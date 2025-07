La Unión Europea desplegó a 39 observadores electorales en las nueve regiones de Bolivia de cara a las elecciones del 17 de agosto (EFE/ Gabriel Márquez)

La Unión Europea (UE) desplegó este viernes a 39 observadores electorales de largo plazo en las nueve regiones de Bolivia, incluidas zonas catalogadas como conflictivas, en el marco del acompañamiento internacional al proceso electoral general previsto para el próximo 17 de agosto.

El jefe adjunto de la misión de observación de la UE, Alexander Ian Gray, informó en conferencia de prensa que los observadores comenzaron a desplazarse para establecer contacto con autoridades electorales regionales, candidatos, observadores nacionales y representantes de la sociedad civil.

“Por ejemplo a Cochabamba hemos desplegado hoy cuatro observadores de largo plazo que van a mantenerse en ese departamento durante todo el proceso electoral”, explicó Gray. “Entendemos que hay zonas de conflictividad ya identificadas por todos y entendemos que tanto el Gobierno como el TSE están haciendo todo lo posible para que haya elecciones”, agregó.

El funcionario europeo subrayó que el derecho al voto es fundamental, incluso en áreas con tensiones políticas o sociales, y manifestó que espera que las autoridades competentes “hagan todo lo posible para garantizar que ese electorado pueda votar” el día de la elección.

La misión también contará con 50 observadores de corto plazo, cuya llegada está prevista para una semana antes de los comicios. Estos se sumarán a una delegación de parlamentarios europeos y personal diplomático de los Estados miembros de la UE. La presencia ampliada busca “tener una mayor cobertura de los centros de votación y las mesas” de sufragio, detalló Gray.

“Por ejemplo a Cochabamba hemos desplegado hoy cuatro observadores de largo plazo que van a mantenerse en ese departamento durante todo el proceso electoral”, explicó Gray (REUTERS/Claudia Morales)

La misión electoral de la Unión Europea acompañará todas las etapas del proceso, desde la campaña hasta la publicación de los resultados, incluyendo el análisis de la normativa electoral boliviana y su relación con tratados internacionales. Los primeros resultados del monitoreo serán publicados dos días después de la elección, mientras que un informe final con hallazgos y recomendaciones no vinculantes será entregado semanas más tarde.

Una de las regiones que genera mayor atención es el Trópico de Cochabamba, bastión político del ex presidente Evo Morales. Morales permanece allí desde octubre de 2024 para evitar una orden de aprehensión en su contra. Grupos afines a su liderazgo mantienen una vigilia permanente y han advertido que, en caso de que su candidatura no sea habilitada, “sin Evo no hay elecciones”.

El ex presidente no logró registrar su postulación debido a que el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), por el cual buscaba presentarse, perdió su personalidad jurídica tras obtener menos del 3% de los votos en los comicios de 2020, tal como exige la normativa electoral. Además, una sentencia constitucional lo inhabilita para postular nuevamente a la Presidencia.

Según constató la agencia EFE, alrededor de 2.000 simpatizantes de Morales se mantienen movilizados con palos, piedras, estacas y escudos, en demanda de que el Tribunal Supremo Electoral habilite su candidatura. Diversos sectores cercanos al ex mandatario insisten en que su exclusión representa un acto de persecución política.

Un partidario del ex presidente boliviano Evo Morales agita una honda mientras los manifestantes continúan bloqueando las carreteras en la ruta hacia El Chapare, en la localidad de Sacaba, Cochabamba (REUTERS/Claudia Morales)

Estas elecciones se celebrarán por primera vez con un oficialismo fragmentado, luego de divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS). La candidatura del ex ministro Eduardo del Castillo cuenta con el respaldo del aparato oficial; en paralelo, el senador Andrónico Rodríguez lidera Alianza Popular, mientras que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, encabeza el Movimiento de Renovación Nacional (Morena). Todos provienen del entorno del MAS.

En el campo opositor, las principales candidaturas son las de Samuel Doria Medina, empresario y líder de Unidad, y la del ex presidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, al frente de la alianza Libre.

La misión de la UE continuará con sus actividades de observación y contacto en terreno hasta después del cierre del proceso electoral. Su presencia en las zonas de tensión y en los nueve departamentos tiene como objetivo garantizar la transparencia y credibilidad del proceso en un contexto de alta polarización política y fragmentación partidaria.

(Con información de EFE)