América Latina

Alexandre de Moraes acusó a Jair Bolsonaro de haber buscado instalar una “verdadera dictadura” en Brasil

El juez del Tribunal Supremo apuntó contra el ex mandatario y siete de sus ex colaboradores en el inicio de la fase de sentencia del juicio

El juez Alexandre de Moraes (REUTERS/Jorge Silva)

El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, encargado del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo, declaró este martes que los acusados intentaron imponer “una verdadera dictadura” en el país.

“Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, expresó el juez en la primera sesión de la etapa final del juicio, que comenzó este martes en Brasilia y continuará hasta la próxima semana.

De Moraes inició la lectura del informe del caso señalando que una “verdadera organización criminal” buscó romper el orden democrático en un contexto de “una nociva radical y violenta radicalización política”.

El magistrado recordó el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para promover una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, el Supremo ha dictado cerca de 700 condenas vinculadas a esos hechos.

El magistrado recordó el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes (EFE/Andre Borges/Archivo)

En este contexto, instó a no confundir la pacificación del país con la impunidad.

“La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia”, señaló.

Con la presentación del informe, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzó este martes la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de organizar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

El proceso, considerado uno de los más relevantes de la historia reciente de Brasil, también ha estado influido por las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzó la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de organizar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula (REUTERS/Jorge Silva)

El líder republicano sancionó a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos De Moraes, además de imponer aranceles del 50% a Brasil en respuesta al juicio a Bolsonaro, al que describió como una “caza de brujas” contra su aliado político.

No obstante, De Moraes aseguró que “ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal”.

“La soberanía nacional no puede, no debe y jamás será vilipendiada o negociada. La independencia judicial constituye un derecho fundamental de los ciudadanos” y “es un principio inflexible de la constitución brasileña”, concluyó.

