Elecciones en Chile: el presidente Gabriel Boric llamó a la población a votar y a “construir un país unido”

Presidente Boric realiza discurso tras emitir su voto en Punta Arenas: "Nos unimos en pos de un futuro común"

Gabriel Boric, presidente de Chile, emitió su voto este domingo en Punta Arenas, su ciudad natal ubicada en el extremo sur del país, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales que definirán a su sucesor.

El mandatario arribó al local de votación aproximadamente a las 08:30 horas (11:30 GMT), acompañado por su padre y cargando a su hija Violeta, nacida recientemente.

Dedicó varios minutos a saludar y conversar con los ciudadanos magallánicos, quienes aguardaban en fila en una jornada soleada en la ciudad más austral del país. Remarcó que, en su calidad de presidente, no puede manifestarse a favor de ningún candidato, y llamó a “construir un Chile unido”.

Boric habló ante la prensa tras emitir su voto en Punta Arenas

“Estos son los momentos en que, más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, nos unimos en pos de un futuro común. Y por eso yo estoy orgulloso. Estoy orgulloso de esta nueva jornada democrática de mi país”, afirmó Gabriel Boric.

Desde Magallanes, el presidente exhortó a la ciudadanía a sufragar: “Quiero invitar a toda la ciudadanía a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia, con nuestro país, que se construye entre todos y todas”.

Boric subrayó que en esta cita electoral los chilenos eligen parlamentarios y parlamentarias, diputados, diputadas, senadores y senadoras, quienes tienen la responsabilidad de legislar y representar a la sociedad en el Congreso. Recordó que existen más de 40.000 mesas habilitadas a nivel nacional y expresó su certeza de que la jornada será ejemplar, reconociendo la labor del Servel y de los miles de vocales y apoderados en todo el país.

El presidente extendió su agradecimiento al trabajo de carabineros, bomberos y Fuerzas Armadas, quienes resguardan la seguridad en los locales de votación a lo largo de todo el territorio.

Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

“Ya han terminado las votaciones en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en China y continúan votando compatriotas en más de 60 países con mesas habilitadas en el exterior. En Chile hace poco comenzó la jornada, así que a quienes están tomando desayuno en este momento les recuerdo que las mesas están habilitadas hasta las 18:00 horas”, señaló Boric, aconsejando a quienes residen en el norte protegerse del calor.

Un total de 15,7 millones de ciudadanos están convocados este domingo a votar tanto en las elecciones presidenciales como legislativas, comicios que se celebran por primera vez bajo la modalidad de voto obligatorio para todo el censo.

Las proyecciones indican que ninguno de los ocho candidatos presidenciales alcanzará el 50,01% de los votos necesarios para imponerse en primera vuelta, por lo que se perfila un balotaje programado para el 14 de diciembre. Este domingo, los electores también eligen a los senadores en siete regiones y a los 155 integrantes de la Cámara de Diputados.