos del cambio climático, con el aumento de la factura energética y la inseguridad energética, mejorar la salud o crear empleos. Esas son las cosas que le importan a la gente. No les importa ningún subpárrafo en una decisión legal adoptada aquí en Belém”, dijo Meyer. “Brasil, la presidencia, ha dejado muy claro desde el principio que esa será la prueba de fuego”.

El espíritu optimista del anfitrión “está comenzando a ser un poco contagioso”, agregó señalando que eso forma parte de la creación de confianza y buena voluntad entre las naciones.

“Aquí noto ambición. Noto determinación”, dijo la exenviada climática alemana Jennifer Morgan el lunes por la mañana.

(con información de AP)

Temas Relacionados

COP30Brasilcambio climáticonegociaciones

Últimas Noticias

Piden 30 años de cárcel para el ex cura acusado de abuso sexual en Bolivia que vivió casi dos décadas oculto en Uruguay

El expediente del pedido de extradición permitió conocer nuevos detalles del caso: el ex sacerdote utilizaba drogas para sedar a sus víctimas menores de edad

Piden 30 años de cárcel

Buque con casi 3.000 vacas varadas en Turquía regresa a Uruguay: buscan redireccionar la carga

Los animales llevan casi dos meses en el mar y el gobierno uruguayo se desentiende del problema con el argumento de que el negocio es entre privados

Buque con casi 3.000 vacas

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

La posesión se realizó en la Casa Grande del Pueblo, donde el mandatario subrayó la relevancia económica del rubro. Durante su intervención, afirmó que “la minería es estratégica para la economía nacional” y destacó que la nueva autoridad asumió responsabilidades centrales para el futuro de la actividad

Rodrigo Paz juramentó a Marco

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

Juan Carlos Huarachi está investigado por un supuesto pago de 6.000 dólares en el marco del escándalo de corrupción que llevó a prisión al exministro de Medio Ambiente

Detuvieron en Bolivia al ex

Kast abrió su campaña de segunda vuelta y convocó a “todos los que quieran apoyar la libertad”

El líder ultraderechista busca ampliar su base tras quedar a tres puntos de Jeannette Jara y llamó a sumar apoyos sin condiciones, mientras promete un “gobierno de emergencia” para enfrentar la crisis de seguridad y económica

Kast abrió su campaña de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Un hombre es atropellado en Sevilla: la policía investiga si ya se encontraba en el suelo antes del accidente

Un policía jubilado se entera de la muerte de su hija por internet tres meses después del funeral: “Nunca nos llamaron”

Desarticulan la “oficina” del CJNG en España: hay 20 detenidos

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 17 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Medio millón de viajes cancelados:

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

AIReF censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "Merma nuestra capacidad de supervisión"

Granada reúne desde mañana a 400 expertos en educación en el VII Congreso Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE

ONG tuareg denuncian 13 civiles muertos, siete de ellos niños, en ataques del Ejército en Tombuctú

Aumentar las medidas de higiene reduce un 27% las infecciones del tracto urinario en residencias de ancianos

ENTRETENIMIENTO

Moana en acción real: detalles

Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

“La fama es una mentirosa y una ladrona”: Jon Bon Jovi habló sin filtro sobre el costo real del éxito

El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

Russell Crowe reveló cómo perdió 30 kilos a los 61 años: “Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg”

Paris Hilton habló sobre su infancia, traumas, abusos y el camino que la llevó a construir su imagen global