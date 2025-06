Evo Morales acusó a Luis Arce de “destruir la economía” y convertir a Bolivia en un “campo de batalla”

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales. (AP Foto/Juan Karita)

El ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) respondió este jueves a las declaraciones del actual mandatario, Luis Arce, quien en una entrevista con EFE lo responsabilizó de haber “destruido” el movimiento popular de izquierda. Morales rechazó esas afirmaciones y, por el contrario, acusó a Arce de haber sido quien debilitó gravemente la economía del país.

“Presidente, usted nos acusa de destruir el movimiento popular. Pero fue usted quien destruyó la economía nacional, el aparato productivo, la estabilidad de las familias trabajadoras y los logros sociales conquistados durante 14 años de lucha y gestión”, escribió Morales en su cuenta de la red social X.

El ex mandatario recordó que al dejar el poder en 2019, Bolivia contaba con más de 10 mil millones de dólares en reservas internacionales, “reducción histórica” de la pobreza y desigualdad, y una economía que calificó como “líder” en Sudamérica. Contrapuso esa situación con la actual, que según él está marcada por la “escasez de dólares, crisis energética, colapso productivo y desconfianza generalizada”.

Personas caminan cerca de un cartel que dice "este gobierno hambreador", mientras simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales continúan bloqueando caminos en la ruta hacia El Chapare, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, Bolivia, el 13 de junio de 2025. (REUTERS/Claudia Morales)

En la entrevista del miércoles con EFE, Arce expresó que Morales “ha destruido el instrumento político (Movimiento al Socialismo), ha destruido la revolución democrática (y) ha destruido el movimiento popular”.

“No me entendieron, me contestaron de la peor manera: Evo Morales, Andrónico (Rodríguez, presidente del Senado) y muchos que se negaron a conformar el bloque de unidad. Ojalá que todos ellos no se arrepientan”, dijo Arce.

También negó que Morales esté siendo víctima de proscripción política, asegurando que “no hay ninguna proscripción de nadie”, sino una “restricción constitucional que no lo habilita como candidato”, en referencia a los límites a la reelección establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Morales, por su parte, acusó al presidente de usar el país como “campo de batalla por sus odios personales”, además de “destruir la institucionalidad democrática y someter la justicia a intereses políticos”.

Una mujer sostiene un cartel que dice "Lucho asesino", en referencia al presidente boliviano Luis Arce.

Lamentó también la caída del respaldo electoral al MAS, partido que lideró por casi tres décadas y del que ahora se ha desvinculado. Citó los resultados de recientes encuestas que muestran un descenso de más del 55% de votos en 2020 a apenas poco más del 1 por ciento.

“No se equivoque, Lucho (Arce): bajo nuestra conducción, el MAS ganó todas las elecciones desde 2005, incluso la de 2020”, sostuvo Morales.

“El pueblo sabrá reorganizar el movimiento sin usted. Pero la historia lo recordará como el presidente que, por ambición y resentimiento, dilapidó en cuatro años lo que tomó más de una década construir”, agregó.

Morales insiste en su intención de presentarse como candidato en las elecciones de agosto, pese a que no cuenta con un partido habilitado y que el Tribunal Constitucional ha ratificado que la reelección solo es válida una vez de forma continua —lo que le lo impide postularse nuevamente.

El oficialismo llegará dividido a esos comicios. El MAS impulsa la candidatura del ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, mientras que Andrónico Rodríguez competirá por separado, y Morales quedó fuera de la papeleta electoral pese a seguir reivindicando su derecho a postularse.

La ruptura entre Morales y Arce data de fines de 2021, marcada por diferencias en la conducción del gobierno, el manejo del partido y la disputa por la candidatura presidencial.

(Con información de EFE)