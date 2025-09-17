Uruguay finalizó el relevo de sus cascos azules en el Congo tras 19 meses en el exterior

Tras 19 meses, se completó el relevo de los cascos azules de Uruguay (Ejército)

Un grupo de cascos azules uruguayos estuvo 19 meses en el Congo, un período más largo de lo que suelen durar las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este período estuvo caracterizado por momentos de tensión por los enfrentamientos con el grupo rebelde M23, la muerte de dos soldados uruguayos (uno de ellos asesinado) y la presión del gobierno uruguayo para concretar el relevo.

El Ejército de Uruguay informó este domingo que 226 efectivos llegaron a Uruguay en un vuelo que dio por completado el retorno de la totalidad de los efectivos que formaron parte del contingente entre 2024 y 2025. Cumplieron 19 meses en el exterior. “El Ejército Nacional comparte junto a sus familiares y amigos la alegría de recibirlos. ¡Bienvenidos!”, dice la publicación en la red social X.

La rotación de las tropas debería haber comenzado a finales del año pasado, pero esto fue imposible por los enfrentamientos con el grupo rebelde M23.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, recibe a la última tanda de cascos azules que llegó desde Congo (Ejército)

Los casos azules vivieron en Congo momentos estresantes: en los últimos meses han quedado en medio de los enfrentamientos del grupo rebelde M23 y han atravesado situaciones límites, como el asesinato de un compañero tras un ataque o la muerte de otro militar de un paro cardíaco.

En febrero habían llegado a Uruguay los restos de Rodolfo Álvarez, quien murió mientras se desempeñaba como chofer tras recibir un balazo en el costado de sus costillas. Era padre de una niña de cuatro años y una bebé de cuatro meses.

Uruguay debió presionar ante Naciones Unidas para concretar el regreso del contingente. La clave para destrabar las negociaciones fue un viaje del canciller Mario Lubetkin a Nueva York. Antes, el gobierno de Yamandú Orsi presionaba para que se concrete el relevo. “Es el tema que nos preocupa. La necesidad urgente de realizar este relevo. Nosotros hemos dado pasos en reuniones de alto nivel”, había señalado la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en una rueda de prensa, que informó que se envió notas a la ONU con la solicitud.

La última tanda de cascos azules que llegaron desde Congo (Ejército Uruguay)

“Más allá del buen relacionamiento que uno tiene con el organismo internacional, [la misiva] es de exigencia. Nosotros necesitamos que nuestros integrantes del contingente puedan realizar el relevo. Pero si el relevo no se puede hacer, necesitamos que regresen”, expresó la ministra Uruguay, antes de que se confirmara el regreso. Y continuó: “Si Naciones Unidas no se hace cargo de traerlos, nosotros vamos a tener que tomar medidas y traerlo de todas maneras”.

La primera tanda del relevo llegó a principios de julio y las cámaras de televisión registraron momentos de mucha emoción. “Esperaba ansiosamente este momento. Pasamos mucho allá, pero estamos agradecidos con la familia por el apoyo que nos dan desde acá y con los jefes en el Congo. Ahora, a disfrutar”, dijo uno de ellos, entrevistado por Canal 12. “Cumplimos la misión. Se puso complicada, pero había que estar. Allá pensás en sobrevivir. El instinto te lleva a eso. Esperé este abrazo mucho tiempo”, dijo otro.

Un casco azul, que estaba rodeado por su familia, recordó el fallecimiento de los militares en la misión. “Este momento lo esperamos, se hizo desear, después de tantos meses y de la difícil situación. Uno nunca espera la pérdida de un camarada”, expresó.

Los restos de Rodolfo Álvarez fueron sepultados en el departamento de Treinta y Tres (Ejército de Uruguay)

En esa oportunidad, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, destacó el “altísimo nivel profesional” de los soldados uruguayos. “Los acontecimientos en los cuales ustedes participaron deberán quedar registrados como un hecho heroico. Más allá de las grandes pérdidas humanas que tuvo el Ejército y que nunca vamos a recuperar, ustedes han demostrado el altísimo valor que tiene el contingente uruguayo en la República Democrática del Congo”, expresó.