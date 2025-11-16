América Latina

Elecciones en Chile: el presidente Gabriel Boric llamó a la población a votar y a “construir un país unido”

Desde Punta Arenas, el presidente sostuvo que, “más allá de las diferencias propias de la democracia”, este domingo la nación vivirá “una jornada ejemplar”

Guardar
Presidente Boric realiza discurso tras emitir su voto en Punta Arenas: "Nos unimos en pos de un futuro común"

Gabriel Boric, presidente de Chile, emitió su voto este domingo en Punta Arenas, su ciudad natal ubicada en el extremo sur del país, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales que definirán a su sucesor.

El mandatario arribó al local de votación aproximadamente a las 08:30 horas (11:30 GMT), acompañado por su padre y cargando a su hija Violeta, nacida recientemente.

Dedicó varios minutos a saludar y conversar con los ciudadanos magallánicos, quienes aguardaban en fila en una jornada soleada en la ciudad más austral del país. Remarcó que, en su calidad de presidente, no puede manifestarse a favor de ningún candidato, y llamó a “construir un Chile unido”.

Boric habló ante la prensa
Boric habló ante la prensa tras emitir su voto en Punta Arenas

“Estos son los momentos en que, más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, nos unimos en pos de un futuro común. Y por eso yo estoy orgulloso. Estoy orgulloso de esta nueva jornada democrática de mi país”, afirmó Gabriel Boric.

Desde Magallanes, el presidente exhortó a la ciudadanía a sufragar: “Quiero invitar a toda la ciudadanía a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia, con nuestro país, que se construye entre todos y todas”.

Boric subrayó que en esta cita electoral los chilenos eligen parlamentarios y parlamentarias, diputados, diputadas, senadores y senadoras, quienes tienen la responsabilidad de legislar y representar a la sociedad en el Congreso. Recordó que existen más de 40.000 mesas habilitadas a nivel nacional y expresó su certeza de que la jornada será ejemplar, reconociendo la labor del Servel y de los miles de vocales y apoderados en todo el país.

El presidente extendió su agradecimiento al trabajo de carabineros, bomberos y Fuerzas Armadas, quienes resguardan la seguridad en los locales de votación a lo largo de todo el territorio.

Dos mujeres salen de un
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

“Ya han terminado las votaciones en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en China y continúan votando compatriotas en más de 60 países con mesas habilitadas en el exterior. En Chile hace poco comenzó la jornada, así que a quienes están tomando desayuno en este momento les recuerdo que las mesas están habilitadas hasta las 18:00 horas”, señaló Boric, aconsejando a quienes residen en el norte protegerse del calor.

Un total de 15,7 millones de ciudadanos están convocados este domingo a votar tanto en las elecciones presidenciales como legislativas, comicios que se celebran por primera vez bajo la modalidad de voto obligatorio para todo el censo.

Las proyecciones indican que ninguno de los ocho candidatos presidenciales alcanzará el 50,01% de los votos necesarios para imponerse en primera vuelta, por lo que se perfila un balotaje programado para el 14 de diciembre. Este domingo, los electores también eligen a los senadores en siete regiones y a los 155 integrantes de la Cámara de Diputados.

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025Gabriel BoricÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

La captura del líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, llega cuando el mandatario busca el aval de la ciudadanía para endurecer leyes antidrogas y permitir el regreso de bases militares extranjeras al país andino

En medio de la jornada

Ignacio González, CEO del America Business Forum: “Hay demasiados lugares que nos dividen, esto es una plataforma para unir”

Desde su primera edición en Montevideo hasta la masiva convocatoria en Miami, el emprendedor uruguayo narra en diálogo con Infobae el recorrido del foro que conecta a líderes mundiales y personalidades clave

Ignacio González, CEO del America

Referéndum en Ecuador: el país decide sobre cambios clave en seguridad, representación política y modelo constitucional

La consulta se realiza tras una campaña breve, sin debates oficiales y en medio de un creciente clima de incertidumbre institucional

Referéndum en Ecuador: el país

Chile celebra unas elecciones marcadas por la polarización, la inseguridad y un alto descontento a la gestión de Boric

Más de 14 millones de personas están convocadas a la urnas para elegir presidente, senadores y diputados. Las encuestas apuntan a que nadie se impondrá en primera vuelta y habrá un balotaje el 14 de diciembre próximo

Chile celebra unas elecciones marcadas

Crisis ambiental en Bolivia: la otra agenda que pone a Rodrigo Paz frente a un reto histórico

El presidente no solo enfrenta presiones económicas y políticas, también la urgencia de impulsar un modelo de desarrollo sostenible que rompa con la dependencia de los recursos naturales

Crisis ambiental en Bolivia: la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Panamericana Sur cuenta con un

Panamericana Sur cuenta con un nuevo puente peatonal de 40 metros de longitud, con rampas y paraderos

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

Encuentran un tesoro arqueológico en un pueblo de 250 habitantes que acaba siendo la pista definitiva para encontrar una ciudad perdida durante 2.000 años

Estrasburgo condena a España por el ingreso forzoso de un paciente en psiquiatría

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

INFOBAE AMÉRICA
León XIV denunció que “el

León XIV denunció que “el cine está en peligro” y llamó a proteger su “valor social”

Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

El Papa pide a los líderes mundiales que "sean justos" con los pobres y denuncia a los sistemas "que los dejan fuera"

Ecuador anuncia la detención del narco 'Pipo' Chavarría y agradece el "trabajo conjunto" con la Policía Nacional

La colombiana Ecopetrol gana 1.700 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, un 32% menos

ENTRETENIMIENTO

Estrellas millonarias y actores al

Estrellas millonarias y actores al margen: el desigual reparto de la riqueza en Hollywood

La extraordinaria relación de Oasis con Argentina, su público favorito

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM