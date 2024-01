Así detuvieron al acusado de un triple crimen en Uruguay: fue descubierto por pedir pizza

El operativo de la Policía uruguaya para detener a Claudio Cancelo, acusado de ser el autor de un triple crimen en Uruguay (Ministerio del Interior)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Claudio Cancelo, el principal sospechoso de un triple crimen ocurrido en Estación Floresta –a 57 kilómetros de Montevideo–, se pidió una pizza el sábado a la noche desde su celular. Estaba en una precaria vivienda en el barrio Malvín Norte y, a quien lo atendió desde la pizzería, le dio la dirección. El hombre, que había asegurado a través de las redes sociales que estaba en Brasil, no se dio cuenta que la Policía había intervenido su celular.

En esa conversación, el prófugo dio el detalle que los investigadores más buscaban y un equipo de inteligencia fue hasta esa dirección y vigiló durante la noche ocho cuadras a la redonda. En Uruguay no están habilitados los allanamientos nocturnos, por lo que debieron esperar hasta que salga el sol para ingresar a la casa.

—¡Policía!, ¡policía! —gritó uno de los funcionarios, después de abrir la puerta del hogar, como se aprecia en un video difundido por el Ministerio del Interior.

—¡Levante las manos! —lo complementó uno de sus compañeros.

La detención a Cancelo fue por estar acusado del triple asesinato en un comercio de Estación Floresta. Allí ingresaron delincuentes y balearon a la propietaria del local, de 63 años, a su pareja, de 52, y al hijo de ambos, de 37.

El lugar del triple crimen en Estación Floresta, Canelones. (Captura Telemundo/Canal 12)

Inmediatamente después del triple crimen, concretado el sábado 23 de diciembre, la policía detuvo a un joven de 21 años sospechoso de estar involucrado en el caso. Y, a su vez, divulgó la foto de Cancelo, a quien querían encontrar.

Pero el presunto autor del crimen no aparecía y escribía mensajes amenazantes en las redes sociales. En un posteo dijo que es inocente y amenazó con una “masacre al azar”. “Yo no maté a nadie, yo quiero mucho a la familia que sufrió ese crimen (…) No me voy a comer este garrón. El que los mató estará de fiesta y ustedes solo señalan a gente que no es”, escribió.

El Ministerio del Interior de Uruguay emitió una orden de captura para Claudio Andrés Cancelo Román en relación al triple crimen de Estación Floresta

La semana pasada, Cancelo publicó en Facebook que está en Brasil “con una garotiña” y se dirigió a la fiscal diciéndole que agarró a alguien más por él: “Engarranaste a alguien más por mí supuestamente”. “No sé qué hace usted en ese cargo porque no sirve para nada, solo para inculpar gente (…) Estás como loca porque no me encuentran. Levantá piedra por pierda hdp (sic.) que yo no estoy más en Uruguay”, le aseguró.

Pero Cancelo mentía.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azamuya, dijo en una conferencia de prensa que “hay muchos indicios y evidencias que lo posicionan en el día y en el lugar del hecho” y la policía tiene pruebas para determinar que fue el autor de los homicidios.

Al local entró con el adolescente de 17 años, que ya fue imputado por el caso. Otra persona de 21 años también fue involucrada en la investigación porque fue quien esperó a los delincuentes para huir.

Claudio Cancelo, acusado por un triple crimen en Estación Floresta (Uruguay) tras ser detenido (@miguelchagas/Subrayado)

Tras la detención, Cancelo fue trasladado a declarar a la Fiscalía y luego fue hasta el juzgado, donde escuchó los detalles de su imputación. La jueza tomó esa decisión por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado, un delito de rapiña especialmente agravado por la participación de varias personas y por haber usado armas y un delito de lesiones personales, todo en régimen de reiteración real.

La Justicia determinó que Cancelo es el presunto autor del triple homicidio y a título de dolo. Mientras continúa la investigación, el hombre irá a prisión preventiva durante 180 días.

Una de las víctimas del triple crimen junto a su hija, que reclama Justicia (@loreevora12)

—Cancelo, ¿por qué mató a sus vecinos? —preguntó un periodista, mientras el presunto autor de un triple crimen en Uruguay se retiraba del juzgado.

—No fui yo —respondió, con voz firme, el arrestado al subirse a un móvil de la Policía.

Cancelo ingresó al auto y se quiso asegurar de que su mensaje se hubiera escuchado.

—¿Entendiste? La concha de tu madre —dijo, y quedó con una mirada desafiante dentro del auto.

Nadie le contestó.