Evo Morales inicia el registro de su nuevo partido para disputar las elecciones regionales

17 de agosto de 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) inició este jueves la recolección de firmas de militantes para conseguir la personería jurídica de su nuevo partido político, denominado Evo Pueblo, con el objetivo de participar en los comicios regionales del próximo año.

El registro de afiliados es un paso clave dentro del marco normativo electoral boliviano, que exige un mínimo de militantes para otorgar personería jurídica a una organización política. De no cumplirse con este requisito, el frente no podrá participar en los procesos electores previstos para marzo.

En una reunión con dirigentes sociales en su bastión en la región cocalera de Cochabamba (centro), el ex presidente registró sus datos en un libro notariado y luego dio paso a quienes asistieron a la reunión. En el acto, el ex mandatario tomó juramento a un grupo de dirigentes que ahora forman parte de la comisión que hará seguimiento al proceso de registro de la personería del frente político y entregó credenciales de militancia.

Esta estrategia surge luego de su renuncia al Movimiento al Socialismo (MAS) en febrero, tras haber perdido el control legal del partido que dirigió por casi tres décadas y que lo llevó al poder con votaciones históricas. A raíz de un fallo judicial que validó la designación de un aliado del presidente Luis Arce, electo en un congreso partidario parcial, el ex gobernante se quedó sin sigla legal.

Ivirgarzama, Bolivia. 2 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Si bien estaba impedido para disputar las elecciones nacionales de agosto por otro fallo que pone límites a la reelección presidencial, Morales y sus aliados buscaron alianzas con otros frentes para participar en los comicios. En paralelo, crearon el nuevo partido, que no pudo obtener vigencia legal en el plazo establecido.

Los acuerdos con los otros partidos se disolvieron, en el primer caso por desacuerdos con los dirigentes de la sigla y en el segundo porque el frente perdió su vigencia legal previo al registro de las candidaturas.

En ese marco, la estrategia de Morales pasa por descartar alianzas circunstanciales con otros frentes y buscar espacios de poder regionales a través de un frente propio.

La división del MAS, que fue el partido hegemónico durante dos décadas, provocó la separación de la militancia oficialista en tres partes en las últimas elecciones: los que aún responden a la sigla del MAS, que en las elecciones nacionales impulsó la candidatura del exministro Eduardo Del Castillo que obtuvo el 3,17 %, el bloque que apoya al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que fue candidato con Alianza Popular y obtuvo el 8,51%, y finalmente el evismo, que llamó al voto nulo en rechazo a la proscripción de su líder y logró que más de un millón de papeletas sean anuladas.

Rodríguez fue considerado el heredero político de Morales, quien le quitó su apoyo cuando éste anunció su candidatura presidencial.

A tiempo de registrar a los militantes de Evo Pueblo, Morales manifestó que el voto nulo “ganó” en la mayoría de las circunscripciones y municipios de Bolivia. Aunque los votos anulados no se contabilizan en el cómputo oficial, el TSE registró que hubo un 19,7% de electores que votaron nulo, un porcentaje que supera ampliamente el promedio histórico del 4%.

En la votación resultó electo el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 32% de los votos y disputará el primer balotaje presidencial de país con el liberal Jorge Quiroga, de la alianza Libre, que obtuvo el 26,7%.

En las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleístas regionales y concejales, previstas para el próximo año, Morales podría inscribirse si consigue registrar su nuevo frente político ante el Tribunal Supremo Electoral.