América Latina

Rodrigo Paz invitó a todas las fuerzas políticas a sumarse a su gobierno de “concertación” antes de su investidura en Bolivia

El presidente electo boliviano llamó a todos sus opositores y sectores sociales a sumarse a su proyecto. El próximo mandatario busca superar divisiones y enfrentar los desafíos económicos que atraviesa el país

Guardar
El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, muestra sus credenciales junto al presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hassenteufel, en la Casa de la Libertad en Sucre (X)

Rodrigo Paz recibió el miércoles la credencial de presidente electo de Bolivia por parte del Tribunal Supremo Electoral y prometió un gobierno fuerte y de concertación.

Durante el acto realizado en la Casa de La Libertad en Sucre, el líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) hizo un llamado a la unidad nacional invitando a todas las fuerzas políticas, regiones y sectores sociales a sumarse a su proyecto de concertación.

El nuevo mandatario y el vicepresidente electo, Edman Lara, ganaron la histórica segunda vuelta presidencial del 19 de octubre con el 54% de los votos. Ambos asumirán sus cargos este sábado en una ceremonia oficial que contará con la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; y Paraguay, Santiago Peña, así como de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otras autoridades.

Tras recibir la credencial de presidente electo del Tribunal Supremo Electoral, Paz advirtió que la libertad no debe convertirse en un instrumento para imponer ideologías sobre la sociedad y subrayó que la libertad “tiene sus condiciones” aunque llamó a no abusar de ese derecho.

Paz invitó a la población a generar una visión de unidad y afirmó que la libertad debe conquistarse con firmeza. Subrayó que el proceso electoral no debe verse en términos de ganadores y perdedores, sino como una oportunidad para fortalecer la democracia y la patria.

Rodrigo Paz ofreció una conferencia
Rodrigo Paz ofreció una conferencia de prensa tras su victoria en las elecciones presidenciales, junto a Edman Lara (REUTERS/Claudia Morales)

El presidente electo resaltó la diversidad de Bolivia como una base para la fortaleza social y reiteró el compromiso de honrar la democracia y la unidad nacional. Afirmó que la patria es el principal factor de cohesión para el nuevo periodo de gobierno.

Por su parte, el vicepresidente electo, Edman Lara, también se comprometió a trabajar para toda la población, sin distinciones por la preferencia electoral. En ese sentido, llamó a unificar el país y destacó los valores representados por los colores de la bandera boliviana.

Lara reconoció los desafíos que enfrenta Bolivia y expresó confianza en la capacidad del pueblo para recuperarse y avanzar mediante el esfuerzo conjunto.

El próximo mandatario de Bolivia propuso reposicionar al país en el plano internacional, convocando a gobiernos que se distanciaron del anterior ejecutivo liderado por Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Arce celebró esta semana su última reunión de gabinete en el cierre de un ciclo de casi 20 años de predominio del MAS, marcado por divergencias internas entre el propio Arce y Evo Morales, fundador del partido y presidente entre 2006 y 2019.

El secretario de Estado estadounidense,
El secretario de Estado estadounidense, Rubio, se reunió en octubre con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Annabelle Gordon)

El PDC de Paz no obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa, por lo que deberá negociar acuerdos para impulsar sus planes de gobierno, enfocados en superar la mayor crisis económica en cuatro décadas. Paz regresó recientemente de Estados Unidos, donde mantuvo contactos con organismos financieros internacionales para gestionar un fondo de estabilización destinado a reactivar la economía boliviana.

El presidente electo ya alcanzó un primer acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, que otorgará un préstamo de 3.100 millones de dólares al país para la recuperación económica.

Además, la Cámara de Diputados aprobó el martes la inclusión de un crucifijo y una Biblia en la juramentación de los legisladores, símbolos que habían sido retirados desde la gestión de Morales, cuando se proclamó a Bolivia como Estado laico bajo la nueva Constitución de 2009.

(Con información de AP, EFE y EP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBoliviaRodrigo PazPartido Demócrata CristianoPDCEdman Larapresidente de BoliviaMASEvo MoralesSucreTribunal Supremo Electoral

Últimas Noticias

Belém asume un rol clave en la agenda climática global a días de la cumbre COP30 en Brasil

La ciudad brasileña albergará el encuentro internacional, reuniendo a 50 mil asistentes y poniendo en primer plano sus retos urbanos, ambientales y sociales ante la mirada internacional

Belém asume un rol clave

Kristi Noem se reunió con el presidente Daniel Noboa para evaluar las capacidades de la antigua base militar de EEUU en Ecuador

La secretaria de Seguridad estadounidense y el presidente ecuatoriano discutieron sobre recursos tecnológicos y estrategias integradas para combatir el narcotráfico. Ambos visitaron la Base Aérea Eloy Alfaro de la ciudad costera de Manta

Kristi Noem se reunió con

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

La decisión llega tras la anulación de la sentencia por el caso “golpe de Estado II”, en la que el Tribunal Supremo detectó vulneraciones al debido proceso

La ex presidenta de Bolivia

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

El organismo advirtió que el objetivo es controlar el ritmo de los precios, mientras mantiene su postura frente a un mercado laboral fuerte y las tensiones geopolíticas

El Banco Central de Brasil

La dictadura de Nicolás Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para delatar y reportar a ciudadanos “desconocidos”

La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios

La dictadura de Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de La Tinka: jugada

Resultados de La Tinka: jugada ganadora del sorteo del domingo 2 de noviembre de 2025

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de noviembre de 2025

Silvia Severino, psicóloga: “Lo que más destruye una relación no son las discusiones, es el silencio”

Qué pasa si comes mandarinas todos los días

INFOBAE AMÉRICA
Kristi Noem se reunió con

Kristi Noem se reunió con el presidente Daniel Noboa para evaluar las capacidades de la antigua base militar de EEUU en Ecuador

La comisión del Congreso sobre la dana abre hoy sus comparecencias recibiendo a las asociaciones de víctimas

Afganistán y Pakistán se reúnen en Estambul para consolidar el alto al fuego tras los brutales enfrentamientos fronterizos

La Justicia argentina niega a Cristina Fernández las prestaciones por expresidenta y ex primera dama

Corea del Norte ve "insensatas" las sanciones de EEUU contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian deja ver su

Kim Kardashian deja ver su ropa interior con un vestuario atrevido para “All’s Fair”

“All’s Fair”: la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian tiene un sin fin de malas críticas

Jennifer Lawrence reveló que producirá una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?