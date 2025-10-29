América Latina

Huracán Melissa: subieron a 20 los muertos en Haití

Las inundaciones causadas por el huracán Melissa han provocado la muerte de al menos 20 personas, entre ellas diez niños

Se observa un techo arrancado
Se observa un techo arrancado en St. Catherine, Jamaica, el 28 de octubre de 2025. (Foto de Ricardo Makyn / AFP)

Las inundaciones en Haití provocadas por el huracán Melissa han dejado al menos 20 muertos y 10 desaparecidos, según informaron el miércoles a la agencia de noticias AFP las autoridades de la isla caribeña.

Entre los fallecidos por las inundaciones fluviales en el sur del país se encuentran diez niños, según informó Emmanuel Pierre, director del organismo de protección civil del país.

Los equipos de emergencia estaban realizando búsquedas de los desaparecidos, añadió.

Varios residentes informaron que la crecida del río Digue destruyó varias viviendas en la localidad costera de Petit-Goave.

Un hombre sube a una
Un hombre sube a una choza para inspeccionar una lona de plástico que sirve de techo, mientras otra persona saca agua de su vivienda improvisada durante las intensas lluvias provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, en un albergue de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que alberga a algunos de los más de 1,3 millones de haitianos desplazados por la violencia de las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Daut

“Ha habido muertos, casas que han sido arrasadas por el agua”, declaró a la AFP el residente Steeve Louissaint.

En videos no verificados por la AFP, se observa a los residentes buscando a sus seres queridos. Un padre fue grabado llorando mientras sacaba el cuerpo sin vida de su hija de debajo de un montón de escombros.

El huracán Melissa, el más poderoso que ha tocado tierra en 90 años, también ha azotado Jamaica y Cuba, donde causó “daños considerables” según el presidente cubano.

La tormenta, que ha sido degradada a categoría 2, ha provocado alertas de huracán en partes de Bahamas y Bermudas.

Varias personas duermen en una
Varias personas duermen en una escuela convertida en refugio mientras Haití sufre los aguaceros de las bandas exteriores del huracán Melissa, que se dirige hacia Cuba tras tocar tierra en Jamaica, en Les Cayes, Haití, 28 de octubre de 2025. REUTERS/Patrice Noel

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.

(con información de AFP y EFE)

“Solo quiero sacar a mi

Luis Arce no asistirá a

El gobierno de Brasil dijo

Así fue la búsqueda nocturna

Cómo nació el sanguinario Comando
Estos son otros planes que puede hacer en Guatavita después de conocer su mítica laguna

Jamaica devastada tras el paso

El desnudo de Emily Ratajkowski

