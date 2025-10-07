América Latina

Santiago Peña anunció que Fitch Ratings mejoró la calificación de Paraguay de estable a positiva

El presidente destacó que la agencia estadounidense haya subrayado el “crecimiento, estabilidad y compromiso con las reformas” en su país

Guardar
El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Presidencia de Paraguay/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este lunes que la agencia estadounidense Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación soberana de su país de estable a positiva, y que el nivel crediticio se mantuvo en BB+.

@FitchRatings mejoró la perspectiva de nuestro país a Positiva, destacando nuestro crecimiento, estabilidad y compromiso con las reformas”, celebró Peña en su cuenta en la red social X.

El gobernante destacó que Fitch Ratings es “una calificadora más que reconoce” que Paraguay va en “el camino correcto” en materia económica.

Igualmente, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, aseguró que la mejora de la calificación llegó luego de siete años, algo que -dijo- consolida a su país “como una economía con excelente desempeño y con políticas públicas creíbles y sostenibles”.

En un comunicado, la Presidencia de Paraguay refirió que la calificación BB+ está “a un peldaño del grado de inversión”, una categoría que indica una baja probabilidad de impago y una alta capacidad para cumplir obligaciones financieras.

El mensaje de Santiago Peña
El mensaje de Santiago Peña en X

Fitch Ratings aseguró en su reporte que la revisión de perspectivas a positivo refleja “el sólido desempeño y las perspectivas de crecimiento de Paraguay debido a una sólida cartera de inversiones”, un bajo déficit fiscal, una disminución en la carga de la deuda pública y “aumentos estructurales en la base de ingresos aún baja”.

La calificadora resaltó que pese a que Paraguay tiene “un historial de políticas macroeconómicas generalmente prudentes y consistentes”, aún posee “indicadores de gobernanza débiles, una base de ingresos baja, un mercado de capitales local poco profundo que reduce la flexibilidad del financiamiento fiscal y la vulnerabilidad a choques climáticos adversos”, que se han mitigado, según el reporte, por una “mayor diversificación económica”.

La agencia pronosticó para Paraguay un Producto Interno Bruto (PIB) del 4,8% en 2025, frente al 4,2% de 2024 y destacó que “el consumo y la inversión han sido importantes motores del crecimiento”, en medio de un gasto público que consideró “moderado debido a la consolidación fiscal en curso y la contracción neta de las exportaciones”.

En julio de 2024, la agencia Moody’s otorgó el grado de inversión a Paraguay y en enero 2025 la calificadora S&P mejoró la perspectiva de calificación de riesgo de estable a positiva.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayFitch RatingseconomíaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Cadena perpetua para un carabinero chileno por el femicidio de su pareja venezolana

El uniformado golpeó a Diana Guaina Jerez con distintos elementos contundentes hasta causarle la muerte

Cadena perpetua para un carabinero

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Bruna Araújo de Souza, de 30 años, murió tras consumir una bebida contaminada con metanol en São Bernardo do Campo, San Pablo

“Siento que me bebí la

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Solo en agosto pasado cayeron un 16,5%, mientras que en septiembre el descenso fue más agudo, ya que alcanzó el 20,3%, en la comparación con los mismos meses de 2024

Las exportaciones brasileñas a Estados

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

El diputado de Maldonado Diego Echeverría propuso un paquete de medidas para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico

Impulsan en Uruguay una ley

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

La modalidad que fue registrada en provincias de Argentina y España ahora también alarma a la Policía uruguaya

Una banda de falsos mecánicos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto y cómo usan el

Cuánto y cómo usan el ChatGPT los argentinos y cómo impacta en el crecimiento económico

Mujer brutalmente atacada a martillazos por su pareja, contó su testimonio: “Pensé que iba a hacer un arreglo, pero ya tenía un martillazo en mi cabeza”

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

TransMilenio le apuesta al silencio: reducción del ruido en las madrugadas marca un cambio en la movilidad de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Subió las 72 cimas más

Subió las 72 cimas más altas de Estados Unidos en solo 31 días: el impactante desafío de Kilian Jornet, leyenda del running de montaña

Bruselas defiende trabajar con Ucrania y Moldavia para adelantar reformas que les lleven a negociar su adhesión

Al menos 22 muertos y más de 369.0000 desplazados por las lluvias monzónicas en Tailandia

Científicos lograron crear neuronas artificiales que emulan el voltaje cerebral humano

Bruselas pide reducir la entrada de acero sin arancel y gravar un 50% el resto para frenar a China

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift revela la historia

Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

La dura sentencia de Ridley Scott sobre el cine: “La mayoría es una porquería”

Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecen juntos por primera vez tras finalizar su divorcio