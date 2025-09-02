América Latina

La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva

El fundador de El Periódico continuará encarcelado tras la decisión del máximo tribunal, pese a no existir sentencia en su contra

Guardar
La Justicia de Guatemala revocó
La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva (REUTERS/Luis Echeverria)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó este lunes la medida que permitía la prisión domiciliaria a José Rubén Zamora Marroquín, periodista encarcelado desde julio de 2022 bajo cargos aún no probados en ningún proceso judicial firme. 

El máximo tribunal del país falló a favor de mantener la detención preventiva luego de estudiar un recurso presentado por el Ministerio Público, en respuesta a una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia que había autorizado su salida de prisión en uno de los procesos que tramita en su contra.

La decisión, adoptada por cuatro magistrados contra uno, desestimó lo resuelto en junio por la Corte Suprema. En esa ocasión, el pleno había anulado la orden de la Sala Tercera de Apelaciones, que se pronunciaba por la continuidad de la prisión. Solo el magistrado Rony López votó en contra de la revocatoria, cuestionando que se estaban vulnerando derechos fundamentales del periodista.

El fundador de El Periódico
El fundador de El Periódico continuará encarcelado tras la decisión del máximo tribunal, pese a no existir sentencia en su contra (REUTERS/Cristina Chiquin)

Con la anulación, el beneficio del arresto domiciliario queda sin efecto, dejando a Zamora en una situación jurídica indefinida pese a la ausencia de sentencia y a los múltiples recursos planteados por su defensa.

Zamora Marroquín, fundador y ex director de El Periódico, fue capturado el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero y obstaculización a la justicia. El proceso comenzó días después de que el periodista publicara documentos y reportajes de alto impacto sobre supuestos actos de corrupción en la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei y funcionarios de su entorno más cercano. Las diligencias judiciales derivaron en prisión preventiva inmediata, exceptuando un corto período de tres meses donde el comunicador pudo contar con la medida sustitutiva de arresto domiciliario antes de la reciente revocatoria.

Desde su detención, Zamora no ha recibido una sentencia en ninguno de los procesos que enfrenta. El avance de los expedientes permanece estancado y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y prensa internacional, quienes sostienen que los cargos son falsos, infundados o constituyen represalias por su labor periodística.

Zamora Marroquín, fundador y ex
Zamora Marroquín, fundador y ex director de El Periódico, fue capturado el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero y obstaculización a la justicia (REUTERS/Cristina Chiquin)

Las acusaciones en contra de Zamora carecen de fundamento y buscan acallar la crítica y el periodismo de investigación en Guatemala”, han afirmado distintas entidades, como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y Human Rights Watch.

El contexto judicial en torno al caso se agrava por los señalamientos de corrupción y persecución política dentro del Ministerio Público. La cúpula del ente investigador, que promovió la detención y las acciones legales contra Zamora Marroquín, aparece sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, cuya postura crítica advierte sobre un deterioro del Estado de derecho, la libertad de prensa y el debido proceso en Guatemala.

Durante la última audiencia, la Corte de Constitucionalidad resolvió reinstaurar la prisión preventiva después de evaluar el recurso presentado por el Ministerio Público, liderado por fiscales que se encuentran en la lista de figuras sancionadas internacionalmente por obstrucción a la justicia y violaciones a garantías básicas. El tribunal argumentó que existen riesgos procesales, aunque en la práctica, la medida impide que Zamora avance hacia una resolución legal de su situación.

Desde su detención, Zamora no
Desde su detención, Zamora no ha recibido una sentencia en ninguno de los procesos que enfrenta (REUTERS/Cristina Chiquin)

El caso de José Rubén Zamora ha generado una ola de solidaridad local e internacional. Diversas organizaciones han insistido en la necesidad de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran su detención como arbitraria, más aún ante la falta de un juicio claro, condenas firmes o evidencias independientes que sustenten las acusaciones esgrimidas por las autoridades.

En 2021, un año antes de su captura, Zamora fue reconocido por el Rey Felipe VI de España con el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor de El Periódico, diario que marcó pauta en las investigaciones acerca de corrupción institucional en Guatemala. El cierre del matutino, poco después de la detención del periodista, fue leído por analistas y defensores de la libertad de expresión como prueba del impacto de la presión judicial ejercida sobre medios independientes.

Temas Relacionados

GuatemalaJosé Rubén Zamora MarroquínJosé Rubén ZamoraCorte de Constitucionalidad de GuatemalaEl PeriódicoLibertad de prensaCorte Suprema de Guatemala

Últimas Noticias

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

El partido Vente Venezuela denunció la detención de sus coordinadores Yones Molina y Jesús Castillo por civiles armados y exigió información sobre su paradero

La dictadura de Nicolás Maduro

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

La agrupación opositora denunció que su líder, José Daniel Ferrer, permanece encarcelado en condiciones de aislamiento y sin proceso legal claro, mientras el régimen intensifica la criminalización de la disidencia.

Persecución en Cuba: la UNPACU

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

El proceso se realizará en las sesiones del 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. El ex mandatario está acusado de buscar la anulación del resultado electoral y asegurar su permanencia en el poder

Comienza la fase final del

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

El régimen de Ortega encomendó a su hijo Laureano suscribir un acuerdo con Donetsk, territorio ocupado. Ucrania amenaza con responder “de manera acorde con el nivel sin precedentes de acciones hostiles”

Nicaragua provoca a Ucrania al

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El régimen sandinista intensifica así su aislamiento en Occidente y afianza sus lazos con Moscú, en un gesto con más valor simbólico que económico

La dictadura de Daniel Ortega
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo enfoca el cierre

El peronismo enfoca el cierre de campaña en PBA con Kicillof como protagonista y sin un acto unificado

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

La planta del café: de sus hojas nace un té con sorprendentes beneficios para la salud

Los nombres que suenan para suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa cuando asuma como diputado

INFOBAE AMÉRICA
Petro acusa al CNE de

Petro acusa al CNE de actuar para impedir a su Pacto Histórico participar en las elecciones de 2026

El presidente de Ecuador renueva la cúpula militar del país

eDreams vuelve a beneficios con 13,6 millones en su primer trimestre fiscal 2026 gracias a Prime

María del Monte se pronuncia sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

ENTRETENIMIENTO

Robin Wright reveló sus errores

Robin Wright reveló sus errores en la crianza de sus hijos con Sean Penn

Gwyneth Paltrow aseguró que la gente no la entenderá hasta que “esté muerta”

“Ya no uso la palabra retiro”, Denzel Washington respondió a las versiones sobre su futuro

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración