Impulsan en Uruguay una reforma legal para que los menores sean donantes de órganos salvo que expresen lo contrario

Senador uruguayo busca universalizar la donación de órganos (Foto: EsSalud)

Uruguay tuvo en 2013 un cambio de paradigma en la donación de órganos, luego de que se estableciera que todos los adultos son donantes, salvo que expresamente digan que no. Este régimen no se aplica para los menores de edad porque la ley establece exactamente lo contrario: sus órganos no se donan después del fallecimiento salvo que así lo digan expresamente. Pero en el Senado uruguayo impulsan un cambio en la norma.

El senador del Partido Nacional Martín Lema pretende hacer universal el régimen que se aplica para los mayores. Para eso, presentó un proyecto de ley al Parlamento.

“Se considera que los menores no son donantes salvo que se exprese lo contrario tanto por su padre como por su madre. Una vez que se produce un fallecimiento, claramente no es el momento para que un padre o una madre exprese la donación de los órganos de sus hijos. Entonces, entendemos que ese espacio tan dramático, de tanto dolor, no es lo que permite tomar una decisión de estas características”, dijo Lema en una rueda de prensa.

El senador uruguayo Martín Lema impulsa que los menores también sean donantes de órganos, salvo que expresen lo contrario (Presidencia)

Lema aclaró que, de prosperar su propuesta, el padre o la madre en cualquier instancia, por la sola voluntad de uno de los dos, puede dejar sin efecto la donación.

Lema señaló que esto ayudaría a descomprimir la cantidad de niños que esperan un trasplante. El senador opositor señaló que se acercó a este tema una vez tras conocer algunos testimonios y por el trabajo que hace la Fundación Corazoncitos en el país. Consideró que se trata de una “buena causa” porque la donación de órganos permite mejorar la calidad de vida de una persona, salvar una vida o agilizar el tiempo de espera de quien busca recibir un trasplante.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Lema expresó que Uruguay es el país de América Latina con una “mayor cantidad de donantes y trasplantes”.

La entrada de emergencia del hospital pediátrico de Uruguay Pereira Rosell (Presidencia)

El cardiólogo Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, destacó la importancia de que los niños puedan ser donantes. En declaraciones al noticiero Subrayado de Canal 10, el médico señaló que por esta medida se podrían salvar vidas.

Y ejemplificó: “Son niños que tienen muerte cerebral, que no pueden vivir y que se van a desconectar del respirador. Pero ese corazón puede servir a otro niño que tiene un corazón que late ya sin fuerza. De esa manera, en lugar de perder dos niños, por lo menos salvamos uno”.

Canessa reconoció que se trata de un momento “muy duro” para la familia de una persona que va a donar un órgano, pero llamó a estar en el lugar de quien puede pasar a tener una vida normal por recibir ese órgano. “Es importante estar aggiornados en eso”, valoró el cardiólogo, al opinar sobre el proyecto de ley que presentó Lema.

El cardiólogo Roberto Canessa (EFE/ Sofía Torres)

“He vivido cosas maravillosas en donde el que ha recibido el corazón visita a la familia del donante y sabe que el corazón de su hijo está haciendo vivir a otra persona”, comentó.

El pediatra Álvaro Galiana, ex director del hospital pediátrico Pereira Rossell, declaró en Canal 10 que la mayoría de los trasplantes que se necesitan son de riñón y de hígado –que en general se realizan en Argentina–. Las intervenciones de corazón, en tanto, son “excepcionales” y requieren de un proceso “complejo”.

“Es un tema extremadamente sensible y estamos de acuerdo que hablar de este tema cuando una familia ha tenido un niño fallecido recientemente por un accidente realmente es una situación muy difícil”, valoró el pediatra. “Cada trasplante logra salvar una vida, logra cambiar una vida a la persona que lo recibe, que pasa a tener una vida dependiente de la hemodiálisis permanente a tener una vida independiente”, expresó.