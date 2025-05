Científicos uruguayos desarrollan vacuna contra la garrapata, que provoca una “emergencia” en el agro

Científicos del Instituto Pasteur de Montevideo presentaron vacuna contra la garrapata (Presidencia)

Después de tres años de investigación, el Institut Pasteur de Montevideo anunció este miércoles los primeros resultados de una vacuna contra la garrapata en el ganado vacuno. El trabajo mostró una efectividad del 90% en las pruebas de campo. Además, se comenzó un control realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para “reconfirmar su eficiencia”, informó la institución en un comunicado.

La idea de los investigadores es poder usar a nivel productivo esta vacuna como parte de un plan de control de la garrapata que tiene el gobierno de Yamandú Orsi. El mandatario estuvo en la presentación de los resultados.

La vacuna fue elaborada a partir de herramientas de ingeniería genética. Su funcionamiento implica que se administre en las vacas para que puedan producir una respuesta inmune contra la garrapata, de manera que generen anticuerpos contra esta plaga.

Una vez que la garrapata vaya a infectar al animal (picar) y tomar su sangre, va a ingerir esos anticuerpos que la vaca generó. Así, se logrará afectar la capacidad reproductiva de este parásito y hasta provocar su muerte. Una sola garrapata puede poner entre 2.000 y 4.000 huevos.

ARCHIVO - Las garrapatas son pequeñas, pero peligrosas, porque transmiten enfermedades graves. Foto: Marijan Murat/dpa

La vacuna es un desarrollo de Scaffold Biotech, una startup que se dedica al diseño y la creación de herramientas para la salud animal. La empresa forma parte de LAB+, una aceleradora de emprendimientos que es impulsada por el Institut Pasteur.

Luego de los ensayos de laboratorio, la startup ya hizo ensayos en campo con infestaciones naturales, en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la universidad estatal. La primera prueba fue en la segunda mitad de 2023 y terminó a inicios de 2024. Se observó una eficacia superior al 76%. Luego se mejoró la formulación y se realizó un segundo ensayo en campo este año, que ofreció una efectividad del 90%.

“Como efecto de la vacuna se detectó una baja significativa en la cantidad de garrapatas y también en su capacidad reproductiva”, informó el Institut Pasteur.

Agustín Correa es investigador del instituto y uno de los fundadores de Scaffold Biotech. En su discurso, señaló que las garrapatas generan pérdidas en el sector agropecuario por más de 50 millones al año.

El Institut Pasteur de Montevideo (Presidencia Uruguay)

“¿Cuál es nuestra solución? Nuestro enfoque es reeducar células y anticuerpos del sistema inmune de la vaca para que, cuando la garrapata tome esa sangre, estos componentes entren en contacto con la garrapata, afectando de manera importante su ciclo de vida y reproducción”, señaló Correa.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, aplaudió los resultados positivos de la vacuna en su discurso. “Los uruguayos tenemos que golpearnos el pecho con esto”, señaló. Para su cartera, el trabajo contra la garrapata es “una prioridad” y alentó a apoyarse en la investigación científica diciendo que no se trata de un gasto sino de una inversión.

En rueda de prensa, el ministro contó que su cartera impulsa un “plan de shock” a la garrapata. “Esta vacuna permite que la garrapata sube y pica, pero cuando cae los huevos son infértiles. Con eso, bajaríamos sustancialmente la población de garrapata”, destacó.

“Es como si estuviéramos en una emergencia. La garrapata está diseminada por todo el país. En los lugares que no había garrapata, hay. No en todos, pero hay en lugares en los que normalmente no existía. En los lugares en los que ya existía, pero que los animales no se enfermaban, también ocurren muertes”, agregó.

En la presentación de este descubrimiento, Bruno Gilli, experto en políticas públicas, destacó el papel de la ciencia en el desarrollo. “No es inventar la pólvora, sino entender cómo funciona el mundo”, dijo quien también es asesor de Presidencia en la reestructuración del sistema de ciencia, tecnología e innovación.