Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

Ana Iewdiukow y Pablo Carrasco, socios de Conexión Ganadera en Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La empresaria Ana Iewdiukow, una de las socias del fondo pecuario Conexión Ganadera en Uruguay, fue imputada este miércoles por lavado de activos y enviada de manera preventiva a una cárcel de mujeres en Uruguay. La acusada, esposa del director Pablo Carrasco, ya estaba imputada por estafa, pero ahora se sumó un nuevo delito en su causa.

Las transferencias de siete millones de euros a Europa entre 2022 y 2024, cuando el sector ganadero estaba en crisis en el país, fueron la clave para tipificar un nuevo delito.

Conexión Ganadera se dedicaba a la captación de ahorristas para comprar ganado y con ese dinero pagaba una renta fija a los clientes. Estaba liderado por dos matrimonios: el de Carrasco y Iewdiukow, y el de Gustavo Basso y Daniela Cabral. El manejo de la empresa parecía exitoso, al menos según lo que decían en público, hasta fines de 2024 cuando otras empresas del rubro entraron en crisis.

Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, en una presentación de Stradivarius, una marca de carnes que había presentado Conexión Ganadera (Stradivarius)

Después de la caída de dos empresas que se dedicaban a una actividad similar, la lupa de la opinión pública pasó a estar sobre Conexión Ganadera, que el 28 de noviembre recibió un fuerte golpe: Basso murió en un accidente de tránsito. Todavía no se sabía que la empresa tenía un pasivo de USD 230 millones, que no tenía dinero para pagarle a sus inversores y que Basso, en realidad, se había suicidado.

El caso derivaría en denuncias penales por estafa contra los socios que quedaron vivos de la empresa, que luego serían imputados: Carrasco y su esposa esperan en la cárcel el juicio por estafa y lavado de activos; Cabral aguarda en prisión domiciliaria el juicio por estafa.

Iewdiukow fue trasladada este miércoles por la noche desde el juzgado a una cárcel de mujeres ubicada en Colón, donde cumplirá con la prisión.

El director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, y su esposa, Ana Iewdiukow (Captura APU)

Fue el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien pidió la imputación por un nuevo delitos tras relatar las siete transferencias que hubo desde la cuenta de Pablo Carrasco en el banco Itaú de Uruguay a la cuenta de Iewdiukow en España, que totalizaron más de 2,4 millones de euros. A esto se le suma otros seis envíos de dinero a otros destinatarios, informó El Observador en su crónica sobre la audiencia.

Cuando la imputada declaró ante Fiscalía, contó que con ese dinero se compraron un apartamento en Madrid y relató que lo restante lo usó para pagar la universidad de uno de sus hijos en Navarra, la operación de un familiar de un empleado de Conexión Ganadera y muchos viajes. Los destinos fueron variados: hubo más de 12 viajes a España, así como a Argentina, Brasil, India, Estados Unidos, Tailandia, Camboya, Singapur y Filipinas, entre otros destinos.

Los viajes se hicieron mientras el matrimonio tenía una deuda de USD 7 millones con Basso por un préstamo que le pidieron a causa de la sequía de 2021.

Afectado por la estafa de Conexión Ganadera en Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El fiscal adjunto Federico Rodríguez recordó en la audiencia que Iewdiukow dijo que de ese dinero transferido a Europa “no queda nada”. “Deja a las claras la gran posibilidad de que ese dinero se haya transferido, vendido, cambiado su destino, adquirido otros bienes. En esto está la Fiscalía”, dijo Rodríguez.

Los investigadores buscan avanzar en verificar el dato de que existe otro apartamento en Madrid a nombre del matrimonio, así como en la información sobre el intento de abrir una cuenta en un banco español, a distancia, luego de que fueron imputados en julio.

La defensa de Iewdiukow señaló que ese dato no era cierto y recordó otros errores del Banco Central del Uruguay durante la investigación. El fiscal, en cambio, explicó que la información que llegó es que el 29 de agosto se abrió una cuenta y se cerró el mismo día. “Qué se hizo ese día con esa cuenta es lo que el fiscal quiere saber”, comentó.

La defensa de Iewdiukow apeló la decisión de la Justicia.