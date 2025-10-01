La apuesta estratégica de Suiza y Noruega por el acuerdo EFTA-Mercosur: “Lo más importante son las inversiones, no solo los aranceles”

De izquierda a derecha: el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, y el embajador suizo Hans Bortis.

Los embajadores de Suiza y Noruega en Argentina defendieron este martes la importancia estratégica del acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el MERCOSUR, firmado el pasado 16 de septiembre, que consideran un paso decisivo para la integración birregional en un contexto de creciente proteccionismo global. El tratado, que liberaliza el 97% de las exportaciones entre ambos bloques, podría incrementar el comercio bilateral entre un 20% y un 40% en los primeros años de vigencia, según las experiencias previas de acuerdos similares.

“Cuando estuve en Centroamérica, en Panamá y Costa Rica, el intercambio comercial aumentó entre 20 y 40% durante los primeros dos o tres años de entrada en vigor” de un acuerdo similar, explicó Hans Bortis, embajador suizo, durante una conferencia organizada por la Cátedra Unión Europea de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), en el que participó Infobae. Las proyecciones, agregó Bortis, apuntan a que el crecimiento podría alcanzar el 50% para 2040.

El acuerdo, que tardó ocho años en negociarse, enfrenta ahora el desafío de la ratificación parlamentaria en los ocho países involucrados: los cuatro miembros de EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Y es precisamente en este proceso donde podrían surgir las mayores resistencias, especialmente en Suiza, donde el sector agrario mantiene un peso político relevante pese a su escasa contribución económica.

Un acuerdo “equilibrado y sostenible”

Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein integran el EFTA (Imagen: Shutterstock)

El embajador noruego Halvor Sætre enfatizó que se trata de un “acuerdo de quinta generación” que equilibra el libre comercio con criterios de sustentabilidad. “Para nosotros es un equilibrio entre, sí, el libre comercio, pero también un libre comercio muy equilibrado, muy sustentable”, explicó Sætre, añadiendo que incluye períodos de transición y cláusulas de salvaguarda que lo hacen “bien manejable y maduro”.

Ambos diplomáticos subrayaron que el tratado va más allá de la mera reducción arancelaria. “Lo más importante son las posibilidades de dar más confianza a inversores”, señaló Sætre, destacando los capítulos sobre inversiones y servicios, particularmente relevantes para sectores como energía y marítimo, donde Noruega tiene especial interés.

El acuerdo contempla aspectos de comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, compras públicas y desarrollo sostenible, aunque Bortis aclaró que, a diferencia del tratado que negocia la Unión Europea con MERCOSUR, este acuerdo de EFTA es “únicamente comercial”, mientras que el europeo incorpora dimensiones políticas y de cooperación más amplias.

Desafíos políticos en la ratificación

A pesar del optimismo, los embajadores reconocieron que el proceso de ratificación parlamentaria enfrentará obstáculos, particularmente en Suiza, donde existe la posibilidad de que se convoque un referéndum.

Bortis no descartó una consulta popular en su país, donde el sector agrario representa menos del 3% del PIB pero cuenta con 40 de los 200 diputados en la Cámara de Representantes actuando como lobbistas. “Hay temas muy importantes para nosotros, relacionados con la sostenibilidad y el sector agrario”, advirtió el diplomático, aludiendo a las diferencias abismales entre la política agrícola argentina —con retenciones e impuestos— y la suiza, “completamente subvencionada” desde la Segunda Guerra Mundial.

Agricultores suizos protestan con sus tractores en Ginebra contra los tratados de libre comercio y el aumento de costos en febrero de 2024. (REUTERS/Cecile Mantovani)

Los grupos ecologistas y sectores de izquierda suizos, tradicionalmente escépticos ante los tratados de libre comercio, podrían movilizarse contra el acuerdo esgrimiendo argumentos relacionados con la deforestación amazónica y otros temas medioambientales. Sin embargo, el embajador recordó que en los últimos 30 años, Suiza ha votado favorablemente en siete de 12 consultas sobre asociación y cooperación europea, un récord que ningún país miembro de la UE puede igualar.

Pragmatismo político y efecto dominó

Los cancilleres del Mercosur y los ministros de la EFTA posan tras firmar el acuerdo de libre comercio en el Palacio de Itamaraty, Río de Janeiro, el 16 de septiembre de 2025. (REUTERS/Pilar Olivares)

Los diplomáticos sudamericanos presentes en el encuentro coincidieron en destacar el significado geopolítico del acuerdo, que va más allá de las cifras comerciales.

El embajador brasileño, Julio Glinternick Bitelli, subrayó el “pragmatismo moderado” con el que los gobiernos del MERCOSUR —de diferentes signos ideológicos— trabajaron “codo con codo” para alcanzar el acuerdo, y su efecto demostración: tras el anuncio, países como Canadá, Japón, Indonesia, Vietnam, El Salvador y República Dominicana han manifestado su interés en negociar con el bloque sudamericano.

“Estamos en un momento en que algunos países quieren reducir los temas comerciales a medidas caprichosas y unilaterales. Este acuerdo reintroduce racionalidad en el comercio internacional”, afirmó el diplomático brasileño, en clara alusión al giro proteccionista de Estados Unidos, con quien Brasil mantiene una disputa comercial.

El embajador uruguayo, Diego Cánepa, fue aún más allá, calificando el tratado como “un cambio de paradigma” para su país y el MERCOSUR en su conjunto. Destacó una innovación crucial: por primera vez en la historia del bloque sudamericano, el acuerdo permite su entrada en vigor bilateral entre un país de cada bloque una vez ratificado, sin necesidad de esperar a que todos los miembros completen el proceso legislativo. “Para Uruguay esto es sumamente importante”, enfatizó el diplomático, cuyo país proyecta convertirse en el primero en ratificar el tratado durante el primer semestre de 2025.

El impulso para el acuerdo UE-MERCOSUR

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y su par francés, Emmanuel Macron, en un encuentro en junio pasado en París. Los mandatarios se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur. (Michel Euler/Pool via REUTERS)

Los representantes de EFTA y MERCOSUR coincidieron en que su acuerdo podría acelerar las negociaciones entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, estancadas desde hace años. “Mis amigos de la Unión Europea me dijeron: ‘Es una pena que ustedes fueran más rápidos’”, bromeó Bortis, atribuyendo la celeridad a la menor complejidad de negociar entre cuatro países en lugar de 27.

El encuentro concluyó con una noticia que generó aplausos: el embajador brasileño informó que, según fuentes periodísticas, la Comisión Europea espera firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR el 5 de diciembre en Brasil, lo que daría un impulso adicional a la integración comercial del bloque sudamericano.

La EFTA, compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein —países que suman aproximadamente 20 millones de habitantes frente a los 270 millones del MERCOSUR— representa mercados de alto poder adquisitivo y altamente exigentes en innovación, competitividad y tecnología. Según Bortis, esto constituye una ventaja adicional: “Un producto del MERCOSUR que entra en mercados muy exigentes, sofisticados, también abre puertas para mercados mucho más grandes que son los países vecinos, como Alemania, Francia, Italia”.