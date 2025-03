Uruguay reunió al presidente y a ex mandatarios para celebrar los 40 años de democracia

Álvaro Vázquez (hijo de Tabaré Vázquez), Luis Alberto Lacalle, Mercedes Menafra (esposa de Jorge Batlle), Yamandú Orsi, Julio María Sanguinetti y José Mujica (Presidencia Uruguay)

Uruguay logró este jueves una foto que es una “rareza” en el mundo, como definieron los organizadores de un evento por los 40 años de la restauración democrática del país. El presidente Yamandú Orsi (Frente Amplio) fue hasta la casa del Partido Colorado –PC, la histórica colectividad política del país– y allí se encontró con los ex mandatarios Julio María Sanguinetti (PC, 1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, 1990-1995) y José Mujica (Frente Amplio, 2010-2015).

El único ex presidente vivo que no estuvo fue Luis Lacalle Pou, quien envió un video de cinco minutos por estar de viaje. Además, estuvieron la esposa de Jorge Batlle (PC, 2000-2005) y uno de los hijos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).

Orsi y Lacalle Herrera (Presidencia Uruguay)

Orsi y Julio María Sanguinetti (Presidencia Uruguay)

“Señores, esta foto es única, es una rareza en el mundo, es la envidia de países más grandes y poderosos que Uruguay”, dijo el secretario general del PC, Andrés Ojeda, el partido político que organizó el acto, como narra la crónica de La Diaria. El evento tuvo momentos emotivos y también tensión, como cuando Lacalle Herrera planteó una discusión que es un parteaguas (la Ley de Caducidad de los delitos cometidos durante la dictadura) cuando una mujer interrumpió a José Mujica para reclamar por militares que están presos, según ella, sin pruebas.

Sanguinetti asumió como presidente el 1° de marzo de 1985, cuando terminó oficialmente la dictadura. Esa jornada estuvo cargada de “emociones y sentimientos”, recordó. “Mi mayor preocupación ese día eran los blancos [como se conoce a los militantes del Partido Nacional]. Yo hablaba y cada tanto me desconcentraba un poco pensando en los blancos, porque sabíamos que el 60% del sistema bancario estaba fundido, y que eso, si el lunes había una corrida, terminaba con todo. Luego sufrimos una crisis bancaria [por la del 2002] y sabemos lo que es”, dijo Sanguinetti.

José Mujica (Presidencia Uruguay)

Lacalle Herrera dijo que los 1° de marzo son una jornada especial para los mandatarios. A los recién asumidos los “aplauden, invitan, le dicen que es buen mozo, inteligente” pero al día siguiente ya hablan de un “gobierno de miércoles”. “Por eso son destacables los episodios que le tocaron vivir a Julio María en su primer mandato, porque la tarea era empezar a funcionar, no como nosotros lo agarramos, ya con el ómnibus funcionando y nos subimos poco menos que sin parar”, señaló.

José Mujica –enfermo de cáncer– llegó en silla de ruedas junto a su esposa, Lucía Topolansky. “A mí no me preocupa tanto el ayer. Cada cual mirará el mundo y la historieta como le parezca. Me preocupa muchísimo el mundo que se nos viene encima, con el cual yo no voy a estar, por razones obvias. Y la primera lección que tenemos que recordar para esa hipótesis de futuro es que somos apenas tres millones de orientales y no podemos darnos el lujo de desparramarnos a pedazos”, dijo el ex presidente.

Acto con los presidentes uruguayos por los 40 años de la restauración democrática (Presidencia Uruguay)

Lacalle Herrera, Orsi, Sanguinetti y Mujica (REUTERS/Martin Varela)

“Estamos condenados a ser un país mayoritariamente de viejos, entonces, tenemos que multiplicar la capacidad cerebral, porque no alcanza con la inteligencia, se necesita la emoción profunda de la subjetividad”, dijo el ex presidente.

Durante sus palabras, una señora que estaba en el público le gritó a Mujica que “lo que quedó atrás tiene presos políticos” y todo el auditorio le pidió silencio. “Presidente Lacalle, usted dijo la verdad, están yendo policías y militares presos, sin ninguna prueba”, agregó. Luego, Sanguinetti la calmó: “Señora, este es un acto solemne. Yo le ruego buenamente que no actúe con esa intolerancia”.

Yamandú Orsi (Presidencia Uruguay)

En el mensaje que envió, Lacalle Pou destacó la foto de los ex mandatarios. “Esa foto de los expresidentes con el presidente actual que se da en distintos ámbitos cotiza en bolsa. Tiene un valor económico sustentado en la confianza, en un país capaz de discutir pero (en el que) la sangre no llega al río”, expresó.

El presidente Orsi dijo, por su parte, que es un “hijo político de ese envión de los años 80”. Recordó que lo que más admiró de la reapertura democrática era que se podía decir “lo que uno quisiera”.