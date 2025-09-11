América Latina

Asesinaron al “Negrito Kevin”, un cantante y tiktoker uruguayo que tuvo un tema viral en el verano

El joven tenía 22 años y se había hecho conocido por su canción “A lo baraja”; los testigos aseguran que tuvo una discusión con un vecino

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El "Negrito Kevin", uno de los cantantes de A lo baraja, fue asesinado en Uruguay (Bunnker)

El ‘Negrito Kevin’ se había hecho popular en el último verano en Uruguay tras el lanzamiento de la canción A lo bajara, que tiene 4,5 millones de reproducciones en Youtube. El joven, de 22 años y que también era viral en Tik Tok, fue asesinado el miércoles de tarde en Montevideo, luego de una discusión con un vecino.

El intercambio con el vecino se había generado en la puerta de la casa de la víctima, que vivía en el barrio Tres Ombúes, en la periferia de Montevideo. La policía llegó hasta allí tras recibir un llamado al 911, que advertía que se habían escuchado disparos y que había una persona tendida en el suelo, informó el noticiero local Telemundo de Canal 12.

El 'Negrito Kevin' fue asesinado
El 'Negrito Kevin' fue asesinado por un vecino a sus 22 años (Captura Telemundo/Canal 12)

Cuando los agentes llegaron hasta la zona, el ‘Negrito Kevin’ ya estaba sin signos vitales. La información primaria indica que recibió seis disparos con un revólver.

La noticia generó rápidamente conmoción porque se trataba de una persona conocida, por la popularidad que tuvo el tema que sacó junto a ‘Negrito Pierre’ y Lucas Bunnker. Había comenzado a trabajar en la música desde pequeño y su sueño era dedicarse a eso.

Una publicación de Instagram del
Una publicación de Instagram del Negrito Kevin

El joven asesinado tenía antecedentes por hurto y tentativa de homicidio.

El vecino que, según la información primaria, asesinó al joven se dio a la fuga en un primer momento por una pequeña calle del barrio. Pero posteriormente se entregó a la policía y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

En el barrio se vivieron momentos de mucha tensión.

La historia detrás de A lo baraja

La canción A lo bajara llegó a tener más de un millón de reproducciones en muy poco tiempo. Eso motivó que la historia se contara en la televisión uruguaya. Se trata de un hit montevideano, plenero y de barrio, según lo definieron en el canal 12 local.

Actualmente acumula 4,5 millones de reproducciones en Youtube.

La canción surgió como una improvisación entre el ‘Negrito Kevin’ –que falleció este miércoles– y el ‘Negrito Pierre’. La versión está basada en un hit brasileño. Después de subirla a las redes sociales, dieron con un productor y le dieron forma a la canción y al videoclip que se convirtió en un hit.

El joven contó en esa oportunidad que su vida antes del hit se trataba de estar en la calle y, por la noche, hacer música que quedaban guardadas en su teléfono. Pierre, de 20 años, contó que aprendió a hacer beatbox con su boca en la escuela y publicaba las canciones en Instagram.

La canción A lo baraja
La canción A lo baraja se hizo viral en Uruguay (Bunnker)

“Nosotros nos conocemos del barrio La Teja [cerca de Tres Ombúes]. Siempre paramos ahí, desde chiquitos, con varios compañeros. Queremos salir adelante en la música, queremos meterle para adelante. Hoy en día se nos está dando”, contó Pierre.

Una versión acapella de A lo bajara que compartieron en las redes llegó al productor Lucas Bunkker, que los contactó y los invitó a grabar la versión en su estudio.

“Yo dije: ‘Pa, cuánta energía de estos gurises’. Hicimos el equipo, lo laburamos y les dije para sacarlo en mi canal de Youtube. Les expliqué cómo era. Él no tenía canal de Youtube, aunque ahora lo estamos haciendo. Lo subimos al mío, que ya contaba con suscriptores y tenía otros temas de música tropical. Fue una sorpresa para todos estar en tendencias número 1 en las fiestas”, dijo el productor.

El 'Negrito Kevin' en el
El 'Negrito Kevin' en el videoclip de A lo baraja (Bunnker)

Destacó que el éxito fue “todo orgánico”.

“Para mí A lo bajara es, cómo decirte, es estar como vos querés. Porque yo hago cosas que son a lo bajara: estar así sin remera y sin chancletas, ya con un short, es estar a lo negro baraja”, contó el Negrito Kevin, que fue asesinado a sus 22 años.

Temas Relacionados

Negrito KevinA lo barajahomicidioUruguayseguridad

Últimas Noticias

El tercer juez del caso Bolsonaro lo absolvió de todo y pidió anular el proceso: cómo está la votación y qué puede pasar

Luiz Fux defendió la tesis de las defensas, que exigen que el asunto sea juzgado en otras instancias. Restan los votos de dos magistrados

El tercer juez del caso

Yamandú Orsi propone que el fisco pueda levantar secreto bancario sin orden judicial: críticas de la oposición

La medida fue incluida en el proyecto de ley de Presupuesto del presidente uruguayo y es objetada por la oposición; el ministro de Economía, Gabriel Oddone, argumenta que se busca seguir sugerencias de OCDE

Yamandú Orsi propone que el

Científicos uruguayos avistaron tiburones en la expedición al fondo del mar

Los ejemplares aparecieron en el cañón submarino Cabo Polonio, a 179 kilómetros de la costa uruguaya y a 300 metros de profundidad. Es una especie que puede medir más de seis metros

Científicos uruguayos avistaron tiburones en

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

El llamado “número dos” del chavismo insistió en la dictadura de Maduro se valdrá de todos los recursos posibles para “defender la patria”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

El episodio quedó registrado por un guía turístico y generó preocupación sobre la seguridad en uno de los principales símbolos de Brasil

Saltaron en parapente desde el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Lotería del

Resultados de la Lotería del Valle: ganadores de hoy 10 de septiembre

Regidora de la MML defiende inauguración incompleta de la Vía Expresa Sur y dice que la obra está al 96 %

CIA y Ejército Mexicano: los secretos de una “alianza silenciosa” contra el narco tras la caída de Ovidio Guzmán

Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
El tercer juez del caso

El tercer juez del caso Bolsonaro lo absolvió de todo y pidió anular el proceso: cómo está la votación y qué puede pasar

La NASA descubrió una isla que estuvo oculta durante siglos bajo el hielo de Alaska

El Chelsea se enfrenta 74 cargos por presuntas irregularidades del reglamento de agentes

Cristina Chamorro, nueva vicepresidenta de la Unión Mundial de Ciegos

La tecnología de reconstrucción de IA generativa de Fujitsu facilita crear modelos ligeros y energéticamente eficientes

ENTRETENIMIENTO

“La novia” revela cómo la

“La novia” revela cómo la tensión entre suegra y nuera puede transformar una familia acomodada en un campo de batalla emocional inesperado

Blue Jay: reencuentro, nostalgia y secretos en una tarde que transforma la vida de dos antiguos enamorados

Meg Ryan habló sobre el envejecimiento: “No es tan aterrador, disfruto mi edad”

Cómo están hoy Bo y Luke Duke: la vida de John Schneider y Tom Wopat, los protagonistas de los Dukes de Hazzard

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli