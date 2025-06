La Policía de Brasil detuvo a un ministro de Bolsonaro por presunta obstrucción del juicio por el golpe de Estado (EFE)

La Policía de Brasil detuvo este viernes a Gilson Machado, ex ministro de Jair Bolsonaro, por presunta obstrucción del juicio que se está llevando a cabo por el intento de golpe de Estado en 2022.

El ex titular de Turismo fue arrestado bajo sospechas de que había tratado de ayudar a fugarse del país al teniente coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, que colabora como delator ante la Corte Suprema y es coacusado en el juicio por la trama golpista. Específicamente, se lo acusa de haber realizado gestiones ante el consulado de Portugal en Recife para conseguirle un pasaporte a Cid que le permitiera salir de Brasil y evadir su eventual condena.

El arresto se ejecutó en línea con las órdenes emitidas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil de “prisión preventiva”, junto con una serie de allanamientos en Recife, al noreste del país, y Brasilia, y el llamado a declarar tanto de Machado como de Cid.

Antes de su ingreso a prisión, Machado se defendió de las acusaciones y negó haber realizado gestiones en la sede diplomática.

“No maté, no trafiqué droga, (...) solo pedí un pasaporte para mi padre, por teléfono”, aseguró, en un intento por tomar distancia del ex ministro, quien ocupa un papel crucial en este juicio, ya que su testimonio podría vincular directamente a Bolsonaro y otros ex colaboradores con el intento de golpe de Estado.

El fiscal del caso acusa a Jair Bolsonaro de haber liderado sin éxito un plan para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien resultó ganador en las elecciones presidenciales de octubre de 2022.

Los investigadores sostienen que el ex mandatario, junto con un grupo reducido de entonces funcionarios, habría trabajado en un plan para impedir el traspaso de poder, aunque la iniciativa no prosperó debido a la falta de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas.

En línea con su hipótesis, Cid, quien firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia, declaró en las últimas semanas que Bolsonaro había contemplado la instauración de un estado de sitio y la anulación de los resultados de los comicios, sobre el final de su mandato. De hecho, admitió haber entregado al Presidente un documento con detalles para arrestar a autoridades y formar un consejo electoral, con el objetivo de repetir las elecciones.

Cid confirmó que hubo un plan para declarar el estado de sitio y anular las elecciones (Europa Press)

“Bolsonaro recibió y leyó” dicho documento, aseguró Cid, quien busca cooperar con la Justicia para reducir su posible condena.

De ser declarado culpable, Bolsonaro, de 70 años, y siete de sus más estrechos colaboradores podrían recibir penas de hasta 40 años de cárcel.

Sin embargo, el ultraderechista insiste en su inocencia y, por el contrario, denuncia ser un “perseguido” político.

Durante una reciente declaración ante la corte, reiteró que nunca había considerado la posibilidad de llevar a cabo un golpe “abominable”, aunque reconoció que “discutimos posibilidades, alternativas (para cuestionar los resultados electorales), siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus cuatro líneas”.

Actualmente, Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030, aunque sigue manifestando su intención de postularse nuevamente en las presidenciales de 2026.

(Con información de AFP)