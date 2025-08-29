América Latina

Evo Morales inicia el registro de su nuevo partido para disputar las elecciones regionales

“Evo Pueblo”, el frente creado por el ex mandatario, inició el proceso para la obtención de su personería jurídica. Si se concreta, la sigla estará habilitada para participar en las elecciones subnacionales del próximo año

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
17 de agosto de 2025.
17 de agosto de 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) inició este jueves la recolección de firmas de militantes para conseguir la personería jurídica de su nuevo partido político, denominado Evo Pueblo, con el objetivo de participar en los comicios regionales del próximo año.

El registro de afiliados es un paso clave dentro del marco normativo electoral boliviano, que exige un mínimo de militantes para otorgar personería jurídica a una organización política. De no cumplirse con este requisito, el frente no podrá participar en los procesos electores previstos para marzo.

En una reunión con dirigentes sociales en su bastión en la región cocalera de Cochabamba (centro), el ex presidente registró sus datos en un libro notariado y luego dio paso a quienes asistieron a la reunión. En el acto, el ex mandatario tomó juramento a un grupo de dirigentes que ahora forman parte de la comisión que hará seguimiento al proceso de registro de la personería del frente político y entregó credenciales de militancia.

Esta estrategia surge luego de su renuncia al Movimiento al Socialismo (MAS) en febrero, tras haber perdido el control legal del partido que dirigió por casi tres décadas y que lo llevó al poder con votaciones históricas. A raíz de un fallo judicial que validó la designación de un aliado del presidente Luis Arce, electo en un congreso partidario parcial, el ex gobernante se quedó sin sigla legal.

Ivirgarzama, Bolivia. 2 de agosto
Ivirgarzama, Bolivia. 2 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Si bien estaba impedido para disputar las elecciones nacionales de agosto por otro fallo que pone límites a la reelección presidencial, Morales y sus aliados buscaron alianzas con otros frentes para participar en los comicios. En paralelo, crearon el nuevo partido, que no pudo obtener vigencia legal en el plazo establecido.

Los acuerdos con los otros partidos se disolvieron, en el primer caso por desacuerdos con los dirigentes de la sigla y en el segundo porque el frente perdió su vigencia legal previo al registro de las candidaturas.

En ese marco, la estrategia de Morales pasa por descartar alianzas circunstanciales con otros frentes y buscar espacios de poder regionales a través de un frente propio.

La división del MAS, que fue el partido hegemónico durante dos décadas, provocó la separación de la militancia oficialista en tres partes en las últimas elecciones: los que aún responden a la sigla del MAS, que en las elecciones nacionales impulsó la candidatura del exministro Eduardo Del Castillo que obtuvo el 3,17 %, el bloque que apoya al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que fue candidato con Alianza Popular y obtuvo el 8,51%, y finalmente el evismo, que llamó al voto nulo en rechazo a la proscripción de su líder y logró que más de un millón de papeletas sean anuladas.

Rodríguez fue considerado el heredero
Rodríguez fue considerado el heredero político de Morales, quien le quitó su apoyo cuando éste anunció su candidatura presidencial.

A tiempo de registrar a los militantes de Evo Pueblo, Morales manifestó que el voto nulo “ganó” en la mayoría de las circunscripciones y municipios de Bolivia. Aunque los votos anulados no se contabilizan en el cómputo oficial, el TSE registró que hubo un 19,7% de electores que votaron nulo, un porcentaje que supera ampliamente el promedio histórico del 4%.

En la votación resultó electo el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 32% de los votos y disputará el primer balotaje presidencial de país con el liberal Jorge Quiroga, de la alianza Libre, que obtuvo el 26,7%.

En las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleístas regionales y concejales, previstas para el próximo año, Morales podría inscribirse si consigue registrar su nuevo frente político ante el Tribunal Supremo Electoral.

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesEvo PueblomilitantesMASLuis ArceAndrónico RodríguezTribunal Supremo Electoral

Últimas Noticias

El gobierno de Boric aseguró que los turistas argentinos pueden visitar Chile con absoluta seguridad

Varios “tours de compras” se suspendieron y una familia argentina dejó el país por miedo a represalias tras el partido de la U. de Chile e Independiente

El gobierno de Boric aseguró

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Tras cinco años de silencio, el emblemático tren surca nuevamente los Andes ecuatorianos, recuperando una de las rutas ferroviarias de montaña más desafiantes del mundo

Vuelve a funcionar el tren

La Justicia de Bolivia levantó la prisión preventiva contra Luis Fernando Camacho en cuatro causas penales

La decisión eliminó las restricciones en los casos ‘Decretazo’, compra del carro bombero, ‘golpe de Estado I’ y protestas de 2022, pero el dirigente opositor continuará suspendido de su cargo y bajo arresto

La Justicia de Bolivia levantó

Lo que se sabe del despliegue de buques de guerra de EEUU frente a Venezuela para combatir el narcoterrorismo

La presencia militar se ha convertido en el tema central en las calles y los hogares venezolanos, donde la supuesta “amenaza de invasión” se ha propagado a través de redes sociales y los medios estatales

Lo que se sabe del

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

La líder opositora de Venezuela aseguró que la unidad militar que pregona el chavismo es ficticia y que dentro de la institución castrense se extiende el descontento hacia la dictadura ante el despliegue naval de EEUU contra el Cartel de los Soles

María Corina Machado llamó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La conferencia de hoy 29

La conferencia de hoy 29 de agosto | Sheinbaum se dice sorprendida por linchamiento mediático en contra de Fernández Noroña

Sheinbaum revela si invitó a AMLO a su Primer Informe de Gobierno: “Respeto su decisión”

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 29 de agosto

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

FRITZ! anuncia nuevos productos para redes inalámbricas con WiFi 7 y soluciones integrales de fibra óptica

Grupos de Macedonia del Norte, Colombia, Zaragoza y Cáceres mostrarán su folclore en el festival A Concejo de Palencia

Detenido en la frontera Melilla-Marruecos un joven oculto bajo una furgoneta en busca por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral