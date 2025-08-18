América Latina

El Ejército de Ecuador quemó un campamento de minería ilegal en la Amazonía

La minería ilegal en el país se expande pese a los operativos y genera graves daños ambientales y vínculos con el crimen organizado

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
La operación se ejecutó en
La operación se ejecutó en una de las provincias de la Amazonía ecuatoriana. (Ejército ecuatoriano)

El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector de Río Punino, parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana, que culminó con la destrucción de un campamento utilizado para actividades de minería ilegal. La operación sucedió a unos 140 kilómetros de Quito.

Durante el registro del área, los uniformados hallaron e inutilizaron una retroexcavadora, 53 canecas con aproximadamente 400 galones de combustible, un clasificador tipo Z, dos motores de agua, equipos y herramientas empleados en la minería ilegal, así como ocho colchones, utensilios de cocina industrial, gas y comestibles.

El Ejército informó que la infraestructura del campamento fue destruida para evitar su reutilización. Según la institución castrense, estas acciones buscan afectar directamente a las economías criminales que dependen de la explotación ilícita de recursos naturales, un delito que además de dañar el medioambiente, suele financiar otras actividades ilegales.

El procedimiento fue realizado por personal del Batallón de Operaciones Especiales en Selva N.º 54 “Capitán Calles”, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, como parte de los esfuerzos estatales para frenar la extracción ilícita de minerales en la Amazonía ecuatoriana.

Los militares destruyeron el campamento.
Los militares destruyeron el campamento. (Ejército Ecuatoriano)

Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a los soldados ingresando a la zona, destruyendo equipos y prendiendo fuego a parte de la maquinaria improvisada. El lugar estaba acondicionado para albergar a decenas de personas dedicadas a la extracción ilegal, lo que evidencia la organización logística detrás de este tipo de operaciones clandestinas. La institución señaló que los materiales incautados fueron entregados a las autoridades competentes para su judicialización.

La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad y medioambiente en los últimos años. Según datos oficiales, las provincias amazónicas como Napo, Orellana y Sucumbíos, así como zonas andinas de Azuay, Bolívar y Zamora Chinchipe, concentran gran parte de las operaciones ilícitas. En la Amazonía, el impacto es especialmente grave: los ríos son contaminados con mercurio y combustibles, lo que afecta a comunidades indígenas y campesinas que dependen de esas fuentes de agua para subsistir.

Organizaciones ambientales han advertido que la deforestación causada por la minería, sumada a la pérdida de biodiversidad y a la alteración de los cauces de los ríos, está generando daños irreversibles en el ecosistema amazónico.

Los detenidos en la segunda
Los detenidos en la segunda operación realizada por el Ejército en Cascales. (Ejército Ecuatoriano)

De acuerdo con informes del Ministerio del Interior, la minería ilegal está estrechamente ligada a estructuras de delincuencia organizada transnacional, que utilizan la extracción y comercialización clandestina de oro para lavar dinero y financiar actividades como el narcotráfico. Esta interconexión convierte al fenómeno en un desafío no solo ambiental, sino también de seguridad nacional. Las operaciones militares y policiales contra la minería ilícita han aumentado desde 2023, pero su expansión refleja la capacidad de estas redes para desplazarse y reorganizarse en zonas de difícil acceso.

El operativo en Orellana se suma a otras acciones recientes en la región amazónica. El mismo día, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, la Brigada de Selva N.º 19 Napo, junto con el Batallón de Selva N.º 56 Tungurahua, ejecutó otra intervención en la que fueron aprehendidos tres ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados con la minería ilegal. En esa incursión se decomisaron bombas de succión, mangueras, combustible, herramientas e insumos utilizados para la extracción ilícita. Estas acciones coordinadas reflejan el carácter transfronterizo y multinacional del problema, dado que en muchos casos los trabajadores y operadores provienen de otros países de la región.

El Ejército Ecuatoriano ha reiterado que mantendrá de manera permanente estas operaciones, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía e integridad territorial, así como los derechos y garantías de los ciudadanos. No obstante, especialistas en temas ambientales y de seguridad han advertido que la solución no puede ser únicamente militar, ya que la minería ilegal responde también a factores socioeconómicos, como la falta de empleo y oportunidades en comunidades rurales. En varios cantones amazónicos, la extracción ilícita es vista como una fuente inmediata de ingresos, lo que dificulta su erradicación.

Temas Relacionados

Minería ilegal EcuadorEjército EcuadorAmazonía Ecuador

Últimas Noticias

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

El expresidente subrayó la importancia de los sufragios nulos y blancos, asegurando que juntos superan a los votos obtenidos por el primer lugar. Persiste la orden de captura en su contra

Evo Morales reconoció el resultado

Prisión preventiva para un militar chileno arrestado con 11 kilos de marihuana

Otros dos uniformados quedaron con arresto domiciliario en Puerto Aysén

Prisión preventiva para un militar

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

La ex presidenta interina de Bolivia destacó que el Movimiento Al Socialismo perdiera en las elecciones de ayer. Dos candidatos de oposición irán al balotaje el 19 de octubre

Jeanine Añez: “El objetivo se

“Capitalismo para todos”: en qué consiste el plan de Rodrigo Paz, el inesperado ganador de la primera vuelta en Bolivia

El senador y abanderado de la Democracia Cristiana se posicionó como favorito inesperado tras superar al oficialismo y avanzar al balotaje, impulsando propuestas de descentralización, reforma económica y justicia

“Capitalismo para todos”: en qué

José Antonio Kast sigue al frente de la carrera presidencial chilena

El timonel republicano disputa palmo a palmo el primer lugar con la carta oficialista, Jeannette Jara, según dos encuestas

José Antonio Kast sigue al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo será la próxima audiencia

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada?

Tres hombres deberán permanecer en prisión por su presunta participación en una explosión a un CAI de Cali

Preocupación en Medellín por habitante de calle que amenaza a residentes con atacarlos con armas cortopunzantes: las autoridades no han hecho nada

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

Un hombre es abatido a tiros por la policía tras intentar agredirles con un cuchillo

INFOBAE AMÉRICA
Albares traslada a Ucrania el

Albares traslada a Ucrania el apoyo de España a su integración en la UE, poco antes de la reunión entre Trump y Zelenski

Ucrania confirma el ataque que ha interrumpido el suministro de petróleo ruso a Hungría

El fundador del Cártel de Sinaloa 'El Mayo' Zambada acepta declararse culpable en EEUU para evitar ir a juicio

La selección española de squash llega al Campeonato de Europa en su "mejor momento"

Observan aves marinas que solo defecan cuando vuelan

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift: “Ophelia” y más

Taylor Swift: “Ophelia” y más referencias a Shakespeare en “The Life of a Showgirl”

La selfie de Jennifer Aniston y Courteney Cox que reafirmó su larga amistad nacida en “Friends”

Adam Scott reveló el momento trascendental de su carrera: “Fue un golpe duro, llegué a pensar en dejar la actuación”

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia