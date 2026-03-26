Crónica del Real Madrid - Anadolu Efes, 82-71

Después de un arranque que puso contra las cuerdas al conjunto blanco, los jugadores del Real Madrid modificaron el desarrollo del partido con un parcial de 14-0, logrando revertir la ventaja inicial del Anadolu Efes y adelantándose de manera significativa antes del descanso. El impulso cobrado por los dirigidos por Sergio Scariolo les permitió mantener el control en la segunda mitad y consolidar un resultado de 82-71 favorable, tal como detalló Europa Press. De acuerdo con el citado medio, este triunfo coloca al Real Madrid en la segunda posición de la Euroliga, con 22 victorias que prácticamente garantizan su paso a los 'playoffs', además de acercarlos al 'Top 4', que otorga ventaja de campo en la siguiente fase.

El medio Europa Press describió que la décima jornada 34 de la Euroliga reiteró el buen momento de los madrileños, quienes se beneficiaron de una actuación destacada de Gaby Deck, quien alcanzó un índice de valoración de 21, y un paso sólido de Trey Lyles durante la primera mitad. Ambos, junto a Edy Tavares —quien anotó 10 puntos—, Usman Garuba y Sergio Llull, resultaron determinantes para desarticular a un Efes que llegó a Madrid sin posibilidades matemáticas de avanzar. A pesar de la ausencia de presión clasificatoria, el equipo turco, dirigido por Pablo Laso, sorprendió en los primeros compases del encuentro y silenció por momentos a la afición local reunida en el Movistar Arena.

El regreso de Laso al antiguo Palacio propició una primera decena de minutos complicados para los supremacistas blancos. Anadolu Efes, impulsado por la inspiración de Jordan Loyd —anotador principal con 21 puntos— y la energía desde el banquillo de Kai Jones, disfrutó de una ventaja de 10 puntos (11-21) en el primer cuarto, según informó Europa Press. Otros nombres destacados en la aportación visitante fueron Vincent Poirier, exjugador del Real Madrid, así como Ercan Osmani, quien en la segunda mitad permitió al Efes mantener viva la esperanza de una remontada.

Europa Press puntualizó que la reacción del equipo español fue liderada por Deck y Lyles, quienes encaminaron la recuperación con una secuencia en la que el Real Madrid dio la vuelta al marcador, logrando una amplia distancia de 12 puntos (42-30) en el segundo cuarto gracias a una sólida defensa y un incremento en la eficacia de los lanzamientos exteriores. Esta etapa también estuvo marcada por la intervención de Sergio Llull, quien contribuyó al viraje respecto al inicio adverso.

El marcador reflejaba un 42-33 al llegar al descanso. Tras la reanudación, el Real Madrid sostuvo la ventaja con el aporte de Mario Hezonja —autor de 12 puntos— y del pívot Tavares. Sin embargo, Anadolu Efes, lejos de claudicar, recortó diferencias con el acierto ofensivo de Ercan Osmani, que se sumó a la producción de Loyd. El conjunto turco supo frenar parte de sus propias pérdidas de balón y, a falta de pocos minutos, se acercó peligrosamente en el marcador (65-62).

Un triple anotado por Gaby Deck rompió la tendencia a favor del Efes y fue el punto de partida de una racha de 10-0 que permitió a los locales sentenciar el duelo. Lyles cerró esa serie con su anotación, confirmando el cambio de dinámica. Europa Press resaltó que este cierre eficaz blindó el segundo triunfo en casa para el Real Madrid en la misma semana, dato que se añade al registro de solo dos derrotas como local en 29 partidos esta temporada.

La crónica publicada por Europa Press detalló las alineaciones titulares: por el Real Madrid saltaron a la pista Campazzo (10 puntos), Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares. Desde el banquillo sumaron Lyles (14), Feliz, Maledon, Deck (11), Llull (8) y Garuba (9). Anadolu Efes presentó como quinteto inicial a Loyd, Weiler-Babb, Dozier, Porier y Osmani, apoyados en rotaciones de Beaubois, Hazer, Lee, Smits, Cordinier y Jones. Los parciales del partido evidenciaron la reacción local tras el mal inicio: 11-21, 31-12, 18-20 y 22-18.

La función arbitral corrió a cargo de los jueces Difallah, Shemmesh y Radojkovic, y la única expulsión del compromiso fue la de Dozier por acumulación de faltas. Según Europa Press, con esta victoria, el Real Madrid defiende su posición entre los cuatro conjuntos con más triunfos en el torneo continental, mientras restan solo cuatro duelos de la fase regular para definir el cuadro definitivo de clasificados a los cruces eliminatorios.

El Anadolu Efes, que ya no contaba con opciones de meterse en los 'playoffs', utilizó a varios jugadores provenientes de la rotación y aportó competitividad, pese a que las cifras generales estuvieron marcadas por la alta cantidad de pérdidas y la inconsistencia en los tiros de campo. El Real Madrid aprovecha su buen momento en la Euroliga y refuerza su candidatura en la lucha por el título continental.