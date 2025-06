Condenan a 28 años de cárcel a autor de triple crimen en Uruguay: asesinó a dueña de almacén, al esposo e hijo

Claudio Cancelo, acusado por un triple crimen en Estación Floresta (Uruguay) tras ser detenido (@miguelchagas/Subrayado)

Claudio Cancelo llegó a un almacén en Estación Floresta –a 57 kilómetros de Montevideo– junto a un adolescente e ingresó armado al local. Las personas que estaban allí se resistieron a entregar el dinero que tenían y, entonces, los delincuentes comenzaron a disparar. Tres de las personas –la dueña del comercio, su pareja y su hijo– que estaban allí murieron y una cuarta persona resultó ilesa.

Este triple crimen ocurrió el 23 de diciembre de 2023. La sobreviviente fue clave como testigo del hecho, según destacó la Fiscalía. El hombre fue condenado a 28 años de cárcel por un delito de homicidio muy complejo muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido inmediatamente después de haber cometido otro delito. También se lo sentenció por un delito de rapiña especialmente agravada, un delito de lesiones personales agravadas, tres delitos de violencia privada agravados y un delito de desacato; todo en régimen de reiteración real.

El 20 de diciembre, antes de este triple crimen, el condenado había participado también de un robo a mano armada a un kiosco de la zona. Previamente, el 5 de diciembre, había efectuado disparos que hirieron a dos personas en Las Vegas Norte, otro balneario de la costa de Canelones de Uruguay.

Cancelo también fue condenado por responsabilizar a operadores judiciales y violar medidas cautelares. En enero de 2024, publicó amenazas en redes sociales contra fiscales y contra un ex juez que había intervenido en su causa, lo que provocó una denuncia formal. En otra ocasión, incumplió la orden de no contactar a la única testigo sobreviviente del homicidio. A ella la llamó desde la prisión e hizo alusión a las características del hogar en el que vivía.

La sentencia concluyó que la conducta de Cancelo fue planificada y ejecutada con dolo directo.

Después de cometer el triple crimen, Cancelo escribió mensajes amenazantes en redes sociales. En uno de los posteos dijo que era inocente y amenazó con una “masacre al azar”. “Yo no maté a nadie, yo quiero mucho a la familia que sufrió ese crimen (…). No me voy a comer este garrón. El que los mató estará de fiesta y ustedes solo señalan a gente que no es”, escribió.

La semana anterior, Cancelo había publicado en Facebook que está en Brasil “con una garotiña” y se dirigió a la fiscal diciéndole que agarró a alguien más por él: “Engarranaste a alguien más por mí supuestamente”. “No sé qué hace usted en ese cargo porque no sirve para nada, solo para inculpar gente (…) Estás como loca porque no me encuentran. Levantá piedra por pierda hdp (sic.) que yo no estoy más en Uruguay”, le aseguró.

Pero Cancelo estaba mintiendo.

Una noche de enero de 2024, dos semanas después del triple crimen, Cancelo pidió una pizza desde su celular. Estaba en una precaria vivienda en el barrio Malvín Norte y, a quien lo atendió desde la pizzería, le dio la dirección. El hombre, que había asegurado a través de las redes sociales que estaba en Brasil, no se dio cuenta que la Policía había intervenido su celular.

En esa conversación, el prófugo dio el detalle que los investigadores más buscaban y un equipo de inteligencia fue hasta esa dirección y vigiló durante la noche ocho cuadras a la redonda. A la mañana siguiente, lo detuvieron.

Familiares y amigos de la víctima del triple homicidio de Estación Floresta expresaron disconformidad con la condena de Cancelo. Dahiana Rodríguez, la hija de los fallecidos, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 que no fueron notificadas de la decisión. “¡28 años le dieron! Nueve años por cada uno. Yo con esa pena no estoy conforme. Yo quiero [una condena] de 30, con los otros 15 que son 45, si no se puede más”, expresó.

“No lo puedo entender. Y que no nos avisen es una falta de respeto que espero que alguien se haga cargo de eso. Eso me tiene muy mal. Quiero ver quién se va a hacer cargo”, criticó Rodríguez.