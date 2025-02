Crece la polémica por la canción que representa a Chile en el Festival de Viña del Mar

En el videoclip es posible apreciar varios símbolos religiosos desacralizados.

Una álgida controversia ha provocado la canción que representará a Chile en el próximo Festival de Viña del Mar, que se realizará entre el 23 y 28 de este mes. Ello, puesto que el tema “Infernodaga”, de Dani Ride, no gustó para nada a varios políticos de la derecha chilena ni menos al cardenal Fernando Chomalí, quien la tachó derechamente como “una blasfemia”.

Cabe señalar que en el video musical es posible apreciar varios símbolos religiosos desacralizados -como la virgen, la cruz y la biblia-, amén de imágenes del cantante con una corona de espinas y junto a un actor que representa a un sacerdote, apuntando claramente a los abusos infantiles perpetrados por miembros del Iglesia en el pasado.

El primero en alzar la voz fue el concejal republicano de la llamada “ciudad jardín”, Andrés Solar, quien ya en enero señaló furibundo que “la canción que representa a Chile da vergüenza. Es una canción donde se hace burla de muchos de nosotros, los creyentes (...) Llena de actos blasfemos y sacrílegos, como la cruz, la quema de la Santa Escritura, y riéndose también de nuestra Virgen María. Dios perdone a este artista”.

Hace un par de días, el cardenal Fernando Chomalí se sumó a las críticas y a través de sus redes sociales sostuvo que el tema en cuestión era “una blasfemia” que “en nombre de la libertad de expresión y el arte le pega una gran bofetada a millones de cristianos”.

Sus palabras fueron refrendadas por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló desde su cuenta de X que “el Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: Sacrilegio y perversión cultural”.

El cardenal Chomalí sostuvo que la canción "le pega una gran bofetada a millones de cristianos”.

Dani Ride, por ahora, ha evitado referirse al asunto. Según La Tercera, no quiere que la polémica escale y está más preocupado de su presentación en la Quinta Vergara.

Sin embargo, tras la primera crítica del concejal viñamarino, señaló a El Mercurio de Valparaíso que “yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él piensa y de lo que representa, pero, aun así, deseo que haga una buena gestión, que se dedique a combatir lo que está mal con la gente necesitada de Viña del Mar que tienen necesidades más importantes, creo, que una canción”, detalló el artista.

El artista ya había explicado previamente que “Infernodaga” no pretende hacer mofa de la Iglesia Católica ni mucho menos, sino que nació como un poema para su madre debido a la imposibilidad de “seguir soportando el infierno que estaba viviendo, que la fe de mi familia era muy limitante para mi desarrollo personal y mi autoestima. Sé que me han dicho que el lugar al que me estoy dirigiendo es el infierno, pero tal vez ahí voy a descubrir mi propio paraíso”.

“Es una crítica a un sistema, no a la fe”, aseguró al diario El Sur.

El artista asegura que su crítica es "contra el sistema" y no contra la fe católica.

La canción

Daniel Riderelli comenzó a tener exposición en un programa juvenil llamado “Yingo” y en 2017 lanzó su primer single lamado, “Quiero”. He aquí la letra de su polémica canción:

Existo entre este montón de acertijos

Me piden que no pierda el tino

Yo pido por mi claridad

Y miro un cuerpo tallado sin juicio

Un Aura encendida, un camino

Que ya decidí transitar

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema,

El cielo sabe infernal

Y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad

No llores, no llores por mi

Flor de Lirio

Tú sabes que no lo he elegido

Que tu ley me hace un criminal

Yo ruego que mi sacrificio sea visto

Cómo un desafío a tu juicio

Y que alumbre a quien cruce este umbral

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema,

El cielo sabe infernal

Y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad

Madre nuestra que estás conmigo de tu cuerpo fértil venimos sea tu reino en nosotres como nosotres solo existimos yo te perdono tu me perdonas somos así las personas distintamente especiales sagradas simples mortales

Sacrilegio Sacrilegio abandono su desprecio mi terapia mi belleza

Cuando me besa fuerte

Entro en el cielo entro en la zona donde me elevo y me amo por horas

Cuando me besa fuerte

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema, Lo siento pero y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad.