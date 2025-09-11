Asesinaron al “Negrito Kevin”, un cantante y tiktoker uruguayo que tuvo un tema viral en el verano

El "Negrito Kevin", uno de los cantantes de A lo baraja, fue asesinado en Uruguay (Bunnker)

El ‘Negrito Kevin’ se había hecho popular en el último verano en Uruguay tras el lanzamiento de la canción A lo bajara, que tiene 4,5 millones de reproducciones en Youtube. El joven, de 22 años y que también era viral en Tik Tok, fue asesinado el miércoles de tarde en Montevideo, luego de una discusión con un vecino.

El intercambio con el vecino se había generado en la puerta de la casa de la víctima, que vivía en el barrio Tres Ombúes, en la periferia de Montevideo. La policía llegó hasta allí tras recibir un llamado al 911, que advertía que se habían escuchado disparos y que había una persona tendida en el suelo, informó el noticiero local Telemundo de Canal 12.

El 'Negrito Kevin' fue asesinado por un vecino a sus 22 años (Captura Telemundo/Canal 12)

Cuando los agentes llegaron hasta la zona, el ‘Negrito Kevin’ ya estaba sin signos vitales. La información primaria indica que recibió seis disparos con un revólver.

La noticia generó rápidamente conmoción porque se trataba de una persona conocida, por la popularidad que tuvo el tema que sacó junto a ‘Negrito Pierre’ y Lucas Bunnker. Había comenzado a trabajar en la música desde pequeño y su sueño era dedicarse a eso.

Una publicación de Instagram del Negrito Kevin

El joven asesinado tenía antecedentes por hurto y tentativa de homicidio.

El vecino que, según la información primaria, asesinó al joven se dio a la fuga en un primer momento por una pequeña calle del barrio. Pero posteriormente se entregó a la policía y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

En el barrio se vivieron momentos de mucha tensión.

La historia detrás de A lo baraja

La canción A lo bajara llegó a tener más de un millón de reproducciones en muy poco tiempo. Eso motivó que la historia se contara en la televisión uruguaya. Se trata de un hit montevideano, plenero y de barrio, según lo definieron en el canal 12 local.

Actualmente acumula 4,5 millones de reproducciones en Youtube.

La canción surgió como una improvisación entre el ‘Negrito Kevin’ –que falleció este miércoles– y el ‘Negrito Pierre’. La versión está basada en un hit brasileño. Después de subirla a las redes sociales, dieron con un productor y le dieron forma a la canción y al videoclip que se convirtió en un hit.

El joven contó en esa oportunidad que su vida antes del hit se trataba de estar en la calle y, por la noche, hacer música que quedaban guardadas en su teléfono. Pierre, de 20 años, contó que aprendió a hacer beatbox con su boca en la escuela y publicaba las canciones en Instagram.

La canción A lo baraja se hizo viral en Uruguay (Bunnker)

“Nosotros nos conocemos del barrio La Teja [cerca de Tres Ombúes]. Siempre paramos ahí, desde chiquitos, con varios compañeros. Queremos salir adelante en la música, queremos meterle para adelante. Hoy en día se nos está dando”, contó Pierre.

Una versión acapella de A lo bajara que compartieron en las redes llegó al productor Lucas Bunkker, que los contactó y los invitó a grabar la versión en su estudio.

“Yo dije: ‘Pa, cuánta energía de estos gurises’. Hicimos el equipo, lo laburamos y les dije para sacarlo en mi canal de Youtube. Les expliqué cómo era. Él no tenía canal de Youtube, aunque ahora lo estamos haciendo. Lo subimos al mío, que ya contaba con suscriptores y tenía otros temas de música tropical. Fue una sorpresa para todos estar en tendencias número 1 en las fiestas”, dijo el productor.

El 'Negrito Kevin' en el videoclip de A lo baraja (Bunnker)

Destacó que el éxito fue “todo orgánico”.

“Para mí A lo bajara es, cómo decirte, es estar como vos querés. Porque yo hago cosas que son a lo bajara: estar así sin remera y sin chancletas, ya con un short, es estar a lo negro baraja”, contó el Negrito Kevin, que fue asesinado a sus 22 años.