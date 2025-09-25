Luis Arce cuestiona la eficiencia de la ONU y planteó seis acciones para superar la desigualdad global

25 de septiembre de 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, participó este jueves por la mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que cuestionó el rol del organismo en su objetivo de garantizar la paz mundial y las acciones globales de Estados Unidos. Finalmente planteó seis acciones para promover la paz y reducir la desigualad en el mundo.

El mandatario inició su discurso señalando que “una evaluación sincera” las ocho décadas de existencia del organismo, lo llevan a concluir que “los resultados no son los esperados”. Mencionó que el mundo está igual de dividido y confrontado que hace 80 años y que existe una mayor inequidad en la distribución de la riqueza, a lo que se suma que el riesgo de una tercera guerra mundial “es cercano” si no existe una reacción oportuna.

“La ONU nació con el objetivo de no repetir la barbarie de la guerra, hoy suenan ecos de tambores de guerra en todos los continentes y se practica el genocidio por decisión de dos países”, manifestó Arce.

Según el presidente boliviano, la causa de los múltiples problemas que enfrenta la humanidad “no es otra que el dominio del sistema capitalista” que coloca a “la acumulación, la ganancia y el lucro” de unos pocos sobre los derechos y la vida de las mayorías.

Nueva York, Estados Unidos. 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Al hacer un repaso sobre diferentes tensiones regionales con Estados Unidos, como el ataque militar a buques en Venezuela o el bloqueo económico contra Cuba, además del “genocidio” contra el pueblo palestino y la “prolongación del conflicto militar en Ucrania”, señaló que estas prácticas responden una nueva etapa intervencionismo que denomina “neocolonialismo”.

Para garantizar la paz mundial, el presidente planteó seis acciones concretas:

Crear una comisión de reparaciones por la esclavitud ,el apartheid, el genocidio y el colonialismo y que los millones de dólares de la carrera armamentística vayan a un fondo para recuperar “la justicia histórica” en materia de derecho a la tierra, restitución de los ecosistemas y de los bienes culturales expatriados, entre otros. Convertir a la Asamblea de la ONU en un órgano vinculante para que las resoluciones aprobadas no sean vetadas “por ninguna superpotencia” y sean de cumplimiento efectivo. Declarar al mundo como territorio de paz e impulsar la desmilitarización. Una reforma profunda del Consejo de Seguridad que impida que un país tenga “secuestrada la estabilidad mundial”. Avanzar hacia la declaratoria de los derechos de la madre tierra. Rechazar todo tipo de guerra comercial y trabajar por la disminución de las brechas económicas.

25 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Esta fue la quinta y última intervención del jefe de Estado boliviano en el escenario presidencial global, quien está próximo a concluir su mandato el 8 de noviembre. El primero fue en plena pandemia de Covid-19, en 2021, cuando centró su discurso en denunciar la desigual distribución de vacunas y en defender el multilateralismo como clave para superar la crisis sanitaria y económica.

Un año más tarde hizo énfasis en los efectos del cambio climático y en la urgencia de proteger la Amazonía frente a la deforestación y los incendios, una postura que poco tiempo después resultó contradictoria con su negativa a firmar el acuerdo de Deforestación Cero para 2030 en Brasil.

El año siguiente, Arce planteó la necesidad de una reforma profunda del sistema financiero internacional y reiteró la defensa de la soberanía de los pueblos frente a políticas unilaterales. Finalmente, en 2024, su intervención destacó la importancia de los derechos humanos, el derecho internacional y el fortalecimiento de la integración regional desde el sur global.