“Fuego amigo” en la derecha chilena: Matthei aseguró que tiene más experiencia que Kast para gobernar

El último sondeo de Criteria relegó a Matthei al tercer lugar de la carrera presidencial que finaliza en noviembre próximo.

Luego de la demoledora victoria de la abanderada comunista Jeannette Jara en las primarias de la centroizquierda el pasado domingo, y el resultado de la última encuesta Criteria que la ubicó a la cabeza de la carrera presidencial seguida por el líder republicano José Antonio Kast, las alarmas se encendieron en el comando de Evelyn Matthei, quien viene en caída libre en todos los sondeos desde hace un par de meses y quedó relegada al tercer puesto.

Debido a esto, la candidata del bloque Chile Vamos inició esta semana una ofensiva cargada al “fuego amigo”, a fin de diferenciar sus propuestas de las de Kast y buscar el centro político apelando a su experiencia y cargos previos.

El lunes, aseguró en conversación con radio Concierto que, a diferencia de su contendor, ella jamás eliminaría el Ministerio de la Mujer. De paso, sostuvo que el líder libertario Johannes Kaiser -quien aparece en el cuarto lugar en las encuestas-, le parecía “mucho más respetuoso” con las mujeres que el republicano a la hora de discutir la solicitud de receta para la compra de anticonceptivos.

Este martes, la exalcaldesa de Providencia volvió a la carga y en entrevista con el matinal Mucho Gusto de Mega, marcó una serie de puntos que la diferencian de Kast, partiendo por su experiencia y capacidad de lograr acuerdos.

“No son programas que uno sube en redes sociales, son cosas que yo he hecho”, dijo taxativa.

“Tengo experiencia en haber sido ministra, en haber sido alcaldesa, en haber abordado la seguridad ciudadana de una manera práctica, concreta. (Kast) nunca ha tenido un cargo ejecutivo. Yo tengo una experiencia que él no tiene, también dirigiendo equipos muy grandes”. continuó la candidata.

Según Matthei, su profesión de economista la faculta para conocer a ciencia cierta dónde y cuánto cortar los gastos innecesarios del Estado. Y también, que ella sí considera clave el diálogo tanto dentro de los partidos de derecha, como con al adversario en la vereda de enfrente.

Matthei aprovechó además de poner paños fríos a sus palabras del lunes y precisó que “yo estaba hablando de la píldora anticonceptiva, entonces dije que Kaiser era más respetuoso y no, no es que Kaiser sea más respetuoso, porque tiene muchas cosas que ha dicho que son inaceptables desde el punto de vista la mujer. Yo me estaba refiriendo a la píldora anticonceptiva nomás”, explicó.

La exedil de Providencia sostuvo que Johannes Kaiser era más liberal que Kast, pero después se desdijo.

Republicanos no entran en polémica

Aunque sus palabras sacaron ronchas en el Partido Republicano, su jefe de bancada, Cristian Araya, indicó que no están para polémicas artificiales y que su estrategia es no darse de codazos con los aspirantes de su mismo sector.

“Ellos tendrán otro foco, preocupados de tratar de establecer alguna diferencia en política contingente o estética, desconozco cuál será su estrategia. Nuestro foco está en proponer soluciones a los dramas y urgencias sociales de los chilenos”, indicó a BioBíoChile.

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN), explicó que la carta de su bloque busca abarcar el mayor electorado posible.

“Claramente, Evelyn Matthei tiene que hablar mas allá de la derecha (...) ella representa esa gobernabilidad que es necesario volver a traer a nuestro país”, cerró el parlamentario.