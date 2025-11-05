El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

Imagen de archivo de Ville Tavio, ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia

El Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Ville Tavio, arribará a la República Oriental del Uruguay entre el 5 y el 9 de noviembre, liderando una delegación empresarial, con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales, impulsar la cooperación bilateral e impulsar nuevas oportunidades para ambos países.

Esta visita, organizada en colaboración con Business Finland en el marco del programa Team Finland, contempla una agenda enfocada en el fomento de los lazos económicos y diplomáticos entre Finlandia y Uruguay, así como la promoción de asociaciones empresariales clave y el desarrollo de sectores estratégicos.

Durante su permanencia en Montevideo, Tavio sostendrá encuentros con el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (Mario Lubetkin), el Ministro de Ambiente (Edgardo Ortuño), la Ministra de Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona), el Ministro de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) y el Viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Matías Carámbula), según informó el propio titular de la cartera finlandesa en un comunicado oficial.

La agenda prevé también una actividad empresarial dedicada a acercar compañías de ambos países, un evento conmemorativo por los 90 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como una visita a la planta de celulosa de UPM.

“Uruguay es un socio único para Finlandia. Las inversiones finlandesas en la industria forestal representan una parte significativa de nuestras inversiones extranjeras”, señaló Tavio en el comunicado, y también destacó la importancia de Uruguay como integrante del Mercosur, un bloque con el que la Unión Europea ha concluido con éxito las negociaciones de un acuerdo de libre comercio. “El acuerdo entre la UE y Mercosur, una vez concluido y cuando entre en vigor, marcará también una nueva fase en nuestras relaciones comerciales con Uruguay”, añadió el ministro.

La misión comercial responde a la visión de ambos gobiernos de fortalecer los vínculos económicos y aumentar el flujo de inversiones, subrayando la relevancia del sector forestal y de las industrias sustentables, pilares de la cooperación entre ambos países. Finlandia considera a Uruguay un socio estratégico para el desarrollo de negocios que conjugan innovación, sostenibilidad y desarrollo productivo, en un escenario internacional donde el acuerdo UE-Mercosur podría abrir nuevas oportunidades para el comercio bilateral y el acceso a mercados ampliados.

La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración (AP Foto/Matilde Campodónico)

La visita contempla no solo el fortalecimiento institucional entre ambos Estados, sino también la promoción de contactos de alto nivel entre empresas finlandesas y uruguayas, en áreas como energía, industria y agroindustria. El evento conmemorativo, en el que se celebrarán las nueve décadas de relaciones diplomáticas, se integrará en la agenda junto con la recorrida a la planta de UPM, considerada por el gobierno finlandés un referente en materia de inversión extranjera directa y tecnología industrial sostenible.

La delegación, organizada bajo el paraguas de Team Finland, reúne a representantes del sector público y privado, reconociendo el valor de la colaboración multisectorial para impulsar el comercio, la innovación tecnológica y la cooperación en desafíos globales como el cambio climático y el desarrollo sostenible, tal como se señala en la comunicación difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia.