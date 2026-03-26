Argentina se estrena como productor de café

Buenos Aires, 26 mar (EFE).- Argentina ya cuenta con el primer café con sello de origen, cultivado, cosechado y procesado íntegramente en el país, que deja así de ser un mero importador del grano.

El producto fue presentado este jueves por Cabrales, una firma argentina comercializadora de café, y el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) de Tucumán, la provincia del noroeste argentino donde se cultiva el primer café con sello nacional.

Según los desarrolladores del proyecto, las condiciones agroclimáticas de la provincia norteña han permitido alcanzar un grano con características sensoriales "únicas", un café de cuerpo "equilibrado y aroma persistente".

Según Martín Cabrales, presidente de la firma Cabrales, se ha demostrado que "el suelo argentino, con el cuidado y la técnica adecuada, puede dar un café de excelencia que no tiene nada que envidiarle a los grandes orígenes del mundo".

"Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este proyecto pionero que pone a Argentina en el mapa como productor de café, y sienta las bases para un futuro en el que el café argentino no solo sea un producto de consumo, sino también de producción nacional", resaltó el empresario.

Hasta ahora, el café que se consume en Argentina es importado en su totalidad, con Brasil como principal proveedor. EFE