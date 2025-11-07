América Latina

Macabro hallazgo en Chile: la policía encontró dos cuerpos calcinados y descuartizados en un operativo antidrogas

Ambos aparecieron en medio de allanamientos por tráfico de estupefacientes en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua

El primero cuerpo es de sexo femenino y el Servicio Médico Legal (SML) trabaja en esclarecer sus identidades.

Un macabro hallazgo hicieron este jueves efectivos de Carabineros, quienes en medio de un operativo antidrogas dieron con dos cuerpos al interior de una fosa en el sector Pueblo de Indios de comuna de San Vicente de Tagua Tagua (140 kms al sur de Santiago).

El fiscal regional, Aquiles Cubillos, informó que el primer cuerpo, de sexo femenino, “se encuentra calcinado y maniatado, de pies y manos (...) El segundo se encuentra descuartizado”.

“Los antecedentes que originaron este procedimiento dicen relación con tráfico de drogas, por eso no se descarta que estemos en presencia de organizaciones de crimen organizado”, agregó el persecutor.

Según Cubillos, “creemos que hay un fenómeno que es de carácter regional que estaría involucrado y, por tanto, no podemos descartar la existencia de más cuerpos (...) Tenemos que verificar todas las denuncias de presunta desgracia de la zona y obviamente vamos a ampliar la búsqueda en toda la región hasta que logremos la identificación de los cuerpos. Tenemos varias denuncias en distintas comunas aledañas a la comuna de San Vicente”, complementó.

El operativo llevado a cabo por Carabineros incluyó allanamientos a 10 casas en los que se detuvo a ocho personas vinculadas a tráfico de droga y una detención vinculada a homicidio, en los que se decomisaron armas, diversos tipos de drogas, teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y dinero en efectivo.

Por su parte, el general Guillermo Bohle, jefe de la Sexta Zona de Carabineros, detalló que “hay nueve personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, correspondientes a dos chilenos y siete extranjeros”.

El fiscal a cargo de la investigación no descartó que aparezcan más cuerpos.

Identidad de los cuerpos

Tocante a los dos cuerpos hallados, el general Bohle indicó que el sitio del suceso “es un lugar de difícil acceso, con mucho árbol, mucha basura; es un lugar bien difícil de poder trabajar, pero estamos con los equipos especializados (...) Se está trabajando con equipos de apoyo tanto locales como de Santiago para poder brindar y entregar al Ministerio Público todas las pruebas y la evidencia necesaria para poder establecer y esclarecer los hechos”.

Además, sostuvo que están a la espera de las pericias que realizará el Servicio Médico Legal (SML), pues “no es fácil determinar la identidad de estas personas por el estado en que se encuentran”, manifestó Bohle.

“Vamos a continuar mañana (hoy). Este es un trabajo intenso y vamos a iniciar temprano los trabajos con los apoyos tecnológicos (...) El sitio del suceso va a quedar resguardado con la cantidad de personal suficiente para poder continuar y dar tranquilidad, seguridad, de que el trabajo va a ser lo suficientemente profesional para entregar una evidencia clara al Ministerio Público”, remató el uniformado.

