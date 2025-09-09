Chile: dos carabineros fueron hallados culpables de violencia injustificada durante el estallido social de 2019

Mario Arancibia y Mario Guzmán Yuri hicieron “uso injustificado de sus armas de servicio" y el primero hirió a seis personas.

Este lunes el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), declaró culpables a dos excarabineros por los delitos de disparos injustificados y apremios ilegítimos, ilícitos acaecidos el 22 de octubre de 2019 en la Plaza Sucre de esa ciudad, tres días después que se desatara el llamado estallido social.

La corte acreditó que Mario Arancibia y Mario Guzmán Yuri hicieron “uso injustificado de sus armas de servicio, las pistolas marca Taurus, modelo 917, en contra de personas que se encontraban en el lugar, infringiendo con ello lo prescrito en la circular Nº 1832, de fecha 1 de marzo de 2019, sobre protocolo del uso de fuerza por parte de carabineros”.

Arancibia hirió ese día a seis personas, pero el tribunal exculpó a Guzmán del delito de apremios ilegítimos puesto que “pese al uso indebido de su arma, el tribunal no ha podido formarse convicción mediante la prueba rendida que las consecuencias de los disparos que realizó hayan lesionado efectivamente a la víctima”, según reza el fallo.

Los exuniformados arriesgan penas efectivas de cárcel.

Presidio efectivo

Así las cosas, el próximo 26 de septiembre se desarrollará la audiencia de lectura de sentencia, ocasión en la que el Ministerio Público pedirá cuatro años de presidio menor en su grado máximo por cada delito.

Mientras tanto, Javiera Tapia, abogada querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pidió cuatro años de cárcel efectiva para Guzmán y seis años para Arancibia.

Cabe señalar que Mario Arancibia estuvo cumpliendo las medidas cautelares de prisión preventiva y arresto domiciliario total desde fines de noviembre de 2021, mientras que Guzmán Yuri se mantuvo bajo arresto domiciliario total por poco más de un año.