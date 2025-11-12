América Latina

Multinacional que construirá megaplanta de hidrógeno verde en Uruguay fue multada por tala ilegal

La sanción contra Hif Global asciende a USD 45.000, pero la empresa negó haber actuado sin autorización en un monte nativo de Paysandú

Guardar
El lugar en Paysandú donde
El lugar en Paysandú donde la empresa HIF prevé construir planta de hidrógeno verde (HIF)

La multinacional Hif Global, que proyecta la construcción de una megaplanta de hidrógeno verde en el departamento uruguayo de Paysandú, será multada con USD 45.000 por el Ministerio de Ambiente del país, luego de confirmarse la tala ilegal de un monte nativo en el predio en el que proyecta instalar su producción.

Según informó el medio local El Observador, este lugar que la empresa decidió talar está a orillas del Río Uruguay, una zona limítrofe con Argentina, que aún no cuenta con la autorización ambiental necesaria para la localización del proyecto.

La denuncia de esta tala ilegal fue realizada por vecinos de Paysandú quienes vieron la actividad de desmonte de la zona, señaló ese medio uruguayo basado en los datos divulgados por El Zumbido. El Ministerio de Ambiente confirmó esta irregularidad y anunció que aplicará la multa a esta multinacional chilena, que proyecta una inversión de USD 6.000 millones.

Vista con dron de la
Vista con dron de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

El ministerio detalló que sus técnicos confirmaron que el desmonte del bosque nativo se realizó con maquinaria pesada y equipos manuales en diferentes zonas. Detalló que hubo apertura de corredores de entre cinco y nueve metros, que se instaló una perforadora y que, en el momento de la inspección, había materiales extraídos del subsuelo.

Hay dos razones que fundamentan que Hif Global sea multada. Por un lado, la tala de un monte nativo es ilegal en el país porque así está establecido en la Ley Forestal, que, de todas maneras, le da a la Dirección Nacional Forestal la potestad de autorizar esta práctica.

Un segundo motivo es que la multinacional no puede iniciar una actividad relacionada con el proyecto si no obtiene la Autorización Ambiental Previa, que otorga el Ministerio de Ambiente. En este momento, el proyecto está en su etapa de análisis de la Viabilidad Ambiental de Locación, un proceso que lleva adelante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Aún no ha sido aceptado.

El ministro de Ambiente de
El ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo)

“Queremos inversiones, queremos desarrollo económico, pero queremos un desarrollo que sea sostenible. Por lo tanto, debe hacerse atendiendo a la normativa, cumpliendo con la normativa y las especificaciones y los requerimientos que plantea el ministerio”, explicó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en una rueda de prensa.

El secretario de Estado señaló que las actividades se deben desarrollar, pero con el “menor impacto posible a la naturaleza”.

Ante esto, la empresa salió a dar su versión de lo sucedido. En un documento consignado por el diario El País, la compañía planteó que “actuó en todo momento en apego a la normativa”. Según su versión, Hif Global ya contaba con autorización por parte de la Dirección General Forestal.

La ciudad de Paysandú, en
La ciudad de Paysandú, en uno de los departamentos limítrofes de Uruguay con Argentina (Ministerio de Ambiente)

La multinacional argumentó que la “corta y limpieza de un área de 2,58 hectáreas” fue autorizada por el gobierno y señaló que la estaban realizando con dos objetivos: acceder a puntos necesarios para hacer estudios del suelo y delimitar el padrón suburbano para la actividad industrial del de servidumbre ecológica o ambiental.

“Queda claro que la vocación de la intervención estuvo asociada al desarrollo del estudios de campo y a la delimitación de los padrones como consecuencia del proceso de recategorización de suelo, pero en ningún caso a la ejecución de tareas de alcance del proyecto que se encuentra a estudio de Dinacea [la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental]”, continuó la empresa.

La inversión prevista es USD 6.000 millones. De ese total, USD 4.000 millones serán para la construcción de la planta y otros USD 2.000 millones para la construcción de parques renovables. La empresa, además, ratificó sus proyecciones sobre el empleo que generará la inversión: el pico será de 3.200 puestos de trabajo durante la construcción y otros 600 puestos durante la operación (300 directos y 300 indirectos). La empresa proyecta comenzar las obras en el segundo semestre de 2026 y finalizarlas en 2029a

Temas Relacionados

Hif GlobalHidrógeno verdePaysandú

Últimas Noticias

Violó una orden de alejamiento, ingresó a la casa de su ex cuñada y le mandó besos a través de una cámara de seguridad

El episodio, registrado en video, reavivó la preocupación por la seguridad de quienes dependen de medidas judiciales en Pedro Juan Caballero, Paraguay

Violó una orden de alejamiento,

Un influencer fue drogado, abusado y robado en Río de Janeiro: usaron la poderosa sustancia conocida como “Buenas noches, Cenicienta”

“Recuerdo estar en una especie de neblina y luego todo fue negro”, declaró el canadiense Cameron Golinsky

Un influencer fue drogado, abusado

El 99% de los jubilados cubanos no cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos

Una encuesta elaborada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba reveló que casi la totalidad de los pensionados sobrevive con ingresos insuficientes, obligados a buscar trabajos informales o apoyo externo ante la inflación y el colapso de los servicios públicos

El 99% de los jubilados

Barras de Nacional fueron condenados por pirotecnia: cómo escondieron la bengala que arrojaron en el clásico

Uno de los sentenciados era funcionario del Estadio Centenario y se dedicaba a esconder los artefactos cuando la Policía hacía las recorridas de control; el partido terminó con un guardia de seguridad con un testículo extirpado

Barras de Nacional fueron condenados

Uruguay definió descuentos tributarios para pasos terrestres con Brasil por la disparidad de precios

El Poder Ejecutivo reglamentó una ley que dispone de un conjunto de medidas económicas para aplicar en siete ciudades fronterizas para mitigar el abaratamiento de las brasileñas

Uruguay definió descuentos tributarios para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consumo de carne creció

El consumo de carne creció pero todavía se mantiene por debajo del nivel de 2023

Beneficiaria de salud militar denunció maltrato por parte de un coronel médico durante cita médica: “Está muy gorda, cierre el pico”

Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de noviembre de EUR a COP

Emerenciano Sena declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Fue aberrante pero no tuve nada que ver”

INFOBAE AMÉRICA
Siria investiga un robo de

Siria investiga un robo de antigüedades "de valor incalculable" en el Museo Nacional de Damasco

AMP. El Atlético de Madrid incorporará a 'Apollo Sports Capital' como accionista mayoritario

Un estudio del CSIC alerta del impacto del desperdicio alimentario en la producción de frutas y hortalizas

Comienza en Dinamarca el juicio contra dos suecos sospechosos de lanzar granadas contra la Embajada de Israel

Argelia acepta una petición de Alemania para indultar al escritor franco-argelino Boualem Sansal

ENTRETENIMIENTO

Taylor Momsen y el precio

Taylor Momsen y el precio de la fama infantil: “Me molestaban sin parar por ser la chica del Grinch”

Murió Cleto Escobedo III, líder de la banda de “Jimmy Kimmel Live!” y amigo de la infancia del presentador

“No soy Dios, solo un actor con buena voz”: Morgan Freeman reflexionó sobre la fama, la espiritualidad y el paso del tiempo

Del vértigo al éxito global: los secretos detrás de Wicked y qué se sabe sobre la próxima entrega

La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses