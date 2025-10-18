América Latina

La Unión Europea envió 120 observadores para supervisar el inédito balotaje de este domingo en Bolivia

Las autoridades electorales finalizaron la entrega del material para las mesas y confirmaron que más de 7,9 millones de votantes están convocados para participar en una jornada clave tras la mayor renovación política desde la aprobación de la Constitución de 2009

Más de 7,9 millones de personas están habilitadas para votar en la histórica segunda vuelta presidencial (Europa Press)

La Unión Europea desplegó 120 observadores en las nueve regiones de Bolivia para supervisar la inédita segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo. Esta misión internacional, encabezada por Davor Ivo Stier, tiene el objetivo de asegurar un monitoreo exhaustivo del desarrollo electoral y garantizar la integridad del proceso, explicó el representante europeo en una conferencia de prensa.

El contingente incluye equipos de la delegación del Parlamento Europeo, representantes diplomáticos de los Estados miembro de la Unión Europea presentes en Bolivia, además de observadores provenientes de Canadá, Noruega y Suiza.

Todos los integrantes participaron en una capacitación intensiva en La Paz, donde recibieron formación sobre el contexto local, seguridad y la metodología utilizada en la observación, conforme a lo reportado por la página oficial de la Unión Europea.

A este grupo se suman 32 observadores de largo plazo, quienes ya habían seguido el proceso desde la primera vuelta celebrada en agosto. Estas labores abarcan la evaluación de la instalación de mesas de votación, el proceso de sufragio, el cierre, el conteo y la transmisión de resultados.

El Tribunal Supremo Electoral desplegó el material de votación en todas las regiones sin reportar incidentes (Reuters)

Cada equipo de observadores fue distribuido en binomios a todos los departamentos del país, con el propósito de observar sin intervenir en el proceso electoral.

Además, la Unión Europea confirmó que la misión actúa con estricta independencia, adhiriendo a la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y al Código de conducta del organismo, lo que garantiza su neutralidad en cada fase.

La misión internacional realizará un monitoreo completo de toda la jornada electoral según los estándares internacionales de imparcialidad (Europa Press)

El día del balotaje, la supervisión cubrirá todas las etapas previstas en el cronograma electoral boliviano. Para el martes, se prevé la presentación de un informe preliminar con las primeras conclusiones y recomendaciones, mientras que el informe final se entregará en diciembre.

Los residentes bolivianos en 22 países también podrán ejercer su derecho al voto (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El sistema Sirepre, empleado para procesar datos en la primera vuelta, volverá a usarse para difundir resultados la noche del domingo. Está previsto que los primeros datos oficiales se hagan públicos cerca de las 20:00, con un avance de conteo cercano al 100%.

La estructura de la jornada electoral establece la apertura de las mesas a las 8:00 y su cierre a las 16:00. Al final, los jurados electorales iniciarán el recuento y se efectuará la transmisión digital de las actas.

Las mesas electorales abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 16:00 en todo el país (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En esta segunda vuelta participarán más de 7,9 millones de ciudadanos bolivianos habilitados dentro y fuera del país, distribuidos en 22 naciones del extranjero, conforme a los datos oficiales recogidos por la Unión Europea.

El enfrentamiento entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo el 32 % de los votos en la primera vuelta, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con el 26,7 %, define el eje de la contienda.

Paz y Quiroga firmaron un compromiso para respetar el veredicto oficial de la elección (Reuters)

El escenario actual destaca la competencia ajustada y una expectativa social centrada en soluciones inmediatas para la escasez de combustibles, situación atribuida a la falta de dólares en Bolivia.

(Con información de EFE)

