Los opositores nicaragüenses lamentaron la muerte del papa Francisco: “Denunció la injusticia, la persecución y el exilio”

Imagen del Papa Francisco durante la celebración del Miércoles de Ceniza en la Basílica de Santa Sabina en Roma, Italia. 22 febrero 2023. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Opositores nicaragüenses en el exilio lamentaron este lunes el fallecimiento del papa Francisco y destacaron que en vida denunció la injusticia, la persecución y el exilio que viven críticos, disidentes y la Iglesia católica de Nicaragua bajo el régimen que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo.

“Fue un pastor cercano, profundamente humano, que nunca olvidó a los que sufren, y que tuvo palabras valientes para denunciar la injusticia, la persecución y el exilio. Nuestra Iglesia en Nicaragua, perseguida, silenciada, y muchas veces olvidada, encontró en él a un padre que no nos dejó solos”, valoró el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga en un mensaje.

Calificó de “dictadura grosera” al régimen de Ortega

En marzo de 2023, el papa Francisco calificó como una “dictadura grosera” el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, ahora exiliado.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”, afirmó la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Un cartel del obispo Rolando Álvarez y del papa Francisco en la catedral de Matagalpa, Nicaragua, el 19 de agosto de 2022. (AP Foto/Inti Ocon, Archivo)

Las relaciones entre el Vaticano y Managua están suspendidas oficialmente y atraviesan momentos de animadversión.

Ortega, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del “conglomerado del fascismo” y disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y ha expulsado de Nicaragua a 46 sacerdotes y obispos desde 2018.

También ha calificado de “mafia” a la Iglesia y la ha acusado de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

De momento el Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio.

Fue “la voz de los oprimidos”

Maradiaga, uno de los 222 excarcelados políticos enviados a EE.UU., dijo que “el santo padre supo acompañar, con su oración y su palabra profética, el dolor de nuestros obispos encarcelados, nuestras procesiones prohibidas y nuestras voces apagadas por la represión”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

“¡Nunca fue indiferente al sufrimiento del pueblo nicaragüense!. Su voz resonó en nombre de aquellos que no podían hablar”, subrayó.

Maradiaga agradeció a Francisco “por haber hecho visible a los invisibles” y “por haber sido voz de los pueblos oprimidos”.

“Y gracias, sobre todo, por recordarnos que la misericordia siempre tiene la última palabra. Descanse en la paz del Resucitado”, concluyó.

Por su lado, el movimiento opositor nicaragüense Unamos extendió sus condolencias al pueblo católico de Nicaragua y del mundo por la partida de Francisco, a quien calificó de “un líder excepcional, dedicado incansablemente a la paz, a los más pobres y marginados, y a la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante”.

“Francisco nos acompañó con profundo compromiso y empatía a lo largo de los últimos siete años, alzando su voz frente a las violaciones de nuestros derechos humanos”, resaltó la Unión Democrática Renovadora (Unamos) en un mensaje firmado por su presidente y exiliado, Luis Blandón.

El régimen de Ortega está en contra de la Iglesia Católica.

Blandón dijo que Francisco denunció “con firmeza la existencia de presos políticos, la persecución a la Iglesia, y el asedio, encarcelamiento y destierro de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos”.

“Su apoyo nunca fue silencioso: oró por nosotros y condenó, sin titubeos, la dictadura que oprime a nuestra nación. Hoy agradecemos su solidaridad y su legado, marcados por una humanidad entrañable y una sencillez que trascendió fronteras”, señaló Unamos.

(con información de EFE)