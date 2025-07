El mea culpa del director de la oficina de impuestos chilena al que despidieron por deudas tributarias

El Presidente Boric le pidió la renuncia tras revelarse que debía nueve años de contribuciones de su casa.

Javier Etcheberry, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), hizo mea culpa luego de que el Presidente Gabriel Boric le pidiera su renuncia la noche del viernes pasado, tras revelarse que debía nueve años de contribuciones por su casa en la comuna santiaguina de Paine.

Cabe recordar que según un reportaje del noticiero 24 Horas, una inspección rutinaria arrojó que la vivienda de 213 metros cuadrados presentaba dos construcciones adicionales y una piscina que nunca fueron regularizadas ante la municipalidad, por lo que Etcheberry pagó durante años menos impuestos de los que le correspondían.

De esta manera, hasta junio de este año la casa estaba avaluada en unos $158 millones (USD 162 mil), por lo cual a Etcheberry le correspondía pagar unos $225 mil (USD 231) en contribuciones, las que se cancelan cuatro veces al año.

Sin embargo, tras la actualización hecha por el SII la vivienda pasó a tener un avalúo fiscal de más de $338 millones (USD 348 mil), por lo que ahora el empresario, exministro y expresidente del directorio del BancoEstado deberá pagar $638 mil (USD 658).

Etcheberry admitió que no sacó los permisos de edificación correspondientes para hacer ampliaciones, pero aseguró que desde la Municipalidad de Paine “nunca me actualizaron el catastro” y que “no hicieron la pega” (trabajo). Sin embargo, desde dicho municipio retrucaron que Etcheberry nunca contestó las observaciones a las solicitudes que él mismo había ingresado.

Las reacciones no se hicieron esperar y parlamentarios de oposición y oficialismo exigieron su destitución el miércoles pasado, la que llegó desde el Ejecutivo a última hora del viernes.

Etcheberry es empresario, académico, exministro y exdirector del BancoEstado y siempre ha estado ligado a la centroizquierda.

“Yo no quería irme”

Así las cosas, este lunes el empresario, académico, exministro y exdirector del BancoEstado dio su última conferencia de prensa, en la que presentó a la nueva directora, Carolina Saravia, enumeró sus aportes al mando del SII y terminó haciendo un sentido mea culpa.

“Yo la verdad es que no quería irme. Creo que esto que les digo y lo que viene adelante -para el SII- es muy importante: yo estaba contento trabajando acá”, señaló con rostro compungido.

“Yo hice un expediente completo de la situación, además lo hice público, está en la web del SII. Por petición del Ministro, le pasé todos los papeles a la subsecretaria, quien la revisó con asesores y no hay nada irregular en las cosas que hice”, sostuvo en su defensa.

Sin embargo, aseguró ser un funcionario “respetuoso de las atribuciones del Gobierno, que pensó que era mejor tomar esa decisión y, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

“Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas, y me despreocupé de estar apurando al Servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé, o no me preocupé lo suficiente”, se excusó.

Tocante al pago completo de las contribuciones adeudas que realizó la mañana del viernes en un vano intento por mantenerse en su puesto, indicó que “si lo hacía, de alguna manera reconocía que había actuado mal, entonces por eso no lo hice al principio. Consulté y me dijeron que no lo hiciera".

Sin embargo, “después decidí hacerlo, consulté de nuevo y me dijeron que lo hiciera. Yo estaba abierto a hacerlo o no hacerlo. Bueno ya lo hice, no voy a echarme para atrás ahora”, remató finalmente el defenestrado funcionario.