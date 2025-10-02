América Latina

Detenido en Chile un venezolano con más de 300 kilos de marihuana

La droga iba a ser comercializada en el Gran Santiago

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Los 10 sacos contenían 302
Los 10 sacos contenían 302 paquetes con un total de 316 kilos y 75 gramos de marihuana prensada.

La policía chilena detuvo este martes a un ciudadano venezolano identificado con las iniciales A.J.V.M., de 36 años, quien fue sorprendido manejando un furgón utilitario con 316 kilos de marihuana que iba en camino a la Región Metropolitana para ser comercializada. El sujeto quedó en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes (80 kms al norte de Santiago) mientras dure la investigación.

Su aprehensión se produjo en en la Ruta 5 Norte, frente a la comuna de La Ligua, cuando agentes de OS-7 de Carabineros fiscalizaron un vehículo que se encontraba estacionado a un costado de la vía. Con la ayuda del perro detector de drogas “Kobu”, hallaron rápidamente en su interior 10 sacos que contenían 302 paquetes con un total de 316 kilos y 75 gramos de marihuana prensada, lista para ser “paqueteada” y vendida en el Gran Santiago.

El mayor Hernán Díaz Cortés, subprefecto administrativo de la Prefectura de Aconcagua, informó que la detención se produjo tras “una orden del Ministerio Público de Los Andes, quien en trabajo en conjunto con el personal especializado del OS7 Aconcagua, lograron identificar el modus operandi del individuo que trasladaba la droga desde el norte de nuestro país”.

El ciudadano venezolano detenido deberá
El ciudadano venezolano detenido deberá pasar seis meses en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Prisión preventiva

Según el uniformado, “el día de ayer (martes) a las 5 de tarde aproximadamente, personal especializado del OS-7 fiscaliza un vehículo que transportaba 316 kilos de marihuana prensada, logrando la detención de un individuo adulto de nacionalidad venezolana, e incautando el vehículo y dos teléfonos celulares”.

Debido a la gran cantidad de droga decomisada, el fiscal Ricardo Reinoso Varas pidió en la audiencia de formalización la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y con los antecedentes a la vista, la jueza Valeria Crosa Chiappe ordenó su ingreso inmediato al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, donde deberá permanecer mientras duren los seis meses para la investigación decretados por la magistrada.

Temas Relacionados

ChileMarihuanaHernán Díaz Cortés

Últimas Noticias

Una diputada del partido de Lula da Silva está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

Se trata de Luizianne Lins, integrante del Partido de los Trabajadores. El Gobierno expresó que sigue “con preocupación” los acontecimientos

Una diputada del partido de

La misteriosa filial brasileña del laboratorio acusado de fabricar el fentanilo contaminado en Argentina

HLB Pharma do Brasil sigue activo en su sede del estado meridional de Rio Grande do Sul. Aseguran que Ariel García Furfaro quería abrir otra sucursal en la Triple Frontera

La misteriosa filial brasileña del

Prisión preventiva para “El Fresa”, último detenido por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Llegó extraditado desde EE.UU y es el imputado número 13 en la investigación

Prisión preventiva para “El Fresa”,

Dos arañas del banano, una de las especies más venenosas del mundo, aparecieron en supermercados en Uruguay

En el país se registraron una decenas de mordeduras, pero ninguna grave porque no ha afectado a los grupos con mayor riesgo

Dos arañas del banano, una

El dólar sigue planchado en Uruguay: exportadores alertan por posible fuga de empresas de servicios

La cotización de la divisa estadounidense acumula ocho meses a la baja en el año; en el gobierno explican que la baja del dólar se explica por la tendencia global

El dólar sigue planchado en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Profeco alerta: publicidad engañosa en

Profeco alerta: publicidad engañosa en mastografías baratas este octubre 2025

Un estudio de la NASA afirma que la Tierra se volvió más oscura en el hemisferio norte

Alcalde de Carabayllo evita responder al ser vinculado con la red de ‘El Jorobado’ por supuestos contratos municipales

Lotería del Valle, resultados completos miércoles 1 de octubre 2025

La nueva muñeca de la princesa Leonor que saldrá a la venta por el Día de la Hispanidad: con uniforme militar, por 99,95 euros y para coleccionistas

INFOBAE AMÉRICA
Lara condiciona participar en el

Lara condiciona participar en el debate de candidatos por la Vicepresidencia de Bolivia y pide un “terreno neutral”

La economía de Rusia cruje y el Kremin quiere imponer más impuestos para sostener el costo de la guerra

La Fiscalía Europea denuncio una “invasión” de organizaciones criminales chinas en varios países del bloque

Una diputada del partido de Lula da Silva está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

Los relojes de Samsung podrán detectar y monitorizar una grave afección que provoca insuficiencia cardíaca

ENTRETENIMIENTO

“Monstruo: la historia de Ed

“Monstruo: la historia de Ed Gein” revela los secretos detrás del mito que aterrorizó a Estados Unidos

“Siempre sentí que no encajo del todo”: Embeth Davidtz deja atrás Hollywood y dirige su primer filme centrado en la mirada infantil

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Werner Herzog relató su etapa más difícil: “Fui un niño hambriento durante dos años y medio, y ese es mi recuerdo más fuerte”

“En tiempos de odio, el amor es la respuesta”: Jennifer Lopez vuelve a sus raíces latinas con Aurora en El beso de la mujer araña