América Latina

La posición de China y Rusia en la ONU frente a la crisis en Haití beneficia a la bandas armadas que en operan en la isla caribeña

Xi Jinping y Vladimir Putin vacilan en apoyar una iniciativa de Donald Trump destinada a crear una “Fuerza de Represión de Pandillas” en Haití. El proyecto está a consideración del Consejo de Seguridad, que sólo puede aprobarlo con la luz verde de Beijing y Moscú

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
Coches quemados por las bandas
Coches quemados por las bandas armadas que operan sin control en Puerto Príncipe, Haití (Reuters)

(Desde Washington, Estados Unidos) La posición actual de China y Rusia en la ONU frente a la iniciativa de Donald Trump para crear una “Fuerza de Represión de Pandillas” en Haití, facilita las operaciones ilegales de las bandas armadas que operan en la isla caribeña.

La iniciativa presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad junto con Panamá contempla una misión armada de 5.500 efectivos en el terreno y la instalación de una oficina de la ONU en Haití para coordinar todos los esfuerzos logísticos y de seguridad.

La actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia y con escaso financiamiento, fue un fracaso diplomático que permitió a las bandas armadas fortalecer su capacidad de controlar el territorio y asesinar, violar y traficar sin mayores obstáculos.

En este contexto, Estados Unidos designó a las pandillas Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas y presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU su proyecto contra las organizaciones delictivas en Haití.

La Casa Blanca considera que la situación en Haití es una amenaza a su seguridad nacional, y por eso decidió mover en las Naciones Unidas.

Donald Trump, presidente de los
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco miembros permanentes con poder de veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Si cualquiera de los miembros permanentes veta un proyecto, la iniciativa diplomática bajo tratamiento cae indefectiblemente.

Donald Trump tiene el apoyo de Emmanuel Macron y Keir Starmer, pero necesita el respaldo de Xi y Putin que están enfrentados con el Presidente de Estados Unidos.

Xi cuestiona los aranceles impuestos a las exportaciones chinas, y Putin aguarda que la Casa Blanca promueva nuevas sanciones contra Rusia por la invasión del Ejército Rojo a Ucrania.

Vladimir Putin y Xi
Vladimir Putin y Xi Jinping durante una reunión oficial en Beijing, China (Reuters)

La semana pasada en New York se sucedieron intensas reuniones reservadas para lograr que Rusia y China no vetaran la iniciativa de los Estados Unidos, pero los representantes de Xi y Putin en la ONU evitaron las definiciones políticas.

Haití le importa a la Casa Blanca por su impacto directo en la seguridad de Estados Unidos.

En Moscú y Beijing asumen esta necesidad geopolítica de Washington, y estirarán la negociación para obtener un beneficio político extra.

Si esto sucede, Xi y Putin abrirán la mano. En caso contrario, ejercerán su poder de veto para rechazar la creación de la “Fuerza de Represión de Pandillas” de Haití.

Hasta el viernes a la noche, la iniciativa de Trump y Marco Rubio -secretario de Estado- había encallado en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Albert Ramdin, secretario General de
Albert Ramdin, secretario General de la OEA

La desaprensión política de China y Rusia frente a la crisis en Haití no comprende únicamente a los Estados Unidos.

Con su actual postura en el Consejo de Seguridad, Xi y Putin también relativizaron la posición de todos los países democráticos en América Latina, que hace dos días se expresó en una declaración de la OEA.

“Reconocemos el papel central de las Naciones Unidas en la promoción y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Reconocemos también que la violencia perpetrada por grupos criminales organizados y pandillas en Haití, incluso fuera de un conflicto armado, amenaza vidas y medios de subsistencia, así como la paz y la seguridad regionales”, sostiene el proyecto aprobado por unanimidad en el foro regional.

Y añade: “Considerando que la paz requiere más que operaciones de seguridad, apoyaremos los esfuerzos liderados por Haití para abordar las causas y factores que originan la violencia, la debilidad de las instituciones democráticas, la corrupción, la pobreza y las persistentes y profundas desigualdades sociales, así como el acceso limitado a la educación y a los servicios públicos esenciales”.

Durante una conferencia realizada en el edificio histórico de la OEA, su secretario General Albert Ramdin enfatizó la importancia del apoyo en bloque a la iniciativa presentada por Estados Unidos en la ONU.

Ramdin conoce qué está sucediendo con China y Rusia en el Consejo de Seguridad, y fue crítico con estos países cuando contestó una pregunta de Infobae.

-¿Qué pasaría en Haití, si China y Rusia bloquean la iniciativa en el Consejo de Seguridad?-, preguntó este corresponsal.

-Si eso sucede, significará que no han comprendido la gravedad de la situación-, replicó Ramdin.

Las principales bandas armadas en
Las principales bandas armadas en Haití son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos

La declaración periodística de Ramdin tiene su fundamento político.

El dos de octubre vence el mandato de la actual misión enviada por las Naciones Unidas. Esa misión tuvo escasos resultados en el terreno, ya que no pudo detener a las bandas y menos aún terminar con sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Pero el panorama en la isla del Caribe será peor, si el Consejo de Seguridad no aprueba la iniciativa avalada por Estados Unidos y Panamá.

Las organizaciones terroristas habrán ganado una nueva batalla contra la gobernanza global, mientras persisten en sus constantes asesinatos, robos, torturas y violaciones.

Ahora todo depende de la decisión política de Xi y Putin, cuando quedan 18 días para que la ONU anunció el fin de la misión que lideró Kenia.

“Las pandillas armadas controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe, lo que contribuye a la violencia generalizada. En 2024, la violencia relacionada con las bandas causó la muerte de más de 5.600 personas", describió el secretario Ramdin cuando presentó su Hoja de Ruta para Haití en la OEA.

Temas Relacionados

HaitíEstados UnidosDonald TrumpONUConsejo de SeguridadOEAMarco RubioAlbert RamdinChinaXi JinpingRusiaVladimir PutinFuerza de Represión de Pandillas

Últimas Noticias

Jair Bolsonaro volvió a salir de su prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico ambulatorio

El ex mandatario brasileño fue trasladado bajo estricta vigilancia policial a un hospital privado en Brasilia, donde médicos le retirarán lesiones cutáneas

Jair Bolsonaro volvió a salir

Polémica en Bolivia por la venta anticipada de oro en medio de la crisis económica

Modificaciones normativas no consensuadas y un contrato de venta a futuro de 8,4 toneladas de oro ponen en debate la gestión de las reservas internacionales. Expertos cuestionan las operaciones y la falta de transparencia

Polémica en Bolivia por la

Las últimas horas del hombre que raptó a sus hijos y los mató en Uruguay: “No me puedo ir del mundo sin ellos”

El asesino violó la restricción de acercamiento a su ex pareja para llevarse a los niños y hundirse junto a ellos en un arroyo. En un audio de WhatsApp contó que se intentó suicidar varias veces. Una jueza fue sumariada

Las últimas horas del hombre

El régimen chino avanza sobre la minería ecuatoriana en medio de denuncias ambientales y desalojos en territorios indígenas

En los últimos años, empresas del gigante asiático tomaron el control de proyectos estratégicos de cobre y expandieron su presencia en oro

El régimen chino avanza sobre

Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

El presidente ecuatoriano firmó un decreto que elimina el acuerdo de 15 años, en un contexto de medidas para reforzar el control migratorio y la seguridad del país

Daniel Noboa puso fin al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la suba del dólar

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Juanjo Jiménez, mecánico, sobre mantener el coche a ralentí antes de arrancar: “Vamos a esperar unos minutos más”

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

Oficiales y soldados de Colombia y aliados reciben certificación en curso de despeje de explosivos

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu dice que la visita

Netanyahu dice que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

Rafa Lozano Jr. cae en la final del Mundial y se cuelga la plata

BBVA afirma que acudir a la OPA de Sabadell no es perder el dividendo de TSB por estar "inmerso en el valor"

Condenado en Israel un hombre ultraortodoxo por espiar para Irán

Aitana Sánchez-Gijón: "El camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo"

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears y su familia:

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Heidi Fleiss, la “Hollywood Madam” delatada por Charlie Sheen y condenada por liderar una red de prostitución

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano