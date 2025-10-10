América Latina

Un peligroso miembro del Tren de Aragua requerido en Chile y Perú murió en un operativo policial en Colombia

Ender Rojas Montana huyó de Santiago tras pagar USD 5 mil de fianza. Su derrotero terminó en un edificio de Medellín, acorralado por la Policía: cayó desde un octavo piso

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Rojas Montana iba a ser extraditado a Chile acusado de secuestro, robo con intimidación y asociación ilícita.

Un peligroso delincuente miembro del Tren de Aragua murió este jueves en medio de un operativo policial en la ciudad colombiana de Medellín. El sujeto, identificado como Ender Rojas Montana y de nacionalidad venezolana, era requerido por la justicia chilena y también peruana, y había huido de Chile luego de pagar una fianza de $5 millones de pesos (USD 5,200).

La noticia fue confirmada por la Policía de Investigaciones chilena (PDI), que había emitido una alerta internacional y se encontraba trabajando en coordinación con la Interpol de Colombia al momento de su fallida captura, puesto que la justicia chilena ya había requerido su extradición, una vez detenido.

Así, durante el operativo policial llevado a cabo en la comuna de Sabaneta, próxima a Medellín, Rojas Montana cayó desde un octavo piso al verse acorralado en el balcón de su departamento, falleciendo de manera instantánea.

Pablo José León Flores, Jordan Salas Rodríguez y Ender Rojas Montana fueron dejados en libertad en un polémico fallo que derivó en sumario administrativo.

La fuga

En una decisión que causó polémica y derivó en un sumario interno, el 4 de junio de 2024 la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos (225 kms al norte de Santiago), Daniela Pinto Cortés, dejó sin efecto -previo pago de la fianza-, la prisión preventiva de cinco ciudadanos venezolanos acusados de graves delitos como secuestro, robo con intimidación y asociación ilícita, dejándolos simplemente con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional mientras durase la investigación, por lo que no podían salir del país.

Al día siguiente, la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió dicho fallo y ordenó que los cinco imputados volviesen a la cárcel, sin embargo, al presentarse carabineros en los domicilios informados, corroboraron que todos habían huido.

Y si bien dos de ellos -identificados con las iniciales J.U.R. y F.J.T.T.- fueron apresados y puestos tras las rejas en noviembre del año pasado acusados de asociación ilícita y secuestro agravado, Rojas Montana logró salir del país por un paso no habilitado y llegar hasta Colombia.

Rojas era buscado también en Perú por delitos de similares características, al igual que otro imputado identificado como Pablo León Flores, quien aún se mantiene prófugo de la justicia junto a un tercer acusado, Jordan Salas Rodríguez.

Temas Relacionados

Tren de AraguaInterpolEnder Rojas MontanaDaniela Pinto CortésPablo León FloresJordan Salas Rodríguez

