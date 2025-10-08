América Latina

Denunciaron más de 200 acciones represivas contra la población cubana en septiembre: “Un mes negro para la libertad de expresión”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos brindó un nuevo balance que refleja un incremento de la violencia por parte del régimen

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Guardar
Un policía encubierto detiene a
Un policía encubierto detiene a un manifestante durante una protesta contra el régimen cubano en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que se registraron al menos 212 acciones represivas en septiembre en Cuba contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias.

Desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 fueron detenciones arbitrarias. En septiembre, el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y en la manifestación pacífica", afirmó la ONG en un informe enviado a Infobae.

Respecto al mes pasado, el reporte explicó que la mayoría de las detenciones arbitrarias de corta duración -fueron 27- estuvieron relacionadas con la manifestación pacífica en Gibara, Holguín, el 13 de septiembre, donde los vecinos salieron a las calles con gritos de reclamo como: “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.

Ha sido un mes negro para la libertad de expresión debido a las condenas y juicios. El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, indicó el OCDH.

Entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Se reportaron 38 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares.

La Habana, Holguín y Granma fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas.

“Hemos conocido la sentencia contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, a quienes condenaron a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por ‘propaganda contra el orden constitucional’ y ‘otros actos contra la seguridad del Estado’. Y por ‘propaganda contra el orden constitucional’ a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y a Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años). Todo por compartir en las redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que de hecho no se realizó”, recordó el Observatorio.

Julio César Duque de Estrada
Julio César Duque de Estrada Ferrer (Redes sociales)

Por otro lado, el informe mencionó la condena contra Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y seis meses de privación de libertad por los supuestos delitos de “desobediencia” y “atentado” por filmar con su celular una fila.

“Todo el proceso judicial ha estado lleno de violaciones a los derechos humanos y la sentencia es una farsa aunque a la vez deja al descubierto la actuación ilegal y desproporcionada del agente de la policía política que atacó a Duque de Estrada Ferrer“, sostuvo el OCDH en un escrito enviado a Infobae. El organismo aseguró que se trató de una “actuación arbitraria”.

El incidente ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cerca del mediodía, según la descripción oficial contenida en la sentencia. Duque de Estrada Ferrer se encontraba filmando una concentración de personas esperando para comprar gas licuado en un barrio de Santiago de Cuba.

De acuerdo al relato judicial, sus acciones “fueron advertidas por el oficial operativo de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés“, quien se identificó como militar y lo instó a cesar la grabación y guardar el teléfono.

La sentencia describe que, al aparentemente no obedecer la orden de entregar su documento de identidad, Duque de Estrada Ferrer fue conducido por la fuerza hasta un mercado cercano, donde finalmente cedió su identificación. Allí se habría producido un forcejeo en el que, según la versión oficial, el acusado golpeó al agente “sin ulteriores consecuencias” y arrojó su teléfono al suelo, lo que llevó al oficial a utilizar una maniobra de neutralización.

Un agente da órdenes a
Un agente da órdenes a personas en una calle de Cuba (Archivo)

Es una costumbre que estos agentes intervengan con represión violenta y después se hagan las víctimas“, sostuvo el OCDH; al tiempo que enfatizó en que el uso de la fuerza resultó desproporcionado y la intervención del oficial careció de base legal, ya que “las fuerzas militares no deben ser utilizadas para tareas de seguridad pública que corresponden a la policía civil, a menos que existan circunstancias excepcionales y claramente definidas”.

En otro orden, en Bayamo, el Tribunal Municipal impuso sanciones a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024. Las sentencias fueron de entre tres y nueve años de cárcel por los supuestos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”.

Por último, el mes pasado también se realizó el juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, injustamente detenido desde noviembre de 2024.

Temas Relacionados

CubaObservatorio Cubano de Derechos Humanosrepresión en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un ciudadano uruguayo fue imputado en Estados Unidos por participar en una red de lavado vinculada a hijos de Maduro

Irazmar Carbajal vivía en República Dominicana y estaba bajo la lupa del FBI desde 2019. Creen que abrió cuentas bancarias para los hijos del dictador venezolano

Un ciudadano uruguayo fue imputado

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Según la fiscalía estadounidense, el ex magistrado ayudó “a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos”

La Justicia de Costa Rica

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

Los manifestantes se concentraron frente a la Biblioteca Nacional y caminaron hasta el Parlamento brasileño, coreando consignas como “¡Vuelve, Bolsonaro!” y “¡Amnistía, ya!”, mientras defendían al ex mandatario, en prisión domiciliaria desde agosto

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

El TSE solicitó al Congreso autorizar un proceso contra el mandatario por intervenir en la campaña rumbo a 2026, pese a tenerlo prohibido por ley. La medida llega dos semanas después de que el Legislativo rechazara desaforarlo por presunta corrupción

El Tribunal Supremo Electoral de

El Gobierno alertó sobre tasas epidémicas de homicidios en Uruguay y prometió que bajarlas será prioridad

El país sudamericano implementa estrategias innovadoras, tecnología policial y regulaciones sobre armas para responder al crecimiento de los hechos violentos

El Gobierno alertó sobre tasas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estadounidense que vive en

Un estadounidense que vive en España vuelve a su barrio por otoño y cuenta lo que más le “flipa”: “La gente se vuelca con ‘Halloween’”

Video: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Oaxaca registra sismo de 4.1 de magnitud

La tragedia de los comunes: pesca artesanal y de menor escala en el Perú

INFOBAE AMÉRICA
El Banco Central de Uruguay

El Banco Central de Uruguay reduce en 50 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 8,25%

VÍDEO:O.Próximo.Hamás anuncia intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados si hay acuerdo

Las Organizaciones Verificadas en X se dividen en los planes Premium para negocios y para organizaciones

Marlaska dice que su política migratoria es "más eficaz" que la de Reino Unido y rechaza el visado por puntos del PP

La ausencia del receptor CB1 en el desarrollo embrionario altera la formación de la corteza prefrontal

ENTRETENIMIENTO

Colin Farrell interpreta a un

Colin Farrell interpreta a un estafador en una historia donde la adicción y la búsqueda de redención se entrelazan en escenarios opulentos

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende con su transformación total en “La máquina”, el drama que lo acerca al Oscar

Cenicienta como nunca antes, la hermanastra fea desafía los estándares de belleza

Nolan Gould sorprendió con su impactante cambio físico tras “Modern Family”

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”