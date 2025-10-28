América Latina

Violencia en Río de Janeiro: los criminales usaron drones para atacar a la policía

Más de 60 personas muertas y al menos 80 detenidos es el saldo preliminar de la megaoperación policial llevada a cabo este martes

Guardar
Al menos 60 muertos en operativos policiales contra el Comando Vermelho

Más de 60 personas muertas y al menos 80 detenidos es el saldo preliminar de la megaoperación policial llevada a cabo este martes en los Complejos de la Penha y del Alemão, ubicados en la Zona Norte de Río de Janeiro. La acción, denominada Operación Contención, movilizó alrededor de 2.500 agentes de la Policía Civil y Policía Militar, cuyo objetivo era cumplir 100 órdenes de detención y 150 de búsqueda y aprehensión contra integrantes del Comando Vermelho (CV), una de las principales facciones criminales del estado.

Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho

Durante la incursión, criminales utilizaron drones para lanzar bombas contra los policías de la Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidad de élite de la Policía Civil. Imágenes difundidas por la Policía Civil muestran objetos sobrevolando los agentes y arrojando artefactos explosivos. Hasta el momento no se han reportado agentes lesionados por estos lanzamientos.

Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho

El enfrentamiento dejó también al menos cuatro policías fallecidos. Testimonios y registros en video captados por residentes muestran la magnitud del tiroteo, con secuencias de hasta 200 disparos en solo un minuto, en escenarios marcados por la presencia de barricadas y humo generado por los propios grupos criminales para dificultar el avance de las fuerzas de seguridad.

Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro y miembro del Partido Liberal (PL), atribuyó los ataques a uma escalada del enfrentamiento: “Así es como los delincuentes reciben a la policía de Río de Janeiro: con bombas lanzadas desde drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Esto ya no es un delito común; es narcoterrorismo.”, afirmó Castro. Añadió que el Estado “no retrocederá” y continuará actuando “con estrategia y tecnología en el combate” a las organizaciones narcocriminales.

Como consecuencia directa de los enfrentamientos, la Secretaría Municipal de Salud anunció la suspensión de la apertura de cinco centros de atención primaria y mantuvo en evaluación el funcionamiento en el resto de la jornada. Una de las clínicas familiares abrió sus puertas pero restringió las visitas domiciliarias.

Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho

En el ámbito educativo, la Secretaría Municipal de Educación informó el cierre de 28 escuelas en el Complejo do Alemão y otras 17 en la Penha, mientras que la Secretaría Estadual de Educación reportó una unidad escolar cerrada. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de estudiantes y personal mientras persistan los operativos en la región.

La Operación Contención fue resultado de un año de investigaciones encabezadas por la Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), con apoyo de promotores del Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Según las autoridades, al menos 30 sospechosos buscados tienen origen en el estado de Pará.

En la operación participaron también efectivos del Comando de Operaciones Especiales (COE) y unidades operacionales de la Policía Militar capitalina y del área metropolitana, así como agentes del Departamento de Combate a Lavagem de Dinheiro y la Subsecretaría de Inteligencia. El dispositivo incluyó el uso de helicópteros, blindados, vehículos de demolición y ambulancias del Grupamento de Salvamento e Resgate.

Temas Relacionados

rio de janeirobrasilnarcotráficocomando vermelho

Últimas Noticias

Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho

Una ofensiva con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó capturar a capos de la organización criminal en los complejos de Alemão y Penha. La acción dejó cuatro policías caídos, decenas de detenidos y un debate sobre los límites de la fuerza estatal en barrios densamente poblados

Violencia en Río de Janeiro:

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

El presidente electo boliviano respondió al dictador venezolano luego de que el bloque suspendiera al país andino por sus críticas a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Paz ratificó su alineamiento con los valores democráticos y anunció un gobierno sin persecución ni divisiones

Rodrigo Paz desafió a Nicolás

El Supremo Tribunal de Brasil revisará la apelación de Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión

El ex mandatario fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva. El STF analizará el recurso a partir del 7 de noviembre en una sesión virtual que podría acercarlo a la cárcel

El Supremo Tribunal de Brasil

Daniel Noboa propuso la instalación de una base militar extranjera en Galápagos para reforzar la lucha antidrogas

El presidente de Ecuador confirmó que el tema será incluido en el referendo del 16 de noviembre, con la intención de modificar el artículo constitucional que prohíbe la presencia de fuerzas internacionales en territorio nacional

Daniel Noboa propuso la instalación

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Washington ha implementado planes para condiciones climáticas adversas y retiró sus activos militares de cualquier zona donde las condiciones sean peligrosas

Estados Unidos reubicó a sus
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte de agua en Lima:

Corte de agua en Lima: este jueves 30 de octubre, Sedapal suspenderá su servicio en estos distritos

El curioso lago ‘petrificado’ en el que la vida y la muerte se encuentran: es letal para la mayoría de los animales menos para los flamencos

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

La Universidad Complutense de Madrid mantendrá hasta 2028 una retención del 35% de su crédito para hacer frente a sus deudas

INFOBAE AMÉRICA
Las fotos de la operación

Las fotos de la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

En memoria de Jack DeJohnette, venerado e inolvidable baterista de jazz

(Crónica) El Arsenal no falla y escapa también del City

El oficialista Sueño Georgiano denuncia ante el Constitucional a las tres principales fuerzas opositoras

La ONU pide a Israel y Hamás que "respeten" el alto el fuego tras los nuevos ataques israelíes

ENTRETENIMIENTO

BTS estaría preparando una gira

BTS estaría preparando una gira mundial de 65 conciertos tras completar el servicio militar

Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo y reflexiona sobre la paternidad a los 70 años

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija

Danny Trejo rompió el silencio tras alarma por su estado de salud

Anthony Hopkins habló sobre el distanciamiento con su hija: “No voy a desperdiciar mi vida en resentimientos”