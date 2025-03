Feroz ataque de la dictadura de Nicaragua a Costa Rica: lo llamó “gobierno usurpador” y “colonialista”

ARCHIVO: El canciller de la dictadura nicaragüense, Valdrack Jaentschke durante una visita a Rusia, en la cumbre de los BRICS, en octubre pasado (Reuters)

La dictadura de Nicaragua protestó este miércoles enérgicamente ante “el usurpador Gobierno de Costa Rica” por una “insólita comunicación” en la que Managua asegura que San José se atrevió a darles órdenes y los amenazó “con imponer medidas lesivas del orden democrático e institucional”.

“Hemos recibido la insólita comunicación de la presidencia pro-témpore de Costa Rica, donde asumiendo funciones que nadie les ha concedido, se atreven a dar órdenes a un Gobierno y a un país soberano, amenazando con imponer medidas lesivas del orden democrático e institucional y por supuesto inaceptablemente agresivas contra nuestro propio ordenamiento jurídico y lesivas de todas las normativas y protocolos del SICA”, afirmó el canciller del régimen de Daniel Ortega, Valdrack Jaentschke, en una carta.

“Ante esa incalificable e injustificable agresión, que desde una incomprensible superioridad, que en mucho se asemeja a las posiciones y posturas de los colonialistas de la tierra, el Gobierno de Nicaragua protesta enérgicamente ante el usurpador Gobierno de Costa Rica, recordándole que no son dueños ni de Centroamérica ni del SICA y mucho menos de Nicaragua”, agregó Jaentschke en la misiva dirigida a los presidentes y cancilleres de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

En la carta, el jefe de la diplomacia nicaragüense no especificó el contenido de la comunicación de Costa Rica.

Carta Nicaragua a Costa Rica (Cancilleria Nicaragua)

“En tiempos pasados, y no una vez, Costa Rica pretendió tomarse y ocupar Nicaragua y llevaron su megalomanía y narcicismo delirantes al extremo de colocar su bandera en nuestras reliquias y ciudades patrimoniales, como Granada”, continuó el canciller nicaragüense.

“Les recordamos que ayer fueron vencidos y lo serían nuevamente si se atreven a usurpar nuestra soberanía y dignidad nacional”, desafió.

El ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores condenó y rechazó “la incalificable, injustificable y egocéntrica actitud de Costa Rica, que como tantas veces, pretende el dominio de nuestras instituciones y comete el sacrilegio de hablarnos en un impúdico lenguaje proimperialista”.

“Señores del Gobierno de Costa Rica, no aceptamos sus términos y como bien dijo nuestro general (Augusto C.) Sandino, no les tenemos ni miedo, ni siquiera respeto”, lanzó.

“Somos un pueblo valiente que a lo largo de la historia hemos sabido defender nuestro honor nacional”, añadió.

ARCHIVO – El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018. (AP)

Jaentschke dijo a Costa Rica que “ante sus inaceptables términos, nuestra única respuesta es: ¡en Nicaragua no nos vendemos, ni nos rendimos, ni se confunde nadie!”.

“Ni subditos, ni esclavos. Somos nicaragüenses con historia, gloria y memoria por gracia de Dios”, concluyó.

La semana pasada, la dictadura de Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de inmiscuirse en sus asuntos internos tras rechazar la candidatura del excanciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del SICA.

“Nuevamente las delegaciones de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, inmiscuyéndose en los asuntos internos y soberanos de la República de Nicaragua, pretenden dictar e imponer sus criterios e intereses políticos sobre asuntos soberanos, que solo le corresponde al pueblo y Gobierno de Nicaragua decidir”, señaló entonces.

A finales de noviembre pasado, Nicaragua amenazó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana con tomar “algunas medidas” en su contra por oponerse a la elección del excanciller Moncada como nuevo secretario general del SICA, y calificó de “irrespetuosa e impositiva” una nota conjunta emitida por esos cuatro países al respecto.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

(Con información de EFE).-