Estudio reveló que uno de cada cuatro chilenos tiene poco o nada de sexo

La encuesta arrojó también que la frecuencia de actividad sexual bajó a 5,2 veces al mes respecto a 2023

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Preocupantes datos trajo la segunda entrega del estudio “Importancia y Satisfacción: Vida Sexual de los Chilenos 2025”, publicado este miércoles por la la consultora Activa Research. Ello, puesto que la investigación arrojó que el 25% de los chilenos encuestados aseguró no tener actividad sexual alguna, cifra superior al 20,9% que marcó la primera medición hecha en 2023.

De acuerdo al sondeo, mientras que hace dos años atrás el 79,1% de los chilenos tenía actividad sexual, dicho número cayó al 75% este año. En detalle por sexo, el 79,7% de los hombres dijo tener actividad sexual actualmente, mientras que el 70,4% de las mujeres señaló lo mismo.

Así, considerando estadísticamente a la población mayor de edad, el promedio de frecuencia de actividad sexual quedó en unas 5,2 veces al mes, 0,4% menos que en 2023, cuando la medición marcó un promedio mensual de 5,6 veces.

Tocante a la frecuencia en que los chilenos tienen sexo, el 5,9% confesó tenerlo a diario, el 25,4% señaló que es de dos a tres veces por semana, otro 16,1% dijo que al menos una vez por semana y el 12% aseguró tener actividad sexual cada 15 días.

Importancia de sexo

La investigación también reveló que para el 49,9% de la población el sexo es importante o muy importante, mientras que el 27,3% lo consideró “nada importante” y un 22,8% medianamente importante. A pesar de ello, tener relaciones sexuales resultó ser un ítem mucho más importante para los hombres (63,7%) que para las mujeres (36,7%)

Respecto a los niveles de satisfacción sexual, el 62,2% de los entrevistados manifestó estar satisfecho o muy satisfecho con su vida sexual; un 26,2% indicó estar medianamente satisfecho y un 11,6% se mostró “insatisfecho o muy insatisfecho”. Eso sí, esta vez, las mujeres aseguraron sentirse mas satisfechas (66,5%) que los hombres (58,2%).

