América Latina

Primeros bloqueos en carreteras de Ecuador por paro nacional tras eliminación de subsidios al diésel

Las protestas surgen después del decreto Ejecutivo que encareció el diésel

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Personal militar hace guardia afuera
Personal militar hace guardia afuera del edificio del gobierno provincial de Cotopaxi, sede temporal del gobierno del presidente Daniel Noboa, antes de las protestas nacionales por la cancelación de los subsidios al diésel, en Latacunga, Ecuador, el 21 de septiembre de 2025. REUTERS/Karen Toro

El lunes 22 de septiembre de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 difundió el primer reporte oficial sobre el estado de la red vial nacional en el marco de la jornada de paro nacional convocada contra la eliminación de subsidio al diésel. En el documento constan varios tramos totalmente cerrados debido a la presencia de manifestantes, principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, en el norte de los Andes ecuatorianos. Mientras que la sede temporal del Ejecutivo, en Latacunga, provincia de Cotopaxi está completamente militarizada.

En Imbabura se notificaron cuatro cierres de relevancia. La vía Otavalo–Cotacachi fue bloqueada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi. El tramo Ibarra–Imbaya–Urcuquí quedó interrumpido en el sector de Coñaquí. El eje rural Otavalo–Quiroga fue cerrado en el puente sobre el río Blanco, mientras que la carretera Otavalo–Cajas presentó cierre total en la zona Eugenio Espejo–San Rafael. En todos estos casos, el informe especifica que la causa fue la acción directa de manifestantes que instalaron bloqueos.

En Pichincha también se confirmaron cierres por protestas. La Panamericana Norte, corredor clave para la conexión entre Quito y la Sierra norte, estuvo cerrada en varios puntos: la Bola de Guachalá, Santa María del Milán, Otón y Otoncito. Asimismo, la vía Quito–Guayllabamba se reportó como parcialmente habilitada debido a la presencia de manifestantes en San Miguel del Común. Estos datos muestran que la jornada de movilizaciones afectó desde temprano la circulación en el centro y norte del país.

Una de las vías cerradas
Una de las vías cerradas por el paro nacional. (Primicias)

El resto del reporte del ECU 911 da cuenta de múltiples interrupciones en otras provincias, aunque no relacionadas con el paro nacional. En la Sierra centro y sur, por ejemplo, se registraron cierres y restricciones a causa de deslizamientos, hundimientos o socavones. En Cotopaxi, las carreteras Pujilí–La Maná, Latacunga–Pujilí y Zumbahua–Latacunga se encontraban parcialmente habilitadas por deslizamientos de talud interior y hundimientos en varios kilómetros. En Chimborazo, la vía Riobamba–Cebadas–Macas presentó socavamiento en el sector de Atillo y solo permitía el paso a vehículos pequeños y buses interprovinciales.

En la Costa también hubo novedades, aunque de distinta naturaleza. En El Oro, varias carreteras estaban parcialmente habilitadas o restringidas por deslizamientos de tierra, hundimientos y trabajos de reparación. Entre ellas constaban la vía Balsas–Río Pindo, la carretera Saracay–Balsas y la ruta Piñas–Portovelo, que operaban con paso limitado. En Loja, el informe registraba deslizamientos en tramos como Saraguro–Cuenca, Alamor–Arenillas y la vía Yangana–Valladolid. En todos estos casos, la afectación fue de carácter natural y no relacionada con la protesta .

En la Amazonía, el documento señaló cierres por pérdida de mesa vial o derrumbes. En Napo, el tramo San Luis–túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a la altura del sector San Marcos, permanecía cerrado. También constaba la vía El Reventador–Y de Baeza, interrumpida por deslizamientos. En Morona Santiago, varios tramos registraban afectaciones parciales por deslizamientos de tierra, entre ellos Limón–Gualaceo y Limón–San Juan Bosco. En Sucumbíos, la vía Lago Agrio–El Reventador presentó socavamiento en varios kilómetros. Estas interrupciones se suman a la lista de problemas viales, aunque en este caso por causas naturales y climáticas.

En octubre de 2019 existió
En octubre de 2019 existió un levantamiento por la eliminación de los precios de combustible. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El telón de fondo de estas movilizaciones está marcado por la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar los subsidios al diésel en septiembre de 2025. El Ejecutivo defendió la medida como un paso necesario para corregir desequilibrios fiscales, pero su aplicación elevó de forma inmediata el precio del diésel que pasó de USD 1,80 por galón a USD 2,80 por galón.

Los cierres de septiembre de 2025 evocan episodios similares ocurridos en octubre de 2019 y junio de 2022, cuando el incremento o la reducción parcial de subsidios desencadenó movilizaciones de gran escala en todo el país. En esos precedentes, las carreteras bloqueadas fueron un elemento clave de presión hacia el gobierno, lo que derivó en protestas violentas y posteriores negociaciones tensas y acuerdos temporales.

Temas Relacionados

Paro nacional EcuadorSubsidio al diéselCierre de vías ecuadorProtestas Ecuador

Últimas Noticias

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

La comunidad internacional repudió las violaciones de derechos humanos documentadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos tras las elecciones de 2024. Argentina, Perú y España denunciaron la detención arbitraria de sus ciudadanos, mientras la OEA recordó que aún no se publiquen las actas electorales

La UE y los países

Del Sáhara a Brasil: la expansión del grupo terrorista Frente Polisario bajo el paraguas de Irán

La milicia norafricana nacida en el siglo pasado promueve atentados para imponer su ideología nacionalista socialista y antiimperialista. Reclama la independencia del Sáhara Occidental, pero expertos advierten de su actividad en países de Latinoamérica

Del Sáhara a Brasil: la

Uruguay presentó una libreta de conducir por puntos con la que busca cambiar la cultura al volante

Los choferes perderán puntaje si cometen ciertas infracciones, pero podrán recuperarlos; además, la puntuación mejorará si durante un período de tiempo no cometen multas

Uruguay presentó una libreta de

El Pelón, un peligroso delincuente buscado en todo Uruguay, apareció en un video y dice que se entregará

Acusado de varios crímenes y con pruebas contundentes para la Policía, el Pelón mandó un video a los medios desde un lugar desconocido asegurando que es inocente; de adolescente cometió tres asesinatos y se lo acusa de otros tres

El Pelón, un peligroso delincuente

La misión de la ONU expuso en Ginebra el informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

El documento recoge testimonios de víctimas y denuncia la existencia de una política estatal de persecución y abuso contra opositores y familiares tras las presidenciales de 2024. La UE, Argentina, España y otros países exigen la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente

La misión de la ONU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de septiembre

Insólito y repudiable: robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

Corte de agua de Sedapal afectará el 23 de septiembre a 4 distritos de Lima hasta por 15 horas: en estas zonas

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de septiembre | En vivo

La muerte de Robert Redford lleva al FBI a reactivar la investigación del asesinato del novio de su hija: 10.000 dólares para quien encuentre al sospechoso

INFOBAE AMÉRICA
Israel agradece a la oposición

Israel agradece a la oposición australiana que ponga fin al reconocimiento de Palestina si gobierna

Isidre Esteve inicia en Portugal su camino al Dakar: "Será un buen termómetro para ver dónde estamos"

La Comisión Europea propone simplificar la gestión de las 'cookies' automatizando el proceso en el navegador

Maduro pide a los campesinos de Venezuela prepararse para "tomar las armas" ante un posible ataque de EEUU

Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspenden operaciones a causa de la ofensiva a gran escala de Israel

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland fue hospitalizado tras

Tom Holland fue hospitalizado tras un accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”

Steve Harvey habló de los momentos más duros de su pasado: “Viví en un coche durante tres años”

Olivia Colman: “Siempre he pensado que los más talentosos suelen ser los más fáciles de tratar”

Dylan O’Brien habló de su experiencia con la ansiedad y la creatividad: “Prefiero mantenerme alejado de los entornos digitales”

“El refugio atómico”: los tres actores argentinos que brillan en la serie que lidera el ranking de Netflix