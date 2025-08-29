América Latina

Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley sobre los fondos de la seguridad social

La iniciativa plantea devolver fondos complementarios a jubilados y afiliados

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Entre las propuestas del proyecto
Entre las propuestas del proyecto de ley está el fortalecimiento de la capacidad crediticia del BIESS.

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio con el carácter de económico urgente. Esta iniciativa legal tiene como objetivo principal introducir reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con el propósito de garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos, fortalecer la institucionalidad de las entidades involucradas y devolver a los ciudadanos el control sobre sus fondos previsionales.

Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, uno de los puntos más relevantes de esta propuesta es que permitirá a los afiliados y jubilados recuperar el control sobre sus propios recursos. En particular, la normativa contempla la devolución de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, los cuales pertenecen a los afiliados y jubilados, pero actualmente se encuentran bajo la administración del BIESS. Con esta reforma, dichos recursos serán devueltos a sus legítimos propietarios, quienes podrán tomar decisiones sobre su uso y destino.

Además de la devolución de fondos, el proyecto de ley plantea reformas en el manejo de los fideicomisos actualmente administrados por el BIESS. Según lo establecido en el comunicado oficial, la normativa entregará al banco las herramientas necesarias para liquidar fideicomisos improductivos, es decir, aquellos que no generan beneficios ni rentabilidad para los fondos previsionales. A la par, permitirá reactivar aquellos fideicomisos que, por sus características, presenten viabilidad financiera y posibilidades de crecimiento. Se busca que el BIESS pueda tomar decisiones estratégicas que protejan e incrementen el valor de los recursos administrados en nombre de los asegurados.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

Otro eje importante de la propuesta legal está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad crediticia del BIESS. El proyecto contempla la posibilidad de que el banco utilice parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento. Esta herramienta permitiría aumentar la liquidez disponible y ampliar la oferta de créditos para afiliados y jubilados. De acuerdo con el documento oficial, esta medida está orientada a dinamizar el acceso al crédito a través de instrumentos sólidos y responsables, sin comprometer la seguridad financiera de los fondos previsionales. Así, el banco podría ofrecer una mayor cantidad de créditos en condiciones más ventajosas para sus usuarios.

En el ámbito institucional, el proyecto incorpora reformas orientadas a mejorar los mecanismos de gobernanza y control tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como en el propio BIESS. Entre los cambios propuestos se encuentra la creación de un mecanismo de financiamiento para el proceso de elección de los vocales del Consejo Directivo del IESS. Este mecanismo, según el Gobierno, busca asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera democrática, transparente y sostenible en el tiempo. Asimismo, se establecen nuevas herramientas para que las autoridades tanto del IESS como del BIESS rindan cuentas por sus decisiones administrativas y financieras.

La propuesta del Ejecutivo destaca cuatro beneficios concretos que esta reforma permitiría alcanzar: la protección del ahorro previsional de los ciudadanos; la garantía de sostenibilidad de las pensiones, tanto actuales como futuras; un mayor acceso al crédito para los afiliados y jubilados; e instituciones más fuertes, con mayor capacidad de gestión, supervisión y rendición de cuentas.

La Asamblea Nacional tendrá 30
La Asamblea Nacional tendrá 30 días para aprobar la normativa. REUTERS/Karen Toro

El Gobierno Nacional reafirmó que con esta propuesta busca cumplir su compromiso de proteger los derechos de los jubilados, los afiliados al IESS y sus familias. En el comunicado se subraya que la seguridad social constituye un pilar fundamental para el bienestar y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El fortalecimiento del BIESS, la devolución de los fondos a sus legítimos dueños y el mejoramiento de los procesos institucionales forman parte de un esfuerzo por restablecer la confianza ciudadana en las entidades públicas encargadas del manejo de los recursos previsionales.

La Asamblea Nacional deberá tramitar este proyecto bajo el régimen de ley económica urgente.

Temas Relacionados

Daniel NoboaLey económica UrgenteSeguridad social Ecuador

Últimas Noticias

Crece el malestar de los cubanos por los apagones: así repudian la propaganda de la dictadura tras 27 horas sin luz

Las pintadas sobre un cartel de Miguel Díaz-Canel en Perico, ubicado en la provincia de Matanzas, son un reflejo del descontento de la población. La infraestructura energética colapsa cada vez con más frecuencia

Crece el malestar de los

Jeannette Jara pasó a liderar la carrera presidencial chilena, según una encuesta

La carta oficialista marcó un 32% y José Antonio Kast el 30%, de acuerdo a la última entrega de Black & White

Jeannette Jara pasó a liderar

En el primer semestre de este año, 294 menores fueron asesinados en Ecuador

La mayoría de las víctimas murió en ataques vinculados al crimen organizado, principalmente en zonas costeras

En el primer semestre de

Evo Morales inicia el registro de su nuevo partido para disputar las elecciones regionales

“Evo Pueblo”, el frente creado por el ex mandatario, inició el proceso para la obtención de su personería jurídica. Si se concreta, la sigla estará habilitada para participar en las elecciones subnacionales del próximo año

Evo Morales inicia el registro

Brasil aumentó su déficit fiscal en julio hasta el 7,86% del PIB

Es el primer dato negativo después de cuatro meses seguidos de tendencia de reducción del déficit de las cuentas públicas de la mayor economía de América Latina

Brasil aumentó su déficit fiscal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La conferencia de hoy 29

La conferencia de hoy 29 de agosto | Pensiones exorbitantes, visita de Marco Rubio, linchamiento mediático contra Noroña y Mundial 2026, entre lo relevante

Adiós definitivo al DNI azul y amarillo: Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0 desde hoy a estos precios

El chef Ángel Vázquez tiene una de las recetas más coloridas y cremosas: mole rosa con betabel

Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: sospechan de certificados falsos de potabilidad

Sheinbaum felicita a niños, niñas y adolescentes que entran a clases: “Hay que ser disciplinados”

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Costa visitará siete países de la UE la próxima semana en el marco de su 'tour de capitales'

EEUU revoca visados a las autoridades palestinas a la Asamblea General con exención para la misión en la ONU

Lenovo llevará a IFA 2025 un nuevo concepto de portátil y la consola Legion Go 2, según Evan Blass

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral